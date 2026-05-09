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CBSE 12th Result 2026: क्लास 12वीं का रिजल्ट जल्द, क्या हैं पासिंग मार्क्स और ग्रेडिंग सिस्टम के नियम?

CBSE 12th Result 2026: सीबीएसई 12वीं बोर्ड 2026 का रिजल्ट मई के तीसरे सप्ताह में घोषित होने की संभावना है, जिसमें मॉडरेशन पॉलिसी के तहत कठिन प्रश्नपत्र वाले छात्रों को राहत दी जाएगी. पास होने के लिए छात्रों को थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में कम से कम 33 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य होगा.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: May 09, 2026, 09:13 AM IST
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CBSE 12th Result 2026: क्लास 12वीं का रिजल्ट जल्द, क्या हैं पासिंग मार्क्स और ग्रेडिंग सिस्टम के नियम?

CBSE 12th Result 2026: सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 का रिजल्ट जल्द जारी होने वाला है. बोर्ड की तरफ से कॉपियों की जांच अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी है. माना जा रहा है कि मई के तीसरे सप्ताह में परिणाम घोषित किए जा सकते हैं. रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र अपनी मार्कशीट डिजिलॉकर और सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे. इस साल करीब 16 लाख छात्र 12वीं के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं. रिजल्ट से पहले कई छात्रों और अभिभावकों के मन में यह सवाल रहता है कि आखिर सीबीएसई नंबर कैसे तय करता है. साथ ही मॉडरेशन पॉलिसी, ग्रेस मार्क्स और ग्रेडिंग सिस्टम कैसे काम करता है.

सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में अलग-अलग सेट के प्रश्नपत्र तैयार करता है. हर छात्र को एक जैसा पेपर नहीं मिलता है. कुछ सेट आसान होते हैं तो कुछ में सवाल कठिन होते हैं. इसी वजह से बोर्ड मॉडरेशन पॉलिसी लागू करता है. इसका मकसद सभी छात्रों के साथ समान व्यवहार करना होता है. अगर किसी सेट में सवाल ज्यादा कठिन हों या कोई प्रश्न गलत हो जाए, तो छात्रों को राहत दी जाती है. कई बार अस्पष्ट सवालों के बदले बोनस अंक भी दिए जाते हैं. इससे छात्रों का नुकसान कम होता है. बोर्ड ये भी कोशिश करता है कि हर साल अलग-अलग विषयों का रिजल्ट संतुलित बना रहे और पास प्रतिशत में बहुत ज्यादा अंतर न आए.

सीबीएसई में ग्रेस मार्क्स को लेकर भी अक्सर चर्चा होती है. कई लोग मानते हैं कि बोर्ड छात्रों को अतिरिक्त अंक देता है. हालांकि इसके लिए कोई तय प्रतिशत आधिकारिक रूप से घोषित नहीं है. लेकिन विशेष परिस्थितियों में बोर्ड छात्रों को राहत जरूर देता है. अगर किसी पेपर में कठिनाई ज्यादा हो या कोई तकनीकी गलती सामने आए, तो मॉडरेशन के जरिए छात्रों को फायदा दिया जा सकता है. साल 2017 में ग्रेस मार्क्स का मामला काफी चर्चा में रहा था. उस समय कोर्ट में भी इस मुद्दे का जिक्र हुआ था. सीबीएसई आमतौर पर चुनिंदा मामलों में ही ऐसे अंक देता है. इसका उद्देश्य छात्रों के साथ न्याय करना होता है.

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कैसे मिलता है ग्रेड?

सीबीएसई केवल नंबर ही जारी नहीं करता, बल्कि छात्रों को ग्रेड भी देता है. यह ग्रेडिंग सिस्टम छात्रों के प्रदर्शन को समझाने में मदद करता है. बोर्ड छात्रों को आठ बराबर समूहों में बांटता है. इसे ऑक्टाइल सिस्टम कहा जाता है. इसके बाद छात्रों की स्थिति के हिसाब से ग्रेड तय किए जाते हैं. सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्रों को A1 ग्रेड मिलता है. इसके बाद A2 और फिर B1 ग्रेड दिया जाता है. धीरे-धीरे प्रदर्शन के आधार पर अन्य ग्रेड तय होते हैं. जिन छात्रों को ज्यादा सुधार की जरूरत होती है, उन्हें D1 और D2 ग्रेड दिए जाते हैं.

सीबीएसई का कहना है कि यह पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष तरीके से की जाती है. बोर्ड चाहता है कि हर छात्र को उसकी मेहनत के अनुसार सही अंक मिलें. इसी वजह से मूल्यांकन के दौरान कई स्तरों पर जांच होती है. मॉडरेशन, ग्रेस मार्क्स और ग्रेडिंग का उद्देश्य छात्रों को राहत देना और परिणाम को संतुलित रखना होता है. रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र अपने अंक और ग्रेड दोनों देख सकेंगे. इसके आधार पर आगे कॉलेज में दाखिला और करियर की तैयारी की जाएगी. फिलहाल लाखों छात्र अपने परिणाम का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

क्या है पासिंग मार्क्स?

सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 में पास होने के लिए छात्रों को हर विषय में कम से कम 33 प्रतिशत अंक यानी 500 में से 165 अंक लाने जरूरी होते हैं. ये नियम थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों पर लागू होता है. अगर किसी विषय में प्रैक्टिकल भी है, तो उसमें अलग से पास होना जरूरी होता है. 

ये भी पढ़ें: काउंटडाउन शुरू... DHSE केरला जल्द ही जारी कर सकता है रिजल्ट; keralaresults.nic.in...

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harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

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