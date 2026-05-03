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Hindi Newsशिक्षाCBSE Class 12 Result 2026: फेल होने से बचना है तो समझ लें Passing Marks, Compartment और Re-evaluation के पूरे नियम

CBSE Class 12 Result 2026: फेल होने से बचना है तो समझ लें Passing Marks, Compartment और Re-evaluation के पूरे नियम

CBSE Class 12 Result 2026: सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी सीबीएससी 12वीं बोर्ड परीक्षा में पास होने के लिए हर विषय में 33% अंक जरूरी हैं. कम नंबर आने पर री-इवैल्यूएशन, स्कैन कॉपी और कंपार्टमेंट परीक्षा का विकल्प मिलेगा. बोर्ड ने छात्रों को तय समय में आवेदन करने की सलाह दी है.

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: May 03, 2026, 06:57 PM IST
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CBSE Class 12 Result 2026: फेल होने से बचना है तो समझ लें Passing Marks, Compartment और Re-evaluation के पूरे नियम

CBSE Class 12 Result 2026: सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी CBSE 12वीं रिजल्ट 2026 का इंतजार लाखों छात्र कर रहे हैं. किसी को अच्छे नंबर की उम्मीद है तो कोई पासिंग मार्क्स को लेकर परेशान है. इस बार रिजल्ट के साथ पासिंग मार्क्स, ग्रेस मार्क्स, री-इवैल्यूएशन और कंपार्टमेंट एग्जाम के नियम भी चर्चा में हैं. अगर आपके नंबर उम्मीद से कम आते हैं, तब भी घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि बोर्ड छात्रों को दूसरा मौका भी देता है. रिजल्ट से पहले इन नियमों को समझना जरूरी है, ताकि नतीजे आने के बाद कोई कन्फ्यूजन न रहे और आप सही फैसला ले सकें.

पास होने के लिए कितने नंबर?

CBSE 12वीं बोर्ड परीक्षा पास करने के लिए छात्रों को हर विषय में कम से कम 33 प्रतिशत अंक लाना जरूरी है. थ्योरी, प्रैक्टिकल और इंटरनल असेसमेंट सभी में बोर्ड के नियम लागू होते हैं. जिन विषयों में प्रैक्टिकल होता है, वहां थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में अलग-अलग पास होना जरूरी है. अगर किसी एक हिस्से में नंबर कम आते हैं, तो छात्र फेल माने जा सकते हैं. ऐसे में पासिंग मार्क्स समझना हर छात्र के लिए जरूरी है.

ग्रेस मार्क्स का नियम क्या?

अगर कोई छात्र एक-दो नंबर से पासिंग मार्क्स से पीछे रह जाता है, तो बोर्ड के नियमों के तहत ग्रेस मार्क्स दिए जा सकते हैं. यह फैसला बोर्ड की तय गाइडलाइन के आधार पर होता है. कॉपी जांचने से पहले एग्जामिनर्स को मार्किंग स्कीम समझाई जाती है ताकि मूल्यांकन निष्पक्ष रहे. पिछले रिकॉर्ड के मुताबिक, एक शिक्षक हर दिन सीमित कॉपियां जांचता है, जिससे हर छात्र की कॉपी सही तरीके से चेक हो सके.

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री-इवैल्यूएशन कैसे होगा?

अगर किसी छात्र को लगता है कि उसकी कॉपी में नंबर कम दिए गए हैं, तो CBSE री-इवैल्यूएशन का मौका देता है. छात्र पहले नंबर वेरिफिकेशन करा सकते हैं, फिर स्कैन कॉपी मंगा सकते हैं और जरूरत पड़ने पर री-इवैल्यूएशन के लिए आवेदन कर सकते हैं. बोर्ड ने नई व्यवस्था के तहत छात्रों को उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी देखने की सुविधा भी दी है, ताकि किसी गलती की पहचान की जा सके.

कंपार्टमेंट एग्जाम कब होगा?

जो छात्र एक या अधिक विषयों में 33 प्रतिशत अंक हासिल नहीं कर पाते, वे कंपार्टमेंट यानी सप्लीमेंट्री परीक्षा दे सकते हैं. रेगुलर छात्र अपने स्कूल के जरिए आवेदन करेंगे, जबकि प्राइवेट छात्र ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. बोर्ड ने साफ कहा है कि जो छात्र सप्लीमेंट्री परीक्षा देना चाहते हैं, वे री-चेकिंग या री-इवैल्यूएशन के रिजल्ट का इंतजार न करें. तय समय के अंदर आवेदन करना जरूरी होगा.

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Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है....और पढ़ें

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