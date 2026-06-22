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CBSE 12वीं रिजल्ट को लेकर बड़ा अपडेट, बोर्ड ने दिए जल्द नतीजे जारी होने के संकेत

CBSE 12th Result 2026 Latest Update: सीबीएसई की ओर से जल्द ही कक्षा 12वीं का रिजल्ट घोषित किया जा सकता है जिसे लेकर सीबीएसई की ओर से संकेत दिया गया है. इसके अलावा DigiLocker और Umang App प्लेटफॉर्म पर भी सीबीएसई 12वीं नतीजे घोषित करने को लेकर इशारा दिया गया है.

Written BySimran Singh
Published: Jun 22, 2026, 09:03 AM IST|Updated: Jun 22, 2026, 09:52 AM IST
CBSE 12वीं रिजल्ट को लेकर बड़ा अपडेट, बोर्ड ने दिए जल्द नतीजे जारी होने के संकेत
Image Credit: cbse 12th result soon

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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