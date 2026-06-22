CBSE 12th Result 2026 Latest Update: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) कब तक कक्षा 12वीं का रिजल्ट घोषित करेगा? ये सवाल लगभग सभी 12 क्लास के छात्रों के बीच बना हुआ है. री-इवैल्यूएशन और अंक वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी करने लेने के बाद लाखों स्टूडेंट्स बस ये जानना चाहते हैं कि सीबीएसई कब तक रिजल्ट जारी करेगा. वहीं, सीबीएसई की ओर से अपने एक्स प्लेटफॉर्म पर आधिकारिक अकाउंट के माध्यम से 12वीं रिजल्ट को लेकर संकेत दिया गया है.
सीबीएसई ने पोस्ट कर कहा है कि 'CBSE ने 12वीं कक्षा के लिए वेरिफिकेशन और री-इवैल्यूएशन के नतीजे जारी करना शुरू कर दिया है. स्टूडेंट्स परिणाम चेक करने से पहले अपना रोल नंबर, एडमिट कार्ड ID, स्कूल नंबर और मां का नाम तैयार रखें. स्टूडेंट्स अपना अपडेटेड स्टेटस //results.digilocker.gov.in पर देख सकते हैं.'
CBSE has commenced the release of Class XII Verification of issues observed and Re-evaluation outcomes.
Please keep your Roll Number, Admit Card ID, School Number, and Mother’s name ready before checking.
Students can check their updated status at https://t.co/Uez4FymzeI pic.twitter.com/gGYDqhm0Rx
— CBSE HQ (@cbseindia29) June 21, 2026
सीबीएसई 12वीं के छात्रों और उनके अभिभावकों के लिए बोर्ड ने मार्गदर्शन जारी किया है. इसे लेकर एक्स पर एक पोस्ट की है जिसमें देखी गई समस्याओं का वेरिफिकेशन और कक्षा 12 का पुनर्मूल्यांकन संबंधित जानकारी है.
Guidance for Students & Parents
Verification of Issues Observed & Re-evaluation Class XII pic.twitter.com/N11c4rUrkL
— CBSE HQ (@cbseindia29) June 21, 2026
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई के आधिकारिक वेबसाइटों के अलावा डिजिलॉकर, उमंग ऐप और एसएमएस के माध्यम से कक्षा 12वीं का रिजल्ट चेक कर सकते हैं. सभी स्टूडेंट्स को बोर्ड ने सलाह दी है कि वो रिजल्ट देखने के लिए अपना रोल नंबर, एडमिट कार्ड ID, स्कूल नंबर और मदर नेम तैयार रखें.
cbse.gov.in
results.cbse.nic
UMANG ऐप / web.umang.gov.in
DigiLocker ऐप / results.digilocker.gov.in
SMS (मैसेज के जरिए)
CBSE Class XII Results 2026 Coming Soon on DigiLocker Result Page!
Get ready to access your CBSE Class XII Results quickly, securely, and conveniently through DigiLocker.
Stay tuned and check your results at:
https://t.co/nmrcVm9cvy#CBSE #Class12Results #Results2026… pic.twitter.com/41VPE3xhT8
— DigiLocker (@digilocker_ind) May 11, 2026
सबसे पहले CBSE की ऑफिशियल वेबसाइट results.cbse.nic.in पर जाएं.
होमपेज पर 'CBSE 12th Result 2026' शो होगा उसके लिंक पर क्लिक करें.
रोल नंबर, स्कूल नंबर और एडमिट कार्ड ID समेत अन्य डिटेल्ट दर्ज कर सबमिट करें.
स्क्रीन पर स्कोरकार्ड शो हो जाएगा और यहां से प्रोविजनल मार्कशीट डाउनलोड कर पाएंगे.
इस प्रोसेस को अपनाने के साथ ही स्टूडेंट्स प्रोविजनल मार्कशीट का प्रिंट आउट भी निकाल सकेंगे.