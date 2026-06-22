CBSE 12th Result 2026 Latest Update: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) कब तक कक्षा 12वीं का रिजल्ट घोषित करेगा? ये सवाल लगभग सभी 12 क्लास के छात्रों के बीच बना हुआ है. री-इवैल्यूएशन और अंक वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी करने लेने के बाद लाखों स्टूडेंट्स बस ये जानना चाहते हैं कि सीबीएसई कब तक रिजल्ट जारी करेगा. वहीं, सीबीएसई की ओर से अपने एक्स प्लेटफॉर्म पर आधिकारिक अकाउंट के माध्यम से 12वीं रिजल्ट को लेकर संकेत दिया गया है.