CBSE 12th Result 2026: खत्म होने वाला है 18 लाख छात्रों का इंतजार! जानिए किस दिन और कितने बजे जारी होंगे रिजल्ट; ऐसे डाउनलोड करें DigiLocker और UMANG App से मार्कशीट

सीबीएसई 12वीं की परीक्षा दे चुके करीब 18 लाख छात्रों के लिए बड़ी खबर है! लंबे इंतजार के बाद अब वह घड़ी करीब आ गई है जब छात्रों का भविष्य उनके सामने होगा. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर परिणामों की घोषणा करने वाला है. इस बार भी रिजल्ट को लेकर छात्रों और अभिभावकों में जबरदस्त उत्साह और थोड़ी बेचैनी देखी जा रही है. पिछले साल 13 मई को नतीजे जारी किए गए थे, जिसे देखते हुए इस साल भी मई के दूसरे या तीसरे हफ्ते में परिणाम आने की पूरी उम्मीद है. बस अपना रोल नंबर और एडमिट कार्ड तैयार रखें, क्योंकि डिजिटल दुनिया में अब रिजल्ट देखना बेहद आसान हो गया है.

कब आएंगे नतीजे और क्या है तैयारी?

सीबीएसई कक्षा 12वीं की परीक्षाएं 17 फरवरी से 10 अप्रैल 2026 के बीच सफलतापूर्वक आयोजित की गई थीं. बोर्ड अब किसी भी वक्त परिणामों की तारीख का ऐलान कर सकता है. पिछले साल के ट्रेंड को देखें तो नतीजे 13 मई को घोषित किए गए थे, इसलिए छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपने क्रेडेंशियल्स जैसे रोल नंबर, स्कूल नंबर और एडमिट कार्ड आईडी को पहले से ही संभाल कर रखें. परिणाम घोषित होते ही प्रोविजनल मार्कशीट डिजिटल पोर्टल और मोबाइल एप्लिकेशन पर तुरंत उपलब्ध करा दी जाएगी. समय पर जानकारी पाने के लिए बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखना जरूरी है.

डिजिलॉकर से मार्कशीट कैसे पाएं?

डिजिलॉकर एक सुरक्षित और आधिकारिक प्लेटफॉर्म है जहाँ छात्र अपनी मार्कशीट और सर्टिफिकेट आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले आपको आधार से लिंक मोबाइल नंबर के जरिए लॉगिन करना होगा. लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड पर 'Education' सेक्शन में जाएं और 'CBSE' विकल्प को चुनें. यहां 'Class XII Marksheet' लिंक पर क्लिक करें और अपना रोल नंबर व अन्य जरूरी जानकारी दर्ज करें. इसके बाद आपकी मार्कशीट स्क्रीन पर आ जाएगी, जिसे आप भविष्य के संदर्भ के लिए डाउनलोड कर सकते हैं और इसका प्रिंटआउट भी ले सकते हैं.

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उमंग ऐप और वेबसाइट का तरीका?

डिजिलॉकर के अलावा, छात्र 'UMANG' ऐप और आधिकारिक वेबसाइटों के जरिए भी अपना स्कोर देख सकते हैं. उमंग ऐप पर साइन-इन करने के बाद सीबीएसई सेवाओं में जाकर 'कक्षा 12वीं रिजल्ट' विकल्प चुनें और अपना विवरण भरें. इसके अलावा, आधिकारिक पोर्टल cbse.gov.in, results.cbse.nic.in और cbseresults.nic.in पर जाकर भी सीधे लिंक से रिजल्ट देखा जा सकता है. यहां आपको बस अपना रोल नंबर, स्कूल नंबर और एडमिट कार्ड आईडी डालना होगा, जिसके बाद आपका स्कोरकार्ड स्क्रीन पर दिखाई देने लगेगा.

रिजल्ट के बाद क्या हैं विकल्प?

एक बार परिणाम घोषित होने के बाद, जो छात्र अपने अंकों से संतुष्ट नहीं हैं, उनके पास समीक्षा के कई विकल्प होते हैं. बोर्ड अंकों के वेरिफिकेशन, री-इवैल्यूएशन और उत्तर पुस्तिकाओं की फोटोकॉपी प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करता है. वहीं, जो छात्र एक या अधिक विषयों में पास नहीं हो पाते, उनके पास 'कंपार्टमेंट परीक्षा' (Compartment Exam) में शामिल होने का मौका रहता है ताकि वे अपना साल बचा सकें. आमतौर पर इन प्रक्रियाओं की जानकारी रिजल्ट के साथ ही साझा कर दी जाती है और ये नतीजे मई के तीसरे सप्ताह तक आने की संभावना रहती है.