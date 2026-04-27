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Hindi Newsशिक्षाCBSE 12th Result 2026: जल्द जारी होने वाला है सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट! इस डायरेक्ट लिंक से डाउनलोड कर सकेंगे स्कोरकार्ड

CBSE 12th Result 2026: जल्द जारी होने वाला है सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट! इस डायरेक्ट लिंक से डाउनलोड कर सकेंगे स्कोरकार्ड

CBSE 12th Result 2026 Date and Time: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) द्वारा किसी भी दिन कक्षा 12वीं का रिजल्ट घोषित किया जा सकता है. स्टूडेंट्स को सलाह दी जाती है कि वो CBSE की आधिकारिक वेबसाइट cbseresults.nic.in पर नजर बनाए रखें. आइए जानते हैं कक्षा 12वीं का रिजल्ट कब तक घोषित हो सकता है.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Apr 27, 2026, 02:27 PM IST
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CBSE 12th Result 2026 SOON
CBSE 12th Result 2026 SOON

CBSE 12th Result 2026 Date and Time: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट जल्द ही घोषित कर सकता है. अधिकारियों द्वारा मिले संकेतों से ये साफ हो रहा है कि 30 अप्रैल 2026 तक सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट जारी हो सकता है. स्टूडेंट्स पहले से ही परिणाम देखने के लिए जरूरी डिटेल्स को अपने पास रखें. किसी भी दिन या समय सीबीएसई द्वारा 12वीं परीक्षा के परिणामों की घोषणा की जा सकती है. आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस समेत अन्य स्ट्रीम के 12वीं रिजल्ट जल्द ही घोषित हो सकते हैं. सीबीएसई की ओर से कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट घोषित किया जा चुका है. अपने आधिकारिक पोर्टल के अलावा विभिन्न वेबसाइट पर बोर्ड ने रिजल्ट की घोषणा की थी. 12वीं के करीब 18.5 लाख स्टूडेंट्स का इंतजार भी जल्द खत्म हो जाएगा और सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट के अलावा डिजिलॉकर, उमंग समेत अन्य तरीके से रिजल्ट घोषित किया जाएगा. 

18 लाख से ज्यादा छात्रों को 12वीं रिजल्ट का इंतजार

इस साल सीबीएसई बोर्ड 12वीं परीक्षा का आयोजन 17 फरवरी से 10 अप्रैल के बीच आयोजित किया गया था. इस परीक्षा में करीब 18.5 लाख छात्र और छात्राएं बैठे थे जिनमें 10.2 लाख छात्र और 8.3 लाख छात्राएं शामिल हुए थे. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से डिजिटल प्लेटफॉर्म के अलावा एसएमएस और कॉलिंग के माध्यम से भी स्टूडेंट्स को रिजल्ट जानने की सुविधा दी जाएगी.

कहां-कहां जारी होगा सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट?

  • cbse.gov.in

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  • cbseresults.nic.in

  • results.cbse.nic.in

  • web.umang.gov.in/landing/department/cbse.html

  • digilocker.gov.in

कैसे डाउनलोड करें 12वीं का स्कोरकार्ड?

सीबीएसई बोर्ड द्वारा कक्षा 12वीं के रिजल्ट की घोषणा करने के बाद आधिकारिक वेबसाइट्स- cbseresults.nic.in, cbse.gov.in या results.cbse.nic.in पर कक्षा 12वीं के परिणाम चेक कर सकते हैं. यहां से स्कोरकार्ड को भी डाउनलोड कर सकेंगे और उसका प्रिंट आउट भी निकाल सकेंगे. results.cbse.nic.in पर स्कोरकार्ड को डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक प्राप्त कर सकेंगे. नीचे की ओर सीबीएसई 12वीं रिजल्ट चेक और स्कोरकार्ड डाउनलोड करने का स्टेप बाय स्टेप तरीका बता रहे हैं. 

  1. सबसे पहले cbseresults.nic.in या results.cbse.nic.in पर जाएं.

  2. होमपेज पर 'Class XII Result 2026' शो होगा उस पर क्लिक करें.

  3. यहां अपना रोल नंबर, स्कूल कोड और डेट ऑफ बर्थ दर्ज कीजिए.

  4. इसके बाद सबमिट बटन दबा दें और फिर स्क्रीन पर रिजल्ट शो हो जाएगा.

  5. स्टूडेंट्स अपना स्कोरकार्ड भी यहां से चेक कर पाएंगे.

  6. कक्षा 12वीं का स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के अलावा प्रिंट भी कर सकेंगे.

ये भी पढ़ें- CBSE Class 12 Result 2026: सीबीएसई कक्षा 12वीं का रिजल्ट cbse.gov.in पर होगा जारी, ये है मार्कशीट डाउनलोड करने का तरीका

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Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डि...और पढ़ें

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