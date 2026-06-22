CBSE Class 10th Result Second Board Exam: सीबीएसई की ओर से कक्षा 12वीं के परिणाम घोषित करने को लेकर संकेत दिया गया है. बोर्ड ने कहा कि सीबीएसई ने 12वीं कक्षा के लिए वेरिफिकेशन और री-इवैल्यूएशन के नतीजे जारी करना शुरू कर दिया है. इस अपडेट के बाद से कक्षा 10वीं के छात्रों के बीच सवाल उठा रहा है कि आखिरी कब तक कक्षा 10वीं की दूसरी बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित किए जाएंगे? इस साल 15 मई 2026 को सीबीएसई 10वीं की दूसरी बोर्ड परीक्षा आयोजित की गई थी जिसमें में कुल 6,68,854 स्टूडेंट्स शामिल हुए थे.
सीबीएसई 10वीं दूसरी बोर्ड परीक्षा में 6,68,854 छात्र और 4,02,643 छात्राएं शामिल हुई थीं. इस परीक्षा में अलग-अलग श्रेणी के अनुसार उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया गया था. इम्प्रूवमेंट एग्जाम, कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट दोनों के लिए परीक्षा देने वाले स्टूडेंट्स दूसरी बोर्ड में शामिल हुए थे.
नई शिक्षा नीति (NEP) 2020 के तहत इस साल से सीबीएसई की ओर से कक्षा 10वीं के लिए दो बोर्ड परीक्षा सिस्टम का आयोजन किया है. इसका उद्देश्य स्टूडेंट पर बोर्ड परीक्षा का दबाव कम करना और उन्हें प्रदर्शन सुधारने का अतिरिक्त अवसर देना है. दूसरी बोर्ड परीक्षा सिस्टम के तहत सभी 10वीं छात्रों के लिए मुख्य बोर्ड एग्जाम में शामिल होना जरूरी था. उसके बाद वो किसी विषय में अंक सुधार के लिए या कंपार्टमेंट आने पर दूसरी बोर्ड परीक्षा में शामिल हो सकते हैं. इसके तहत दोनों परीक्षाओं में से जिस विषय में छात्र के अधिक अंक होंगे, उन्हें फाइनल मार्कशीट में शामिल किया जाएगा.
इम्प्रूवमेंट (अंक सुधारने के लिए):- कुल 5,25,655 छात्र
कंपार्टमेंट (दोबारा परीक्षा):- कुल 85,285 छात्र
इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट दोनों परीक्षा:- 57,914 छात्र
CBSE ने अभी तक 10वीं सेकेंड बोर्ड परीक्षा के परिणाम की आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की है. हालांकि, उम्मीद की जा रही है कि कक्षा 10वीं 2nd बोर्ड परीक्षा 2026 का रिजल्ट जून के अंत तक यानी 30 जून तक जारी हो सकता है. बोर्ड की ओर से अपनी आधिकारिक वेबसाइटों- cbse.gov.in या results.cbse.nic पर सीबीएसई 10वीं दूसरी बोर्ड परीक्षा का परिणाम जारी किया जा सकता है. इसके अलावा रिजल्ट की घोषणा होने के बाद डिजिलॉकर (results.digilocker.gov.in) और उमंग ऐप (web.umang.gov.in) के माध्यम से भी परिणाम चेक कर सकेंगे.