नई शिक्षा नीति (NEP) 2020 के तहत इस साल से सीबीएसई की ओर से कक्षा 10वीं के लिए दो बोर्ड परीक्षा सिस्टम का आयोजन किया है. इसका उद्देश्य स्टूडेंट पर बोर्ड परीक्षा का दबाव कम करना और उन्हें प्रदर्शन सुधारने का अतिरिक्त अवसर देना है. दूसरी बोर्ड परीक्षा सिस्टम के तहत सभी 10वीं छात्रों के लिए मुख्य बोर्ड एग्जाम में शामिल होना जरूरी था. उसके बाद वो किसी विषय में अंक सुधार के लिए या कंपार्टमेंट आने पर दूसरी बोर्ड परीक्षा में शामिल हो सकते हैं. इसके तहत दोनों परीक्षाओं में से जिस विषय में छात्र के अधिक अंक होंगे, उन्हें फाइनल मार्कशीट में शामिल किया जाएगा.