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CBSE ने 12वीं रिजल्ट को लेकर कर दिया ऐलान! अब 10वीं की दूसरी बोर्ड परीक्षा के नतीजे कब आएंगे?

CBSE Class 10th Result Second Board Exam: सीबीएसई कक्षा 10वीं की दूसरी बोर्ड परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवारों को नतीजों की घोषणा को लेकर इंतजार है. कब तक कक्षा 10वीं के परिणाम घोषित किए जा सकते हैं, आइए जानते हैं.

Written BySimran Singh
Published: Jun 22, 2026, 10:34 AM IST|Updated: Jun 22, 2026, 10:34 AM IST
CBSE ने 12वीं रिजल्ट को लेकर कर दिया ऐलान! अब 10वीं की दूसरी बोर्ड परीक्षा के नतीजे कब आएंगे?
Image Credit: cbse 10th second board exam result 2026

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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