CBSE की बड़ी गड़बड़ी का खुलासा! पहले 12वीं की मार्कशीट मिली खाली, अब आंसर शीट गायब; री-इवैल्यूएशन में हुई देरी

CBSE Re-evaluation Process: सीबीएसई री-इवैल्यूएशन प्रक्रिया को अपनाने की अंतिम तिथि 6 जून 2026 है लेकिन उससे पहले स्टूडेंट्स को तरह-तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. एक छात्र की ओर से दावा किया गया कि उसे पहले 12वीं की मार्कशीट खाली मिली थी, अब आंसर शीट ब्लैंक है.
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CBSE Re-evaluation Process: सीबीएसई कक्षा 12वीं के रिजल्ट घोषित होने के बाद से लगातार विवादों में घिरा हुआ है. कभी ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम (OSM) तो कभी री-इवैल्यूएशन और अंक प्रक्रिया की वजह से बोर्ड से कई सवाल किए जा रहे हैं. ताजा मामला बेहद हैरान कर देने वाला है जिसमें छात्र की ओर से दावा किया गया कि उसे कक्षा 12वीं के रिजल्ट के दौरान खाली मार्कशीट मिली थी. दिल्ली के रहने वाले छात्र तनिष्क ने जानकारी दी कि उसे कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा के दौरान 81 प्रतिशत अंक हासिल हुए थे. हालांकि, जब रिजल्ट घोषित होने के बाद मार्कशीट मिली थी तो उसमें विषय तो लिखे हुए थे लेकिन उनमें कितने अंक मिले हैं, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई थी.
तनिष्क ने कक्षा 12वीं की मार्कशीट को जब देखा था तो पूरी की पूरी मार्कशीट खाली थी. उसमें केवल सब्जेक्ट लिखे हुए थे लेकिन उनमें कितने अंक मिले हैं, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी. NDTV से बात करने के दौरान तनिष्क के पिता सचिन ने बताया कि उन्होंने मार्कशीट की इस गलती को सही करवाने के लिए लगभग 1 हफ्ते तक स्कूल के चक्कर लगाए थे.
CBSE PRESS RELEASE:
CBSE lodges complaint with Delhi Police regarding coordinated cyber attacks on its Post-Result Services Portal. All attacks were successfully mitigated through 24×7 monitoring, with no data breach or compromise of systems.
Details here…
— CBSE HQ (@cbseindia29) June 5, 2026
स्कूल से संपर्क के बाद उन्होंने जब CBSE के अधिकारियों से संपर्क किया तब भी उन्हें समय पर सही जवाब नहीं मिल सकता. कई दिनों तक वो इसे सही करवाने की कोशिश में लगे रहे और कई दिनों के बाद सही मार्कशीट प्राप्त हुई जिसमें 81 प्रतिशत अंक से पास की पुष्टी थी. मार्कशीट सही मिलने के बाद एक नई चुनौती री-इवैल्यूएशन से जुड़ी सामने आ गई.
सही मार्कशीट मिलने के बाद जब स्कैन कॉपी को प्राप्त करने के लिए उन्होंने 6 आंसर शीट के लिए आवेदन किया तो उन्हें सिर्फ 5 सब्जेक्ट की ही आंसर शीट मिली. बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि एक आंसर शीट गायब थी. ऐसे में री-इवैल्यूएशन प्रक्रिया पूरी करने में देरी हो रही है. 6 जून 2026 इसके लिए लास्ट डेट है. परिवार की ओर से सीबीएसई से आग्रह किया गया है कि छात्र की आंसर शीट उसे दी जाए जिससे वो समय रहते री-इवैल्यूएशन प्रक्रिया को अपना सके.
तनिष्क के पिता सचिन ने ये भी जानकारी दी कि रिजल्ट आने के बाद से हो रही समस्याओं और री-इवैल्यूएशन प्रक्रिया में देरी की वजह से उनका बेटा तनाव में है और बार-बार सवाल करता है कि सिर्फ उसके साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है. ऐसे में परिवार के सभी सदस्य उसे पूरा सपोर्ट और दिलासा दे रहे हैं, लेकिन मौजूदा समस्याओं के कारण वो काफी परेशान है. छात्र के पिता ने सीबीएसई से डेडलाइन से पहले आंसर शीट को लेकर हो रही इस समस्या को हल करने के लिए कहा है.
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