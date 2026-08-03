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नए शिक्षा मंत्री प्रल्हाद जोशी से CBSE 12वीं के 18 लाख छात्रों का सवाल- 'पहले क्यों OSM चेकिंग सिस्टम, बाद में मैनुअल जांच?'

CBSE 12th OSM Checking Controversy: सीबीएसई कंपार्टमेंट परीक्षा का रिजल्ट जल्द आ सकता है, लेकिन उससे पहले इसकी चेकिंग जो मैनुअल तरीके से हो रही है वो विवादों में है. छात्रों की ओर से सवाल किया जा रहा है कि क्यों पहले ओएसएम चेकिंग की गई?

Written BySimran Singh
Published: Aug 03, 2026, 02:40 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 02:53 PM IST
नए शिक्षा मंत्री प्रल्हाद जोशी से CBSE 12वीं के 18 लाख छात्रों का सवाल- 'पहले क्यों OSM चेकिंग सिस्टम, बाद में मैनुअल जांच?'

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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