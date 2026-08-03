नए शिक्षा मंत्री प्रल्हाद जोशी से CBSE 12वीं के 18 लाख छात्रों का सवाल- 'पहले क्यों OSM चेकिंग सिस्टम, बाद में मैनुअल जांच?'

सीबीएसई की ओर से अंक सुधारने और जिस सब्जेक्ट में कम अंक आए हैं या फेल हो गए हैं उसके लिए परीक्षा 28 जुलाई 2026 को आयोजित की गई. इस परीक्षा में शामिल उम्मीदवारों को रिजल्ट की घोषणा होने का इंतजार है. उम्मीद की जा रही है सीबीएसई 12वीं की कंपार्टमेंट परीक्षा का रिजल्ट अगस्त 2026 के दूसरे हफ्ते में घोषित हो सकता है. इस परीक्षा में करीब 1.63 लाख स्टूडेंट्स शामिल हुए थे. हालांकि, सीबीएसई की ओर से रिजल्ट को लेकर या अन्य चल रहे मामलों पर कोई आधिकारिक बयान साझा नहीं किया गया है.