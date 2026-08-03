नए शिक्षा मंत्री प्रल्हाद जोशी से CBSE 12वीं के 18 लाख छात्रों का सवाल- 'पहले क्यों OSM चेकिंग सिस्टम, बाद में मैनुअल जांच?'

CBSE 12th OSM Checking Controversy: इस साल आयोजित सीबीएसई 12वीं बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट के बाद से ही ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) सिस्टम विवादों में है. 18 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स सीबीएसई की इस नए डिजिटल चेकिंग सिस्टम से नाखुश हैं. लगातार शिकायत कर रहे हैं और अंक सुधारने के लिए कई छात्रों ने री-इवैल्यूएशन प्रक्रिया को भी अपनाया. इसके बाद 28 जुलाई 2026 को कंपार्टमेंट परीक्षा आयोजित की गई. इससे पहले नए शिक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत सीबीएसई से छात्रों की गुहार थी कि वो मल्टीपल सब्जेक्ट का कंपार्टमेंट एग्जाम आयोजित करें.
कुछ छात्रों ने ये भी मांग की थी कि स्टूडेंट्स के लिए कंपार्टमेंट परीक्षा का आयोजन न करें और हो सके तो छात्रों को ग्रेस मार्क्स देकर पास कर दें. इस साल जिस तरीके से परीक्षा की आंसर शीट चेक हुई है उसे लेकर छात्रों की ओर से कई सवाल खड़े किए गए हैं. वहीं, अब एक सवाल 18 लाख 12वीं के छात्र सीबीएसई, शिक्षा मंत्री प्रल्हाद जोशी और पीएम मोदी से पूछ रहे हैं.
CBSE के 12वीं क्लास के लाखों स्टूडेंट्स का एक ही सवाल है कि अगर कंपार्टमेंट परीक्षा की आंसर शीट मैन्युअल रूप से यानी शिक्षकों द्वारा हाथ से चेक की जा रही हैं, तो फिर पहले करीब 18 लाख स्टूडेंट्स की आंसर शीट को OSM सिस्टम से क्यों चेक किया गया था? इस डिजिटल चेकिंग के कारण कई छात्रों को इवैल्यूएशन में गलतियों का सामना करना पड़ा और उन गलतियों के कारण उनके रिजल्ट, कॉलेज में दाखिला और पूरा एकेडमिक ईयर प्रभावित हुआ है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @Rohit_0324 ने पोस्ट किया है.
Lakhs of Class 12 CBSE students have one question to CBSE:
If compartment exam answer sheets are being checked manually, then why were the answer sheets of nearly 18 lakh students evaluated through the OSM system?
Many students faced evaluation errors under OSM, and…
— Rohit (@Rohit_0324) August 2, 2026
पोस्ट में 12वीं के लाखों की ओर से सवाल पूछा है. 'अगर कंपार्टमेंट वाले छात्रों के लिए मैनुअल चेकिंग की सुविधा दी जा रही है, तो फिर सभी स्टूडेंट्स के साथ ऐसा ही निष्पक्ष व्यवहार क्यों नहीं किया गया? साथ में ये भी साफ किया कि कंपार्टमेंट परीक्षा देने वाले छात्रों के खिलाफ नहीं हैं. बस 12वीं के हर छात्र के लिए समान न्याय और निष्पक्ष इवैल्यूएशन की मांग कर रहे हैं.'
सीबीएसई की ओर से अंक सुधारने और जिस सब्जेक्ट में कम अंक आए हैं या फेल हो गए हैं उसके लिए परीक्षा 28 जुलाई 2026 को आयोजित की गई. इस परीक्षा में शामिल उम्मीदवारों को रिजल्ट की घोषणा होने का इंतजार है. उम्मीद की जा रही है सीबीएसई 12वीं की कंपार्टमेंट परीक्षा का रिजल्ट अगस्त 2026 के दूसरे हफ्ते में घोषित हो सकता है. इस परीक्षा में करीब 1.63 लाख स्टूडेंट्स शामिल हुए थे. हालांकि, सीबीएसई की ओर से रिजल्ट को लेकर या अन्य चल रहे मामलों पर कोई आधिकारिक बयान साझा नहीं किया गया है.