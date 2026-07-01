/CBSE Class 12 Supplementary 2026: 28 जुलाई को होगी परीक्षा, स्कूलों के लिए LOC सबमिशन शुरू, जानें पूरी प्रक्रिया

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने कक्षा 12 सप्लीमेंट्री परीक्षा 2026 के लिए लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स (LOC) जमा करने की ऑनलाइन प्रक्रिया 30 जून से शुरू कर दी है. ये प्रक्रिया स्कूलों के माध्यम से पूरी की जाएगी. सभी संबद्ध स्कूलों को सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध 'परीक्षा संगम' (Pariksha Sangam) पोर्टल के जरिए पात्र छात्रों का विवरण ऑनलाइन जमा करना होगा. बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि ये प्रक्रिया 8 जुलाई 2026 तक पूरी करनी होगी. इसलिए पात्र छात्रों और स्कूलों को समय रहते आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी.
सीबीएसई ने साफ किया है कि रेगुलर छात्र सीधे सप्लीमेंट्री परीक्षा के लिए आवेदन नहीं कर सकते. जिन छात्रों को परीक्षा में शामिल होना है, उन्हें उसी स्कूल से संपर्क करना होगा, जहां से उन्होंने CBSE कक्षा 12 बोर्ड परीक्षा 2026 दी थी. स्कूल ही उनके नाम ऑनलाइन LOC में दर्ज करेंगे. बोर्ड ने सभी स्कूलों को निर्देश दिया है कि वे पात्र छात्रों से स्वयं संपर्क करें और यह सुनिश्चित करें कि कोई भी छात्र आवेदन करने से वंचित न रह जाए.
सीबीएसई के अनुसार इस बार तीन तरह के छात्र सप्लीमेंट्री परीक्षा में शामिल हो सकते हैं. पहली श्रेणी में वे छात्र हैं जिन्हें 2026 बोर्ड परीक्षा में कंपार्टमेंट मिला है और यह उनका पहला मौका होगा. दूसरी श्रेणी में वे छात्र शामिल हैं जो मुख्य परीक्षा में विषय बदलने (Replacement of Subject) के बाद पास हुए हैं और अब अपने प्रदर्शन में सुधार करना चाहते हैं. तीसरी श्रेणी में वे छात्र हैं जिन्होंने 12वीं बोर्ड परीक्षा पास कर ली है, लेकिन किसी एक विषय में अंक सुधार (Improvement) के लिए दोबारा परीक्षा देना चाहते हैं. हालांकि, यह सुविधा केवल उन्हीं विषयों में मिलेगी जिनकी परीक्षा बोर्ड आयोजित करेगा.
बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया है कि तीसरे कंपार्टमेंट अवसर वाले छात्र स्कूलों के माध्यम से आवेदन नहीं करेंगे. ऐसे अभ्यर्थियों को प्राइवेट कैंडिडेट के रूप में आवेदन करना होगा. इसके लिए सीबीएसई अलग से नोटिफिकेशन जारी करेगा. इसलिए ऐसे छात्रों को बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी होने वाले अपडेट पर नजर बनाए रखनी चाहिए.
सीबीएसई ने स्कूलों को निर्देश दिया है कि कंपार्टमेंट घोषित सभी छात्रों के नाम LOC में जरूर शामिल किए जाएं, चाहे स्कूल उनसे संपर्क कर पाए हों या नहीं. बोर्ड ने कहा है कि यदि निर्धारित समय के भीतर किसी पात्र छात्र का नाम जमा नहीं किया गया, तो वह छात्र इस वर्ष सप्लीमेंट्री परीक्षा देने का अवसर खो देगा. साथ ही स्कूलों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि जो छात्र एक विषय में प्रदर्शन सुधारना चाहते हैं, उन्हें भी समय पर पूरी जानकारी और मार्गदर्शन मिले.
यदि कोई नियमित छात्र 2026 बोर्ड परीक्षा में किसी एक विषय में कंपार्टमेंट आया है, तो वह केवल उसी विषय की सप्लीमेंट्री परीक्षा दे सकेगा. जिन छात्रों ने छह विषयों के साथ परीक्षा दी थी और दो विषयों में कंपार्टमेंट आया है, वे दोनों में से किसी एक विषय का चयन कर सकते हैं. वहीं, जिन छात्रों ने विषय बदलने के कारण किसी विषय में सफलता नहीं पाई, वे इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस श्रेणी में आवेदन कर सकते हैं. इसके अलावा बोर्ड परीक्षा पास कर चुके छात्र भी एक विषय में अपने अंक सुधारने का अवसर पा सकते हैं.
एलओसी जमा करने की प्रक्रिया 30 जून से 8 जुलाई 2026 तक चलेगी. भारत के स्कूलों के लिए परीक्षा शुल्क 320 रुपये प्रति विषय निर्धारित किया गया है. नेपाल के स्कूलों के लिए यह शुल्क 1,100 रुपये प्रति विषय होगा, जबकि भारत से बाहर स्थित स्कूलों के लिए 2,200 रुपये प्रति विषय फीस तय की गई है. परीक्षा शुल्क जमा करने की जिम्मेदारी भी स्कूलों के माध्यम से पूरी की जाएगी.
सीबीएसई ने बताया है कि जिन छात्रों का मुख्य परीक्षा परिणाम Compartment घोषित हुआ था और जो सप्लीमेंट्री परीक्षा पास कर लेंगे, उन्हें नई समेकित (Consolidated) मार्कशीट जारी की जाएगी. बोर्ड ने इस साल 90 विषयों की सूची जारी की है, जिनमें छात्र दोबारा परीक्षा दे सकते हैं. कक्षा 12 सप्लीमेंट्री परीक्षा 28 जुलाई 2026 को आयोजित होगी. ऐसे में पात्र छात्रों को समय रहते अपने स्कूल से संपर्क कर आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लेनी चाहिए, ताकि वे इस महत्वपूर्ण अवसर का लाभ उठा सकें.