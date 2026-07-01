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CBSE Class 12 Supplementary 2026: 28 जुलाई को होगी परीक्षा, स्कूलों के लिए LOC सबमिशन शुरू, जानें पूरी प्रक्रिया

CBSE Class 12 Supplementary 2026: सीबीएसई ने कक्षा 12 सप्लीमेंट्री परीक्षा 2026 के लिए LOC सबमिशन प्रक्रिया शुरू कर दी है. परीक्षा 28 जुलाई को होगी. जानें कौन आवेदन कर सकता है, स्कूलों की क्या जिम्मेदारी है, फीस, पात्रता और पूरी प्रक्रिया.

Written ByShivam Tiwari
Published: Jul 01, 2026, 07:38 AM IST|Updated: Jul 01, 2026, 07:38 AM IST
CBSE Class 12 Supplementary 2026: 28 जुलाई को होगी परीक्षा, स्कूलों के लिए LOC सबमिशन शुरू, जानें पूरी प्रक्रिया
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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