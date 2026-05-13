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CBSE class 12 Result: CBSE 12वीं में 99.2% नंबर लाकर इस छात्रा ने रचा था इतिहास, हर विषय में किया था कमाल

CBSE class 12 Result 2026 Surbhi Mittal CBSE 12th topper 2024 : Surbhi Mittal ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 12वीं परीक्षा 2024 में 99.2% अंक हासिल कर इतिहास रचा था. जानिए उनकी मार्कशीट, सक्सेस मंत्र, आईएएस बनने का सपना और पढ़ाई के अलावा उनकी पसंदीदा चीजें. 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: May 13, 2026, 02:42 PM IST
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CBSE class 12 Result: CBSE 12वीं में 99.2% नंबर लाकर इस छात्रा ने रचा था इतिहास, हर विषय में किया था कमाल

Central Board of Secondary Education का 12वीं रिजल्ट आते ही हर साल टॉपर्स की चर्चा शुरू हो जाती है. इस बार 2026 के नतीजों का इंतजार लाखों छात्र कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच 2024 की एक ऐसी छात्रा फिर सुर्खियों में है, जिसने अपने शानदार अंकों से इतिहास रच दिया था. 500 में से 496 नंबर हासिल कर इस छात्रा ने पूरे देश का ध्यान खींच लिया था. सोशल मीडिया पर उनकी मार्कशीट खूब वायरल हुई थी और हर कोई जानना चाहता था कि आखिर इतनी बड़ी सफलता के पीछे राज क्या है. आइए जानते हैं उस छात्रा की पूरी कहानी.

कौन हैं 99.2% नंबर लाने वाली छात्रा?

यह कहानी है Surbhi Mittal की, जिन्होंने साल 2024 में Central Board of Secondary Education 12वीं परीक्षा में शानदार प्रदर्शन किया था. Surbhi Mittal Amity International School, Noida की छात्रा थीं. उन्होंने कुल 500 में से 496 अंक हासिल किए थे, जो 99.2 प्रतिशत बनता है. इतनी शानदार उपलब्धि के बाद वह देशभर में चर्चा का विषय बन गई थीं. रिजल्ट आने के बाद उनकी सफलता की कहानी लाखों छात्रों के लिए प्रेरणा बन गई थी.

मार्कशीट में कौन से नंबर थे?

Surbhi Mittal की मार्कशीट ने सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरी थीं. उनके विषयवार अंक भी काफी शानदार रहे. अंग्रेजी में 100 में 100 नंबर, पॉलिटिकल साइंस में 100 नंबर, साइकॉलॉजी में 99 नंबर, इकोनॉमिक्स में 99 नंबर और मैथ्स में 98 नंबर हासिल किए थे. लगभग हर विषय में बेहतरीन प्रदर्शन ने सभी को हैरान कर दिया था. कई छात्रों और अभिभावकों ने उनकी मार्कशीट देखकर मेहनत और अनुशासन की मिसाल बताया. यही वजह रही कि उनकी मार्कशीट इंटरनेट पर तेजी से वायरल हुई थी.

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आगे क्या बनना चाहती हैं सुरभि?

पढ़ाई में शानदार प्रदर्शन करने वाली Surbhi Mittal का सपना सिर्फ अच्छे नंबर लाना नहीं है. मीडिया बातचीत में उन्होंने बताया था कि उन्हें इकोनॉमिक्स विषय में खास दिलचस्पी है और आगे चलकर वह सिविल सर्विस में जाना चाहती हैं. उनका लक्ष्य आईएएस अधिकारी बनना है. उनका मानना है कि पढ़ाई सिर्फ नंबरों तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि समाज में बदलाव लाने की ताकत भी देनी चाहिए. यही सोच उन्हें बाकी छात्रों से अलग बनाती है और उनकी सफलता को खास बनाती है.

पढ़ाई के अलावा क्या पसंद है?

Surbhi Mittal सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं, बल्कि अपनी निजी रुचियों को लेकर भी काफी एक्टिव हैं. उन्होंने बताया था कि खाली समय में उन्हें गाने सुनना, डांस करना और साइकलिंग करना बेहद पसंद है. यही बैलेंस उनकी पढ़ाई में भी मदद करता है. रिजल्ट के बाद जब उनसे सफलता का राज पूछा गया, तो उन्होंने नियमित पढ़ाई, टाइम मैनेजमेंट और खुद पर भरोसा रखने को सबसे जरूरी बताया. उनकी कहानी आज भी बोर्ड परीक्षा देने वाले लाखों छात्रों को प्रेरित करती है.

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Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है....और पढ़ें

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