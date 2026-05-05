CBSE Class 12 Results 2026: 8 साल में 95% लाने वाले छात्रों की संख्या हुई दोगुनी, आंकड़े देखकर रह जाएंगे हैरान

CBSE Class 12 Toppers Trend: सीबीएससी क्लास 12वीं रिजल्ट 2026 से पहले सामने आए पिछले 8 साल के आंकड़ों ने शिक्षा जगत में नई चर्चा छेड़ दी है. आंकड़े बताते हैं कि 95 फीसदी या उससे ज्यादा अंक हासिल करने वाले छात्रों की संख्या लगभग दोगुनी हो गई है. इतना ही नहीं, कुल पास प्रतिशत में भी 5 फीसदी से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. पहली नजर में यह बदलाव चौंकाने वाला लगता है, लेकिन जब पूरे आंकड़ों को ध्यान से देखा गया तो एक अलग तस्वीर सामने आई. विशेषज्ञों का कहना है कि टॉप स्कोरर्स की बढ़ती संख्या सिर्फ बेहतर प्रदर्शन ही नहीं, बल्कि परीक्षा देने वाले छात्रों की बढ़ती संख्या से भी जुड़ी हुई है.

कितना बढ़ा स्कोर?

CBSE के आंकड़ों के अनुसार, साल 2018 में 12वीं बोर्ड परीक्षा में 12,737 छात्रों ने 95 फीसदी से ज्यादा अंक हासिल किए थे. वहीं 2025 तक यह संख्या बढ़कर 24,867 पहुंच गई. यानी 8 साल में करीब 95 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज हुई. इसी दौरान परीक्षा देने वाले छात्रों की संख्या भी लगभग 11 लाख से बढ़कर 16,92,794 तक पहुंच गई.

पास प्रतिशत बढ़ा?

साल 2018 में कुल पास प्रतिशत 83.01 फीसदी था, जो 2025 में बढ़कर 88.39 फीसदी तक पहुंच गया. यानी इस दौरान 5 फीसदी से ज्यादा का इजाफा हुआ. 2019 में यह आंकड़ा 83.40 फीसदी रहा. लगातार बढ़ती भागीदारी के बीच छात्रों का प्रदर्शन भी बेहतर होता गया, जिससे कुल रिजल्ट में सुधार दिखाई दिया.

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वर्ष (Year) 95% और उससे अधिक अंक कुल उपस्थित छात्र 2018 12,737 लगभग 11 लाख 2019 17,693 12,05,484 2020 38,686 11,92,961 2021 70,004 13,04,561 2022 33,432 14,35,366 2023 22,622 16,60,511 2024 24,068 16,21,224 2025 24,867 16,92,794

कोरोना में क्या हुआ?

कोरोना महामारी के दौरान 2021 में सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिला. वैकल्पिक मूल्यांकन प्रक्रिया के कारण 70,004 छात्रों ने 95 फीसदी से ज्यादा अंक हासिल किए. वहीं पास प्रतिशत रिकॉर्ड 99.37 फीसदी पहुंच गया. यह पूरे 8 साल में सबसे ज्यादा था. इसके बाद पारंपरिक परीक्षा व्यवस्था लौटने पर आंकड़ों में सामान्य गिरावट देखने को मिली.

अब तस्वीर कैसी?

साल 2022 में पास प्रतिशत 92.71 फीसदी रहा और 33,432 छात्रों ने 95 फीसदी से ज्यादा अंक हासिल किए. 2023 में यह आंकड़ा घटकर 22,622 हो गया और पास प्रतिशत 87.33 फीसदी रहा. वहीं 2024 और 2025 में रिजल्ट स्थिर नजर आया. इससे साफ है कि टॉप स्कोरर्स बढ़े जरूर हैं, लेकिन इसकी बड़ी वजह परीक्षा देने वाले छात्रों की बढ़ती संख्या भी है.