CBSE 12वीं रिजल्ट का इंतजार? ऑन-स्क्रीन मार्किंग है चेकिंग का नया सिस्टम, कैसे तय होते हैं नंबर; समझिए पूरी कैल्कुलेशन

CBSE 12th Result 2026 OSM Marking Process: सीबीएसई 12वीं बोर्ड परीक्षा रिजल्ट कब घोषित होगा? ये सवाल उन सभी छात्रों के बीच बना हुआ है जिन्होंने इस साल की बोर्ड परीक्षा दी है. सीबीएसई 12वीं रिजल्ट के इंतजार के साथ-साथ एक अलग सा डर भी मन में बैठा हुआ है, जोकि सीबीएसई की नई चेकिंग पॉलिसी के कारण है. दरअसल, इस साल अगर आप केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 12वीं के स्टूडेंट्स को नए अंदाज की चेकिंग के साथ अंक दिए जाएंगे. ऐसे में स्टूडेंट्स के बीच सिर्फ नंबर को लेकर इंतजार नहीं है बल्कि कॉपियां जिस नए तरीके से चेक होने वाली है उसे लेकर भी सवाल है कि कैसे बोर्ड कॉपियों की जांच के लिए ऑन-स्क्रीन मार्किंग सिस्टम यूज करेगा? एग्जामिनर किस आधार पर नंबर स्टूडेंट्स को नंबर देंगे? कॉपी में हर मार्किंग के मार्क्स क्या पहले से तय हैं? 12वीं के ऑन-स्क्रीन मार्किंग सिस्टम के बारे में बताने के साथ ही पूरा प्रोसेस जानते हैं कि कैसे एग्जामिनर्स द्वारा छात्रों को नंबर दिए जाएंगे?

पहली बार OSM सिस्टम से मिलेंगे 12वीं अंक

इस साल से पहले तक सीबीएसई 12वीं बोर्ड परीक्षा की कॉपियों की जांच एग्जामिनर्स पेन और पेपर मोड से करते थे. जैसे ही परीक्षा हो जाती थी कॉपियों को सील करके इवैल्युएशन सेंटर पहुंचा दिया जाता था, लेकिन 2026 से बदलाव हो गया है. कॉपियों की चेकिंग हाथ से नहीं ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) के माध्यम से की जाएंगी. ऐसे में स्टूडेंट्स की कॉपी स्कैन होकर कॉपी चेकर के कंप्यूटर पर पहुंच जाती है.

सीबीएसई की निगरानी, हर नंबर पर नजर

अगर आप सोच रहे हैं कि डिजिटल कॉपियों की जांच कोई भी टीचर कर सकता है तो आप गलत हैं. दरअसल, सीबीएसई द्वारा बोर्ड परीक्षा की कॉपियों की चेकिंग का काम सिर्फ अनुभवी शिक्षकों को दिया जाता है. इस साल ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) सिस्टम शिक्षकों के लिए भी नया रहा. अनुभवी शिक्षकों ये जिम्मेदारी सौंपने से पहले ट्रेनिंग भी दी गई है. कॉपी चेकिंग के दौरान बोर्ड की खास नजरें टीचर्स पर बनी हुई होती है कि वो किसी भी स्टूडेंट के अंक जल्दबाजी की चेकिंग में काट न दें.

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अपनी मर्जी से नहीं, पहले से तय है मार्किंग

कॉपी चेकर की पसंद या नापसंद पर नंबर देना . सीबीएसई के ओएसएम सिस्टम के तहत चेकिंग की शुरुआत से पहले ही मार्किंग तय हो जाती है. किस पॉइंट पर कितने नंबर देने हैं और कैसे काटने है, ये पहले से तय होता है. पूरे देश में मूल्यांकन एक जैसा आ सके, उस वजह मार्किंग तय की गई है. अगर किसी छात्र ने अधूरा जवाब दिया है तो उसमें भी पूरा नंबर नहीं दिया जाएगा. नए सिस्टम के तहत स्टेप-वाइज मार्क्स दिए जाते हैं.

कठिन पेपर, नंबर्स को किया जाएगा नॉर्मलाइज

मॉडरेशन पॉलिसी के तहत अगर पेपर में कोई सेट बहुत ज्यादा मुश्किल आया है तो बोर्ड मॉडरेशन का यूज करता है. स्टूडेंट्स के साथ अन्याय न हो, इसलिए नंबरों को नॉर्मलाइज किया जाता है. एक-दो अंक अगर कम हैं और देकर छात्र पास हो सकता है तो बोर्ड के नियम के अनुसार ग्रेस मार्क्स दिए जाते हैं. ग्रेस मार्किंग से स्टूडेंट को फेल नहीं किया जाता और उसका पूरा एक साल बचा लिया जाता है.

डिजिटल कॉपी चेकिंग से फायदा!

दावे के अनुसार 12वीं के ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम के जरिए चेकिंग के दौरान गलती होने का कोई सवाल नहीं है. डिजिटल कॉपी चेकिंग को पहले से बेहतर प्रोसेस बताया जा रहा है. ये प्रोसेस खुद-ब-खुद सॉफ्टवेयर के माध्यम से पूरी कॉपी में हासिल अंकों को जोड़ लेता है. इस प्रक्रिया के कारण कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हो सकती और रिजल्ट भी सही आ सकता है.

कैसे तैयार होगी सीबीएसई 12वीं की मार्कशीट?

सीबीएसई 12वीं थ्योरी के नंबर ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम की चेकिंग के तहत दिए जाएंगे. हालांकि, फाइनल मार्कशीट के दौरान सिर्फ थ्योरी के नंबर नहीं है बल्कि, प्रैक्टिकल के अंकों समेत अन्य इंटरनल असेसमेंट के अंक को जोड़कर पूरे डेटा की कैल्कुलेशन के बाद सर्वर पर रिजल्ट लोड करता है और फिर स्क्रीन पर पास या फेल लिखा शो होता है.

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