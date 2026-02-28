CBSE Class 12th Chemistry Paper Analysis: सीबीएसई 12वीं केमिस्ट्री पेपर... NCERT बेस्ड या रहा सिलेबस हटकर; टीचर्स से लेकर स्टूडेंट्स का क्या कहना?

CBSE Class 12th Chemistry Paper Analysis and Reactions: सीबीएसई 12वीं बोर्ड परीक्षा देने वाले स्टूडेंट्स के लिए 28 फरवरी 2026 को केमिस्ट्री परीक्षा का आयोजन किया गया. आइए जानते हैं 12वीं का केमिस्ट्री पेपर कैसा रहा? टीचर्स से लेकर स्टूडेंट्स का क्या कहना है?
Trending Photos
CBSE Class 12th Chemistry Paper Analysis and Reactions: सीबीएसई कक्षा 12 की केमिस्ट्री परीक्षा 2026 का आयोजन 28 फरवरी शनिवार को सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक किया गया. 3 घंटे के इस पेपर को देकर एग्जाम हॉल से निकलने के बाद 12वीं के स्टूडेंट्स की ओर से अलग-अलग तरह की प्रतिक्रिया साझा की गई. जबकि, टीचर्स की ओर से भी रसायन शास्त्र पेपर को लेकर एनालिसिस दिया गया. 12वीं के स्टूडेंट्स के लिए केमिस्ट्री का पेपर कैसा रहा, कितना मुश्किल और कितना आसान रहा, प्रश्न पत्र में ज्यादातर सवाल एनसीईआरटी बेस्ड थे या नहीं? आइए 12वीं केमिस्ट्री पेपर का विश्लेषण और रिएक्शन जानते हैं.
सीबीएसई 12वीं केमिस्ट्री पेपर में सेक्शन ए से ई तक 5 भागों में प्रश्न पत्र को तैयार किया गया जिनमें 70 अंकों के सवाल पूछे गए. इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न, बहुत छोटे से लेकर लंबे उत्तर वाले प्रश्न और केस स्टडी पर आधारित सवाल शामिल थे. ओवरऑल ये पेपर थोड़ा आसान था. स्टूडेंट्स फ्रेंडली, एक अच्छे म समेत एनसीईआरटी बेस्ड रहा.
कक्षा 12वीं की रसायन शास्त्र पेपर के बारे में मॉडर्न पब्लिक स्कूल, शालीमार बाग के प्रिंसिपल डॉ. अलका कपूर ने कहा 'केमिस्ट्री पेपर आसान से मध्यम स्तर का माना गया है. पूरा प्रश्नपत्र एनसीईआरटी पर आधारित था और इसमें एनसीईआरटी के सिलेबस से सीधे कई प्रश्न थे. हालांकि, ये प्रश्नपत्र एनसीईआरटी पर आधारित था, फिर भी उत्तरों में सटीकता सुनिश्चित करने के लिए सिलेबस का गहन अध्ययन और प्रश्नों का अभ्यास जरूरी था. कुल मिलाकर इस शोधपत्र में प्रत्यक्ष प्रश्नों, योग्यता आधारित प्रश्नों और अवधारणा उन्मुख प्रश्नों का बैलेंस्ड कॉम्बिनेशन बनाए रखा गया था.'
कक्षा 12वीं के स्टूडेंट्स के लिए केमिस्ट्री पेपर मिलाजुला रहा. कुछ स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम बहुत आसान था तो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स रहे जिन्हें परीक्षा के सवाल थोड़े मुश्किल लगे. हालांकि, कुछ स्टूडेंट्स ने कहा कि एनसीईआरटी से केमिस्ट्री पेपर तैयार होने के कारण उन्हें आसान लगा. कुछ स्टूडेंट्स को थोड़ा ही आसान लगा. केस स्टडी में स्टूडेंट्स को थोड़ी मुश्किल हुई. टीचर्स और छात्रों द्वारा दी गई प्रतिक्रियाओं की मानें तो कुल मिलाकर केमिस्ट्री पेपर पढ़ाए गए सिलेबस से था और जिन स्टूडेंट्स की तैयारी अच्छी सी थी उनके लिए पेपर मुश्किल नहीं रहा.
ये भी पढ़ें- CBSE Board Exam 2026: कक्षा 10 की संस्कृत और 12वीं की केमिस्ट्री परीक्षा; एग्जाम पैटर्न से लेकर टाइमिंग तक सब जानें यहां