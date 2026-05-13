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Hindi Newsशिक्षाCBSE 12th Result 2026 Topper Region List: CBSE 12वीं रिजल्ट 2026 में किस रीजन ने मारी बाजी? टॉपर्स लिस्ट, नंबर और चौंकाने वाले आंकड़े आए सामने

CBSE 12th Result 2026 Topper Region List: CBSE 12वीं रिजल्ट 2026 में किस रीजन ने मारी बाजी? टॉपर्स लिस्ट, नंबर और चौंकाने वाले आंकड़े आए सामने

CBSE 12th Result 2026 Topper Region List: सीबीएसई 12वीं रिजल्ट 2026 जारी हुआ. इस साल 85.20% छात्र सफल रहे. त्रिवेंद्रम ने 95.62% के साथ किया टॉप, जबकि केवी और जेएनवी स्कूलों का प्रदर्शन रहा सबसे शानदार.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: May 13, 2026, 02:21 PM IST
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CBSE 12th Result 2026 Topper Region List: CBSE 12वीं रिजल्ट 2026 में किस रीजन ने मारी बाजी? टॉपर्स लिस्ट, नंबर और चौंकाने वाले आंकड़े आए सामने

CBSE Class 12th Result 2026: Top Performing Regions: Central Board of Secondary Education ने 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया है और इस बार सिर्फ छात्रों के नंबर ही नहीं, बल्कि रीजन-वाइज प्रदर्शन भी चर्चा में है. लाखों छात्रों ने इस परीक्षा में हिस्सा लिया और अब टॉप रीजन, पास प्रतिशत और स्कूलों के प्रदर्शन के आंकड़े सामने आ चुके हैं. कहीं शानदार सफलता देखने को मिली तो कहीं रिजल्ट ने चिंता भी बढ़ाई. इस बार परीक्षा का दायरा भी पहले से बड़ा रहा. स्कूलों से लेकर परीक्षा केंद्रों तक बोर्ड ने बड़े स्तर पर तैयारी की थी. आइए जानते हैं इस बार किस रीजन ने सबसे ज्यादा बाजी मारी.

इस बार परीक्षा कितनी बड़ी रही?

Central Board of Secondary Education ने इस साल 12वीं बोर्ड परीक्षा देशभर के 7,573 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की. परीक्षा संचालन के लिए 73,500 क्लासरूम और 5 लाख से ज्यादा इनविजिलेटर्स की मदद ली गई. बोर्ड परीक्षा के लिए कुल 18,57,517 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया था. परीक्षा और मूल्यांकन प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए बोर्ड ने करीब 88,000 कंप्यूटरों का इस्तेमाल किया. इस साल कुल 120 विषयों की परीक्षा कराई गई. इतने बड़े स्तर पर परीक्षा आयोजित होना अपने आप में बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है.

 

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CBSE Region-wise Pass Percentage Ranking 2026
Rank Region Pass Percentage
1 Trivandrum 95.62%
2 Chennai 93.84%
3 Bengaluru 93.19%
4 Vijayawada 92.77%
5 Delhi West 92.34%
6 Delhi East 91.73%
7 Ahmedabad 90.60%
8 Gurugram 88.45%
9 Ludhiana 87.92%
10 Pune 87.32%
11 Ajmer 86.78%
12 Panchkula 85.73%
13 Ranchi 85.01%
14 Guwahati 83.41%
15 Lucknow 82.21%
16 Bhubaneswar 81.71%
17 Dehradun 81.42%
18 Raipur 80.88%
19 Bhopal 79.43%
20 Noida 79.02%
21 Patna 74.45%
22 Prayagraj 72.43%
© ZEE NEWS

कॉपियों की जांच कैसे हुई?

इस बार मूल्यांकन प्रक्रिया भी बड़े स्तर पर पूरी की गई. करीब 98.66 लाख उत्तर पुस्तिकाओं की जांच की गई. इसके लिए 70,000 एग्जामिनर्स, 17,500 असिस्टेंट हेड एग्जामिनर्स और 3,889 हेड एग्जामिनर्स तैनात किए गए. देशभर के 6,000 से ज्यादा मूल्यांकन केंद्रों पर यह प्रक्रिया पूरी हुई. बोर्ड ने तकनीक का इस्तेमाल बढ़ाते हुए डिजिटल सपोर्ट सिस्टम अपनाया ताकि नंबरों में पारदर्शिता बनी रहे. यही वजह रही कि रिजल्ट प्रक्रिया को काफी व्यवस्थित तरीके से पूरा किया गया और छात्रों को सटीक परिणाम मिल सके.

किस रीजन ने सबसे ज्यादा कमाल किया?

रीजन वाइज प्रदर्शन में Thiruvananthapuram ने सबसे शानदार प्रदर्शन किया. यहां पास प्रतिशत 95.62 फीसदी रहा. दूसरे स्थान पर Chennai ने 93.84 फीसदी और तीसरे नंबर पर Bengaluru ने 93.19 फीसदी के साथ जगह बनाई. दिल्ली वेस्ट 92.34 फीसदी के साथ पांचवें और दिल्ली ईस्ट 91.73 फीसदी के साथ छठे स्थान पर रहा. वहीं Prayagraj का प्रदर्शन सबसे कमजोर रहा, जहां पास प्रतिशत 72.43 फीसदी दर्ज किया गया.

कुल रिजल्ट में क्या बदलाव आया?

इस साल कुल 17,80,365 छात्रों ने परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था. इनमें 17,68,968 छात्र परीक्षा में शामिल हुए और 15,07,109 छात्र सफल रहे. कुल पास प्रतिशत 85.20 फीसदी दर्ज किया गया. पिछले साल यानी 2025 में पास प्रतिशत 88.39 फीसदी था. इस तरह इस साल रिजल्ट में 3.19 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई. परीक्षा 17 फरवरी से 10 अप्रैल 2026 तक चली थी और रिजल्ट 13 मई 2026 को घोषित किया गया. इस बार स्कूलों और परीक्षा केंद्रों की संख्या भी पिछले साल से बढ़ाई गई.

स्कूलों का प्रदर्शन किसने जीता?

संस्थानों के प्रदर्शन में Kendriya Vidyalaya Sangathan सबसे आगे रहा. केवी का पास प्रतिशत 98.55 फीसदी दर्ज किया गया. इसके बाद Navodaya Vidyalaya Samiti 98.47 फीसदी के साथ दूसरे स्थान पर रहा. सरकारी स्कूलों का पास प्रतिशत 89.55 फीसदी रहा, जबकि सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों का रिजल्ट 86.07 फीसदी दर्ज किया गया. EMRS स्कूलों ने 85.55 फीसदी और स्वतंत्र स्कूलों ने 84.22 फीसदी रिजल्ट दर्ज किया. इन आंकड़ों ने अलग-अलग संस्थानों की शिक्षा गुणवत्ता की तस्वीर साफ कर दी.

पिछले साल से क्या बदला?

2025 में बोर्ड परीक्षा 19,299 स्कूलों और 7,330 परीक्षा केंद्रों पर हुई थी, जबकि 2026 में यह संख्या बढ़कर 19,967 स्कूल और 7,573 केंद्र हो गई. इससे साफ है कि बोर्ड ने इस बार परीक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया. अधिक छात्रों की भागीदारी, ज्यादा केंद्र और डिजिटल मूल्यांकन जैसी व्यवस्थाओं ने परीक्षा को बड़े स्तर पर आयोजित करने में मदद की. हालांकि पास प्रतिशत में गिरावट जरूर दर्ज हुई, लेकिन पारदर्शिता और व्यापक परीक्षा प्रबंधन ने इस साल के रिजल्ट को खास बना दिया.

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Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है....और पढ़ें

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