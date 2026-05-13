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Hindi Newsशिक्षाCBSE Class 12th Result(Out): जारी हुआ सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट; 85.20% छात्र पास, cbseresults.nic.in पर तुरंत ऐसे चेक करें

CBSE Class 12th Result(Out): जारी हुआ सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट; 85.20% छात्र पास, cbseresults.nic.in पर तुरंत ऐसे चेक करें

Central Board of Secondary Education ने 12वीं का रिजल्ट 2026 जारी कर दिया है. 18.5 लाख से ज्यादा छात्र परीक्षा में शामिल हुए. छात्र CBSE Results Portal, DigiLocker और UMANG के जरिए अपनी मार्कशीट आसानी से चेक और डाउनलोड कर सकते हैं.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: May 13, 2026, 01:56 PM IST
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CBSE Class 12th Result(Out): जारी हुआ सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट; 85.20% छात्र पास, cbseresults.nic.in पर तुरंत ऐसे चेक करें

Central Board of Secondary Education ने आखिरकार 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया है और लाखों छात्रों का इंतजार खत्म हो गया. इस बार देशभर के छात्र, अभिभावक और स्कूल रिजल्ट को लेकर काफी उत्साहित नजर आए. परीक्षा खत्म होने के बाद से ही सभी को नतीजों का इंतजार था. अब रिजल्ट जारी होने के साथ ही कॉलेज एडमिशन, करियर प्लानिंग और आगे की पढ़ाई की तैयारी शुरू हो गई है. इस बार कुछ आंकड़ों ने खुशी दी तो कुछ ने हैरान भी किया. लड़कियों ने एक बार फिर शानदार प्रदर्शन किया, जबकि कई रीजन के रिजल्ट चर्चा में बने हुए हैं.

इस बार रिजल्ट में क्या रहा खास?

Central Board of Secondary Education ने कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 का परिणाम घोषित कर दिया है. इस साल कुल पास प्रतिशत 85.20 फीसदी दर्ज किया गया है. पिछले साल की तुलना में यह 3.19 प्रतिशत कम रहा. बोर्ड के अनुसार इस बार परीक्षा 17 फरवरी से 10 अप्रैल तक आयोजित की गई थी. परीक्षा खत्म होने के बाद कॉपियों की जांच और डिजिटल मूल्यांकन प्रक्रिया पूरी की गई. रिजल्ट जारी होते ही लाखों छात्रों ने अपनी मार्कशीट देखनी शुरू कर दी. अब छात्र अपने अंकों के आधार पर कॉलेज एडमिशन, प्रोफेशनल कोर्स और करियर की अगली तैयारी में जुटने वाले हैं.

लड़कियों ने फिर क्यों मारी बाजी?

इस साल के नतीजों में छात्राओं ने फिर शानदार प्रदर्शन किया है. बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार लड़कियां लड़कों से 6.73 प्रतिशत अंक आगे रहीं. यह लगातार उन ट्रेंड्स को मजबूत करता है, जहां छात्राएं बोर्ड परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन करती दिखाई दे रही हैं. रिजल्ट जारी होने के बाद कई स्कूलों में खुशी का माहौल देखा गया. अभिभावकों और शिक्षकों ने भी छात्राओं की मेहनत की तारीफ की. शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि लगातार तैयारी, अनुशासन और बेहतर अकादमिक फोकस के कारण छात्राएं बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं. इस बार भी यह अंतर चर्चा का विषय बना हुआ है.

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किस रीजन ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया?

रीजन वाइज आंकड़ों में Thiruvananthapuram सबसे आगे रहा. यहां पास प्रतिशत 95.62 फीसदी दर्ज किया गया, जो देश में सबसे ज्यादा है. वहीं Prayagraj रीजन का प्रदर्शन सबसे कमजोर रहा, जहां पास प्रतिशत 72.43 फीसदी दर्ज हुआ. दिल्ली रीजन की बात करें तो दिल्ली वेस्ट में 92.34 फीसदी, दिल्ली ईस्ट में 91.73 फीसदी और कुल दिल्ली रीजन का पास प्रतिशत 91.97 फीसदी रहा. इन आंकड़ों ने दिखाया कि अलग-अलग क्षेत्रों में प्रदर्शन में बड़ा अंतर देखने को मिला है.

रिजल्ट कैसे और कहां चेक करें?

छात्र अपना रिजल्ट आसानी से CBSE Results Portal और CBSE Official Website पर जाकर चेक कर सकते हैं. वेबसाइट पर “Class 12 Result 2026” लिंक पर क्लिक करने के बाद रोल नंबर, स्कूल कोड और एडमिट कार्ड आईडी दर्ज करनी होगी. सबमिट करते ही मार्कशीट स्क्रीन पर दिखाई दे जाएगी. छात्रों को सलाह दी गई है कि वे अपनी प्रोविजनल मार्कशीट डाउनलोड कर लें और उसका प्रिंटआउट भी निकाल लें. यही दस्तावेज आगे कॉलेज एडमिशन और अन्य जरूरी प्रक्रियाओं में काम आएगा.

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Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है....और पढ़ें

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