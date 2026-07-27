नए शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी से CBSE 12वीं छात्रों की गुहार, कहा- 'लाखों स्टूडेंट्स की बस ये दो मांग कर दीजिए पूरी'

CBSE 12th Students Appeal to New Education Minister: देशभर में स्टूडेंट्स की ओर से नीट परीक्षा का पेपर लीक होने के कारण छात्रों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला. करीब एक महीने तक ये प्रदर्शन जारी रहा जिसका मुख्य मकसद शिक्षा में ट्रांसपेरेंसी और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे जैसी मांग रही. बीते दिनों केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आधिकारिक तौर पर इस्तीफा दे दिया जिसके बाद छात्रों के बीच खुशी की लहर देखने को मिली. एक नई उम्मीद के साथ शिक्षा व्यवस्था को छात्र देख रहे हैं. धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद प्रह्लाद जोशी को नए शिक्षा मंत्री का पद संभालने के लिए दिया गया जिनसे कक्षा 12वीं के छात्र गुहार करते नजर आ रहे हैं.