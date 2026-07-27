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नए शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी से CBSE 12वीं छात्रों की गुहार, कहा- 'लाखों स्टूडेंट्स की बस ये दो मांग कर दीजिए पूरी'

CBSE 12th Students Appeal: नए शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी और पीएम मोदी से कक्षा 12वीं के छात्रों ने अपील की है कि अब हमारी भी सुन लीजिए, प्लीज ये दो मांग पूरी कर दीजिए. आइए जानते हैं कि सीबीएसई बोर्ड के 12वीं छात्रों की क्या मांगे हैं?

Written BySimran Singh
Published: Jul 27, 2026, 04:50 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 04:50 PM IST
नए शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी से CBSE 12वीं छात्रों की गुहार, कहा- 'लाखों स्टूडेंट्स की बस ये दो मांग कर दीजिए पूरी'
Image Credit: CBSE Moderation Policy

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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