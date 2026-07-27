नए शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी से CBSE 12वीं छात्रों की गुहार, कहा- 'लाखों स्टूडेंट्स की बस ये दो मांग कर दीजिए पूरी'

CBSE 12th Students Appeal to New Education Minister: देशभर में स्टूडेंट्स की ओर से नीट परीक्षा का पेपर लीक होने के कारण छात्रों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला. करीब एक महीने तक ये प्रदर्शन जारी रहा जिसका मुख्य मकसद शिक्षा में ट्रांसपेरेंसी और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे जैसी मांग रही. बीते दिनों केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आधिकारिक तौर पर इस्तीफा दे दिया जिसके बाद छात्रों के बीच खुशी की लहर देखने को मिली. एक नई उम्मीद के साथ शिक्षा व्यवस्था को छात्र देख रहे हैं. धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद प्रह्लाद जोशी को नए शिक्षा मंत्री का पद संभालने के लिए दिया गया जिनसे कक्षा 12वीं के छात्र गुहार करते नजर आ रहे हैं.
सीबीएसई कक्षा 12वीं के रिजल्ट में हुई गड़बड़ी और लाखों छात्रों में वो छात्र जो गड़बड़ी के कारण फेल हुए हैं या अच्छे अंक नहीं आए हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत नए शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी से दो मांग कर रहे हैं.
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कक्षा 12वीं के छात्र ने पोस्ट कर लिखा कि 'आदरणीय पीएम नरेंद्र मोदी और प्रह्लाद जोशी जी, प्लीज क्लास 12 के CBSE स्टूडेंट्स की मदद करें. आदरणीय सर, नए शिक्षा मंत्री बनने पर आपको बधाई. सर, प्लीज @cbseindia29 क्लास 12 के लाखों स्टूडेंट्स की समस्याओं का समाधान करें और हमारी मांग पूरी करें. प्लीज हमारा भविष्य बचाएं.'
Respected @narendramodi and @JoshiPralhad plzz help #CBSE students of class 12
Dear sir congratulation to you for been new education minister sir plz solve the @cbseindia29 class 12 lakhs of students problems and full fill our #demand plz save our future.
1) give… pic.twitter.com/YqaMGs2cNP
— Rohit (@Rohit_0324) July 27, 2026
दरअसल, कक्षा 12वीं के छात्रों का दावा है कि सीबीएसई की नई डिजिटल मूल्यांकन प्रक्रिया में हुई गड़बड़ियों के कारण कई मेधावी छात्रों को उनकी मेहनत के अनुसार अंक नहीं मिले हैं. ऐसे में छात्रों द्वारा की जा रही मांगें- मॉडरेशन अंक और 2-3 विषयों में कंपार्टमेंट का मौका, उनकी सालों की मेहनत को बचाने और मानसिक तनाव को कम करने में बेहद मददगार साबित हो सकती हैं.