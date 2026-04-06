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CBSE 9वीं क्लास में Vocational सब्जेक्ट जरूरी, स्टूडेंट्स बिना कन्फ्यूजन चुन सकते हैं करियर के लिए बेस्ट ऑप्शन!

cbse class 9 compulsory: सीबीएसई ने 9वीं कक्षा के छात्रों के लिए एक स्किल-बेस्ड विषय लेना अनिवार्य कर दिया है, जिससे छात्र कम उम्र में ही कौशल सीख सकें. इस पहल का उद्देश्य किताबी ज्ञान के साथ-साथ प्रैक्टिकल अनुभव देकर भविष्य के करियर चुनाव को आसान बनाना है.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Apr 06, 2026, 07:42 AM IST
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CBSE 9वीं क्लास में Vocational सब्जेक्ट जरूरी, स्टूडेंट्स बिना कन्फ्यूजन चुन सकते हैं करियर के लिए बेस्ट ऑप्शन!

cbse class 9 compulsory: सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने 9वीं कक्षा के छात्रों के लिए एक बड़ा बदलाव किया है. अब छात्रों को पढ़ाई के साथ एक वोकेशनल यानी स्किल बेस्ड विषय लेना जरूरी होगा. इस फैसले का मकसद है कि बच्चे सिर्फ किताबों तक सीमित न रहें. वे साथ-साथ कोई काम की स्किल भी सीख सकें. इससे आगे चलकर करियर चुनना आसान होगा.

इस नए नियम के तहत छात्र अपनी पसंद के मुताबिक वोकेशनल सब्जेक्ट चुन सकते हैं. जैसे आईटी, हेल्थकेयर, रिटेल, एग्रीकल्चर और टूरिज्म जैसे कई ऑप्शन दिए जाएंगे. छात्र अपनी रुचि और भविष्य की योजना के हिसाब से विषय चुन सकेंगे. इससे उन्हें शुरुआत में ही यह समझ आ जाएगा कि उन्हें किस फील्ड में आगे बढ़ना है.

बच्चों को होगा कम कन्फ्यूजन 

इस बदलाव का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि बच्चों का कन्फ्यूजन कम होगा. अक्सर 10वीं या 12वीं के बाद छात्र यह तय नहीं कर पाते कि उन्हें क्या करना है. लेकिन अब 9वीं से ही उन्हें अलग-अलग क्षेत्रों का अनुभव मिलेगा. इससे वे अपने करियर को लेकर पहले से ही तैयार हो सकेंगे. पढ़ाई के साथ प्रैक्टिकल जानकारी भी मिलेगी, जो आगे 

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मिलेंगी कौन-कौन सी सुविधाएं

स्कूलों को भी इस फैसले के तहत जरूरी सुविधाएं तैयार करनी होंगी. छात्रों को सही तरीके से ट्रेनिंग दी जाएगी. इसके लिए लैब, उपकरण और प्रशिक्षित शिक्षक की व्यवस्था की जाएगी. कोशिश यही है कि बच्चों को सिर्फ थ्योरी नहीं, बल्कि असली काम करने का अनुभव भी मिले. इससे उनकी स्किल मजबूत होगी.

कुल मिलाकर यह कदम छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखकर उठाया गया है. इससे पढ़ाई का तरीका और बेहतर होगा. बच्चे अपनी रुचि पहचान पाएंगे और उसी दिशा में आगे बढ़ सकेंगे. आसान भाषा में कहें तो अब पढ़ाई के साथ हुनर भी जरूरी होगा. यही हुनर आगे चलकर उनके करियर को मजबूत बनाएगा.

ये भी पढ़ें- CBSE New School Curriculum: स्कूली पढ़ाई में बड़ा बदलाव! कक्षा 6 से 10वीं तक 3 भाषाएं पढ़ना जरूरी, जानें कब नई शिक्षा नीति होगी लागू

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harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

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