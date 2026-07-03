/CBSE 9th New Syllabus: 9वीं की NCERT इंग्लिश बुक से हटे 28 चैप्टर, छात्रों और शिक्षकों के लिए क्या बदलेगा?

NCERT के अनुसार नई इंग्लिश किताब का मकसद छात्रों को सिर्फ चैप्टर याद कराना नहीं, बल्कि भाषा का सही और प्रभावी इस्तेमाल सिखाना है. नई किताब के जरिए छात्रों की पढ़ने, लिखने, बोलने और समझने की क्षमता को बेहतर बनाने पर जोर दिया गया है. इसके साथ ही छात्रों को रटने की बजाय समझकर सीखने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा. ये बदलाव राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के अनुरूप किया गया है, जिससे सिलेबस को आधुनिक, रोचक और गतिविधि आधारित बनाया जा सके. नई किताब में ऐसे कंटेंट शामिल हैं, जो छात्रों को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों से जोड़ने, उनकी सोच और रचनात्मकता को विकसित करने में मदद करेगी.