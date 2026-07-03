/CBSE 9th New Syllabus: 9वीं की NCERT इंग्लिश बुक से हटे 28 चैप्टर, छात्रों और शिक्षकों के लिए क्या बदलेगा?

CBSE 9th NCERT English New Book: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने कक्षा 9 के छात्रों के लिए बड़ा बदलाव किया है. बोर्ड ने नए शैक्षणिक सत्र (2026-27) से कक्षा 9वीं की NCERT अंग्रेजी भाषा और साहित्य (English Language and Literature) किताब का नया संस्करण लागू करने का फैसला किया है. इस बदलाव के तहत किताब से 29 में से 28 चैप्टर हटा दिए गए हैं, जबकि उनकी जगह नई कहानियां, कविताएं और गतिविधियां जोड़ी गई हैं. पिछली किताब से सिर्फ एक 29वां चैप्टर ही रखा गया है.
इस बदलाव का उद्देश्य सिर्फ किताब को छोटा करना नहीं है, बल्कि छात्रों की भाषा कौशल, रचनात्मक सोच और वास्तविक जीवन से जुड़ी सीख को बेहतर बनाना है. आइए जानते हैं कि आखिर क्या बदला है, इसका छात्रों और शिक्षकों पर क्या असर पड़ सकता है?
नई किताब में पहले शामिल कई कहानियां, कविताएं और अन्य पाठ हटा दिए गए हैं. उनकी जगह नई सामग्री शामिल की गई है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 और नए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचे (NCF) के अनुरूप तैयार की गई है. रिपोर्ट्स के अनुसार, पुराने संस्करण के कुल 28 चैप्टर हटाए गए हैं. नई किताब में गतिविधि आधारित और कौशल आधारित सीखने पर अधिक जोर दिया गया है.
NCERT के अनुसार नई इंग्लिश किताब का मकसद छात्रों को सिर्फ चैप्टर याद कराना नहीं, बल्कि भाषा का सही और प्रभावी इस्तेमाल सिखाना है. नई किताब के जरिए छात्रों की पढ़ने, लिखने, बोलने और समझने की क्षमता को बेहतर बनाने पर जोर दिया गया है. इसके साथ ही छात्रों को रटने की बजाय समझकर सीखने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा. ये बदलाव राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के अनुरूप किया गया है, जिससे सिलेबस को आधुनिक, रोचक और गतिविधि आधारित बनाया जा सके. नई किताब में ऐसे कंटेंट शामिल हैं, जो छात्रों को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों से जोड़ने, उनकी सोच और रचनात्मकता को विकसित करने में मदद करेगी.
नई किताब लागू होने के बाद छात्रों की पढ़ाई का तरीका पहले से अलग होगा. नई कहानियां और कविताएं पढ़ने को मिलेंगी. प्रोजेक्ट, ग्रुप एक्टिविटी और चर्चा आधारित सीखने पर ज्यादा जोर होगा. भाषा के व्यावहारिक उपयोग पर फोकस रहेगा. परीक्षा में रटकर लिखने के बजाय समझ और विश्लेषण से जुड़े सवाल बढ़ सकते हैं.
शिक्षकों को भी नई किताब के अनुसार अपनी पढ़ाने की शैली में बदलाव करना होगा. अब सिर्फ चैप्टर पढ़ाने की जगह उन्हें छात्रों को चर्चा, गतिविधियों, प्रोजेक्ट और भाषा अभ्यास के जरिए सीखने के लिए प्रेरित करना होगा. इसके लिए नई लेसन प्लानिंग और मूल्यांकन पद्धति अपनानी पड़ सकती है.
अगर आपके स्कूल में 2026-27 सत्र से नई NCERT किताबें लागू हो चुकी है, तो परीक्षा भी उसी नए सिलेबस के आधार पर होगी. पुराने संस्करण से हटाए गए चैप्टर नए सत्र की परीक्षा का हिस्सा नहीं होंगे. ऐसे में स्टूडेंट्स को 10 साल या 5 साल पुराने सैंपल पेपर की मदद से तैयारी नहीं करनी होगी. लेटेस्ट सिलेब्स पूरी तरह से बदला हुआ होगा और स्टूडेंट्स को उसी पर फोकस करते हुए परीक्षा की तैयारी करनी होगी. ऐसे में साफ है कि 9वीं की आगामी परीक्षा NCERT बेस्ड हो सकती हैं.