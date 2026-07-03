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CBSE 9th New Syllabus: 9वीं की NCERT इंग्लिश बुक से हटे 28 चैप्टर, छात्रों और शिक्षकों के लिए क्या बदलेगा?

CBSE 9th NCERT English New Book: सीबीएसई कक्षा 9वीं की अंग्रेजी किताब से 28 चैप्टर को हटाकर पूरी तरह से नया कर दिया गया है. ऐसे में स्टूडेंट्स और छात्रों के लिए क्या बदलाव रहेगा? आइए जानते हैं.

Written BySimran Singh
Published: Jul 03, 2026, 09:37 AM IST|Updated: Jul 03, 2026, 09:39 AM IST
CBSE 9th New Syllabus: 9वीं की NCERT इंग्लिश बुक से हटे 28 चैप्टर, छात्रों और शिक्षकों के लिए क्या बदलेगा?
Image Credit: CBSE 9th NCERT English New BookSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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