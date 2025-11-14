CBSE 10th Board Exam 2026: 3 घंटे और 80 अंक... इन 7 टिप्स से कठिन सब्जेक्ट नहीं लगेगा गणित! ऐसे आएंगे फुल मार्क्स

CBSE Class 10th Maths Preparation Tips: ‘गणित’ एक ऐसा सब्जेक्ट जो हर किसी को जल्दी समझ नहीं आता है और इसे अगर समझ लिया तो इससे आसान कोई दूसरा सब्जेक्ट लगता भी नहीं है. गणित का खेल कई बार उन छात्रों के लिए फेल होने की वजह बन जाता है जिनके लिए ये किसी कठिन सब्जेक्ट में से एक होता है. परीक्षा लगभग करीब ही है और ऐसे में जरूरी है कि आप आज से प्रैक्टिस शुरू कर दें. गणित का डर मन से निकाल फेंके और बस इसको समझने में जुट जाएं. 10वीं बोर्ड परीक्षा में गणित की खास भूमिका होती है. खासतौर पर ऐसे छात्र जो भविष्य में कॉमर्स या साइंस स्ट्रीम में जाना चाहते हैं तो उनके लिए हर एक सब्जेक्ट में ज्यादा से ज्यादा अंक लाने के लिए तैयारी मजबूत रखनी होगी.

17 फरवरी से 10वीं बोर्ड परीक्षा

सीबीएसई की ओर से 10वीं कक्षा के बोर्ड एग्जाम का शेड्यूल जारी किया जा चुका है जिसके अनुसार 17 फरवरी 2026 से परीक्षा की शुरुआत होगी. देश भर में सीबीएसई के एग्जाम फरवरी से शुरू हो जाएंगे. इस बार परीक्षा के दौरान काफी सख्ती देखने को मिल सकती है. अपनी तरफ से परीक्षा की पूरी तैयारी रखना हर एक छात्र के लिए जरूरी है. इसके लिए आप पिछले साल के प्रैक्टिस पेपर या सैंपल पेपर को भी सॉल्व कर सकते हैं. करीब 3 घंटे तक चलने वाले बोर्ड एग्जाम में कैसे ज्यादा से ज्यादा अंक ला सकते हैं, आइए कुछ टिप्स बताते हैं.

CBSE 10th Board Exam Pattern

सीबीएसई 10वीं बोर्ड एग्जाम के पैटर्न की बात करें तो गणित की परीक्षा कुल 80 अंकों के सवालों के साथ होगी. परीक्षा के लिए कुल समय 3 घंटे तक का होगा. हालांकि, 15 मिनट का एक्स्ट्रा समय दिया जाएगा. इस दौरान प्रश्न पत्र को पढ़ सकते हैं. 10 बजकर 15 पर गणित का पेपर थमा दिया जाएगा और आप पेपर को देखने के बाद करना शुरू कर सकते हैं.

गणित का पेपर 38 सवालों के साथ आएगा जिनमें से सभी सवालों का जवाब देना जरूरी होगा. कुल 5 सेक्शन- A, B, C, D और E में प्रश्न पत्र होगा. हालांकि, दो सवालों में एक करने का ऑप्शन मिल सकता है. परीक्षा के दौरान कैलकुलेटर या कोई गैजेट ले जाने की अनुमति नहीं होगी.

10वीं गणित में पूरे अंक पाने के टिप्स

1. 10वीं बोर्ड परीक्षा के लिए गणित की तैयारी के दौरान सिलेबस को समझने और जान लें.

2. गणित के सभी चैप्टर में क्या खास और जरूरी है उसे देखें.

3. रोजाना मैथ्स के पुराने पेपर या सैंपल पेपर को सॉल्व करें.

4. NCERT किताबों से सीबीएसई एग्जाम में ज्यादा प्रश्न होते हैं इसलिए ज्यादातर प्रैक्टिस उसी से करें.

5. हर दिन मैथ्स के सवालों को हल करने की प्रैक्टिस करें, साथ में एक किताब वो रखें जिनमें उत्तर हो जिससे पता चल सके कि आप कितने सही या गलत हैं.

6. ग्रुप स्टडी में मैथ्स की पढ़ाई करें और एक दूसरे के साथ सवाल-जवाब को हल करने की कोशिश करें.

7. 10वीं गणित के गाइड पेपर, सैंपल पेपर और अन्य तरह के प्रैक्टिस पेपर को भी अपना सकते हैं, लेकिन पहले एनसीईआरटी से अच्छे से तैयारी जरूर कर लें.

