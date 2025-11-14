Advertisement
trendingNow13002515
Hindi Newsशिक्षा

CBSE 10th Board Exam 2026: 3 घंटे और 80 अंक... इन 7 टिप्स से कठिन सब्जेक्ट नहीं लगेगा गणित! ऐसे आएंगे फुल मार्क्स

CBSE Class 10th Maths Preparation Tips: सीबीएसई 10वीं बोर्ड परीक्षा देंगे लेकिन डर गणित सब्जेक्ट से लग रहा है? चिंता न करें, बस सरल टिप्स को याद रखें और कुछ तैयारी के तरीके को अपना लेंगे तो आपके लिए गणित में अच्छे अंक हासिल करना आसान हो सकेगा.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Nov 14, 2025, 11:43 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

CBSE 10th Board Exam 2026: 3 घंटे और 80 अंक... इन 7 टिप्स से कठिन सब्जेक्ट नहीं लगेगा गणित! ऐसे आएंगे फुल मार्क्स

CBSE Class 10th Maths Preparation Tips: ‘गणित’ एक ऐसा सब्जेक्ट जो हर किसी को जल्दी समझ नहीं आता है और इसे अगर समझ लिया तो इससे आसान कोई दूसरा सब्जेक्ट लगता भी नहीं है. गणित का खेल कई बार उन छात्रों के लिए फेल होने की वजह बन जाता है जिनके लिए ये किसी कठिन सब्जेक्ट में से एक होता है. परीक्षा लगभग करीब ही है और ऐसे में जरूरी है कि आप आज से प्रैक्टिस शुरू कर दें. गणित का डर मन से निकाल फेंके और बस इसको समझने में जुट जाएं. 10वीं बोर्ड परीक्षा में गणित की खास भूमिका होती है. खासतौर पर ऐसे छात्र जो भविष्य में कॉमर्स या साइंस स्ट्रीम में जाना चाहते हैं तो उनके लिए हर एक सब्जेक्ट में ज्यादा से ज्यादा अंक लाने के लिए तैयारी मजबूत रखनी होगी.

17 फरवरी से 10वीं बोर्ड परीक्षा

सीबीएसई की ओर से 10वीं कक्षा के बोर्ड एग्जाम का शेड्यूल जारी किया जा चुका है जिसके अनुसार 17 फरवरी 2026 से परीक्षा की शुरुआत होगी. देश भर में सीबीएसई के एग्जाम फरवरी से शुरू हो जाएंगे. इस बार परीक्षा के दौरान काफी सख्ती देखने को मिल सकती है. अपनी तरफ से परीक्षा की पूरी तैयारी रखना हर एक छात्र के लिए जरूरी है. इसके लिए आप पिछले साल के प्रैक्टिस पेपर या सैंपल पेपर को भी सॉल्व कर सकते हैं. करीब 3 घंटे तक चलने वाले बोर्ड एग्जाम में कैसे ज्यादा से ज्यादा अंक ला सकते हैं, आइए कुछ टिप्स बताते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

CBSE 10th Board Exam Pattern

सीबीएसई 10वीं बोर्ड एग्जाम के पैटर्न की बात करें तो गणित की परीक्षा कुल 80 अंकों के सवालों के साथ होगी. परीक्षा के लिए कुल समय 3 घंटे तक का होगा. हालांकि, 15 मिनट का एक्स्ट्रा समय दिया जाएगा. इस दौरान प्रश्न पत्र को पढ़ सकते हैं. 10 बजकर 15 पर गणित का पेपर थमा दिया जाएगा और आप पेपर को देखने के बाद करना शुरू कर सकते हैं.

गणित का पेपर 38 सवालों के साथ आएगा जिनमें से सभी सवालों का जवाब देना जरूरी होगा. कुल 5 सेक्शन- A, B, C, D और E में प्रश्न पत्र होगा. हालांकि, दो सवालों में एक करने का ऑप्शन मिल सकता है. परीक्षा के दौरान कैलकुलेटर या कोई गैजेट ले जाने की अनुमति नहीं होगी.

10वीं गणित में पूरे अंक पाने के टिप्स

1. 10वीं बोर्ड परीक्षा के लिए गणित की तैयारी के दौरान सिलेबस को समझने और जान लें.

2. गणित के सभी चैप्टर में क्या खास और जरूरी है उसे देखें.

3. रोजाना मैथ्स के पुराने पेपर या सैंपल पेपर को सॉल्व करें.

4. NCERT किताबों से सीबीएसई एग्जाम में ज्यादा प्रश्न होते हैं इसलिए ज्यादातर प्रैक्टिस उसी से करें.

5. हर दिन मैथ्स के सवालों को हल करने की प्रैक्टिस करें, साथ में एक किताब वो रखें जिनमें उत्तर हो जिससे पता चल सके कि आप कितने सही या गलत हैं.

6. ग्रुप स्टडी में मैथ्स की पढ़ाई करें और एक दूसरे के साथ सवाल-जवाब को हल करने की कोशिश करें.

7. 10वीं गणित के गाइड पेपर, सैंपल पेपर और अन्य तरह के प्रैक्टिस पेपर को भी अपना सकते हैं, लेकिन पहले एनसीईआरटी से अच्छे से तैयारी जरूर कर लें.

ये भी पढ़ें- CBSE ने जारी कर दी 10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षा की फाइनल डेट शीट, 3 महीने में ऐसे करें एग्जाम की तैयारी

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

CBSE 10th board exam

Trending news

बिहार चुनाव रिजल्ट 2025: पीके 0, ओवैसी 2... NDA की आंधी में उड़ गया पूरा विपक्ष!
Bihar election results
बिहार चुनाव रिजल्ट 2025: पीके 0, ओवैसी 2... NDA की आंधी में उड़ गया पूरा विपक्ष!
Nagrota - Budgam में पिछड़े उमर अब्दुल्ला: भाजपा और महबूबा चल रहीं आगे, देखिए आंकड़े
Badgam
Nagrota - Budgam में पिछड़े उमर अब्दुल्ला: भाजपा और महबूबा चल रहीं आगे, देखिए आंकड़े
बिहार में SIR जीत रही है...! महागठबंधन को पिछड़ता देख कांग्रेस को SIR की याद फिर आई
Bihar Chunav Results
बिहार में SIR जीत रही है...! महागठबंधन को पिछड़ता देख कांग्रेस को SIR की याद फिर आई
देश फरार होने वाली थी डॉक्टर शाहीन शाहिद... दिल्ली धमाके की जांच में बड़ा खुलासा
Delhi blast
देश फरार होने वाली थी डॉक्टर शाहीन शाहिद... दिल्ली धमाके की जांच में बड़ा खुलासा
By-Election Result 2025 Live Updates: बडगाम में बड़ा उलटफेर, PDP को मिली बढ़त; देखिए सभी 8 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे
election results
By-Election Result 2025 Live Updates: बडगाम में बड़ा उलटफेर, PDP को मिली बढ़त; देखिए सभी 8 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे
By Election Results: 6 राज्यों की 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजे थोड़ी देर में
by election results
By Election Results: 6 राज्यों की 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजे थोड़ी देर में
Delhi Blast Live Updates: पुलवामा में आतंकी डॉक्टर उमर के घर चला बुलडोजर, दिल्ली धमाके में गई थी कई लोगों की जान
Delhi blast
Delhi Blast Live Updates: पुलवामा में आतंकी डॉक्टर उमर के घर चला बुलडोजर, दिल्ली धमाके में गई थी कई लोगों की जान
हैदराबाद में लावारिस कार मिलने से हड़कंप, दिल्ली धमाके का सोचकर घबरा गए लोग
Hyderabad
हैदराबाद में लावारिस कार मिलने से हड़कंप, दिल्ली धमाके का सोचकर घबरा गए लोग
P Chidambaram
"आतंकवाद पर पीएचडी की है क्या?" चिदंबरम के बयान पर उनके पूर्व सहयोगी का पलटवार
DNA: अल फलाह यूनिवर्सिटी में आतंकियों ने की थी दिल्ली ब्लास्ट की प्लानिंग?
DNA
DNA: अल फलाह यूनिवर्सिटी में आतंकियों ने की थी दिल्ली ब्लास्ट की प्लानिंग?