CBSE 10th Result 2026: CBSE 10वीं की सेकेंड बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित, कुल 96.78% बच्चे हुए पास

CBSE 10th Result 2026 : केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने कक्षा 10 की सेकेंड बोर्ड परीक्षा 2026 के नतीजे जारी कर दिए हैं. इस परीक्षा में शामिल विद्यार्थी अब डिजिलॉकर रिजल्ट्स पोर्टल के जरिए अपना रिजल्ट ऑनलाइन देख सकते हैं. बोर्ड की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक, मुख्य बोर्ड परीक्षा और सेकेंड बोर्ड परीक्षा के संयुक्त परिणामों के आधार पर इस वर्ष कक्षा 10 का कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 96.78% दर्ज किया गया है.
बोर्ड ने ये भी बताया कि कंपार्टमेंट श्रेणी के विद्यार्थियों के प्रदर्शन में इस बार सुधार देखने को मिला है. पिछले वर्ष जहां इस श्रेणी का पास प्रतिशत 48.68% था. वहीं, इस बार यह बढ़कर 52.40% हो गया है. सीबीएसई ने स्पष्ट किया है कि परिणामों के सत्यापन, अंकों के पुनर्मूल्यांकन और अन्य पोस्ट-रिजल्ट सेवाओं से जुड़ी पूरी जानकारी जल्द ही अलग से जारी की जाएगी.
यहां चेक करें रिजल्ट : https://results.digilocker.gov.in/
मुख्य बोर्ड परीक्षा 17 फरवरी से 11 मार्च तक आयोजित की गई थी, जबकि दूसरी बोर्ड परीक्षा 15 मई से 21 मई के बीच हुई. दूसरी परीक्षा का उद्देश्य पात्र छात्रों को अपने अंक सुधारने का अवसर देना था. रेगुलर छात्रों के लिए सीबीएसई ने अंतिम परिणाम तैयार करते समय दोनों परीक्षाओं में से बेहतर प्रदर्शन को आधार बनाया. दूसरी बोर्ड परीक्षा के लिए कुल 6,64,027 छात्रों ने पंजीकरण कराया था. इसमें से 6,63,777 छात्र परीक्षा में शामिल हुए. इनमें से 5,13,955 छात्रों ने अपने अंक सुधारने के लिए परीक्षा दी और 3,08,095 छात्रों यानी 59.95 प्रतिशत ने मुख्य परीक्षा की तुलना में अपना प्रदर्शन बेहतर किया.
कंपार्टमेंट श्रेणी के तहत कुल 1,49,822 छात्र परीक्षा में शामिल हुए. इनमें से 78,503 छात्र सफल रहे, जिससे कंपार्टमेंट का पास प्रतिशत बढ़कर 52.40 प्रतिशत हो गया. पिछले वर्ष ये आंकड़ा 48.68 प्रतिशत था. मुख्य और दूसरी बोर्ड परीक्षा के परिणामों को मिलाकर 2026 में कक्षा 10 का कुल पास प्रतिशत 96.78 प्रतिशत रहा.
CBSEने कहा कि स्कूलवार परिणाम रजिस्टर्ड ईमेल आईडी के माध्यम से संबंधित स्कूलों को भेजे जाएंगे. स्कूल अपने मौजूदा लॉगिन क्रेडेंशियल्स का उपयोग कर सीबीएसई रिपॉजिटरी से छात्रों के डिजिटल शैक्षणिक दस्तावेज भी प्राप्त कर सकते हैं.
जो छात्र CBSE की 10वीं सेकेंड बोर्ड परीक्षा में शामिल हुए थे. वे DigiLocker के जरिए अपना रिजल्ट आसानी से देख सकते हैं. इसके लिए नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे:
सबसे पहले DigiLocker की आधिकारिक वेबसाइट या मोबाइल ऐप ओपन करें.
अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या आधार नंबर की मदद से लॉगिन करें. अगर आपका अकाउंट नहीं है, तो पहले नया रजिस्ट्रेशन कर लें.
लॉगिन करने के बाद Issued डाक्यूमेंट्स सेक्शन में जाएं और CBSE का विकल्प चुनें.
इसके बाद क्लास 10 मार्कशीट/पासिंग सर्टिफिकेट 2026 पर क्लिक करें.
अब अपना रोल नंबर, स्कूल नंबर और एडमिट कार्ड ID जैसी जरूरी जानकारी दर्ज करें.
सभी डिटेल सबमिट करते ही आपकी डिजिटल मार्कशीट स्क्रीन पर दिखाई दे जाएगी. इसे आप डाउनलोड करके भविष्य के लिए सुरक्षित रख सकते हैं.