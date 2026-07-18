Add Zee Business As A Preferred Source
App

CBSE 10th Result 2026: CBSE 10वीं की सेकेंड बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित, कुल 96.78% बच्चे हुए पास

CBSE ने ये भी बताया कि कंपार्टमेंट श्रेणी के विद्यार्थियों के प्रदर्शन में इस बार सुधार देखने को मिला है. पिछले वर्ष जहां इस श्रेणी का पास प्रतिशत 48.68% था. वहीं, इस बार यह बढ़कर 52.40% हो गया है.

Written ByGaurav Singh
Published: Jul 18, 2026, 09:25 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 09:38 PM IST
CBSE 10th Result 2026: CBSE 10वीं की सेकेंड बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित, कुल 96.78% बच्चे हुए पास
Image Credit: Social media/X/CanvaSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
करनाल में दिल दहला देने वाला हादसा, बिजली के तार टूटने से 21 पशुओं की मौत
Haryana Accident News54 min ago
2
Vicharnag Mandir1 hr ago
3
crime news1 hr ago
4
Ind vs Eng1 hr ago
5
Jennifer Winget2 hrs ago