CBSE 10th Result 2026: CBSE 10वीं की सेकेंड बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित, कुल 96.78% बच्चे हुए पास

मुख्य बोर्ड परीक्षा 17 फरवरी से 11 मार्च तक आयोजित की गई थी, जबकि दूसरी बोर्ड परीक्षा 15 मई से 21 मई के बीच हुई. दूसरी परीक्षा का उद्देश्य पात्र छात्रों को अपने अंक सुधारने का अवसर देना था. रेगुलर छात्रों के लिए सीबीएसई ने अंतिम परिणाम तैयार करते समय दोनों परीक्षाओं में से बेहतर प्रदर्शन को आधार बनाया. दूसरी बोर्ड परीक्षा के लिए कुल 6,64,027 छात्रों ने पंजीकरण कराया था. इसमें से 6,63,777 छात्र परीक्षा में शामिल हुए. इनमें से 5,13,955 छात्रों ने अपने अंक सुधारने के लिए परीक्षा दी और 3,08,095 छात्रों यानी 59.95 प्रतिशत ने मुख्य परीक्षा की तुलना में अपना प्रदर्शन बेहतर किया.