CBSE DRQ 2026: जॉब एस्पिरेंट्स के लिए जरूरी खबर, सीबीएसई फॉर्म में गलती सुधारने का आखिरी मौका! इस दिन एक्टिव होगी करेक्शन विंडो

CBSE DRQ 2026 Correction Window: सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा (DRQ) 2026 के लिए जिन योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों ने आवेदन किया था और उनसे फॉर्म भरते समय गलती हो गई थी, उनके लिए यह खबर महत्वपूर्ण है. सीबीएसई ने डीआरक्यू परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को अपनी भर्ती फॉर्म में सुधार करने का एक अंतिम मौका दिया है. जिसके लिए करेक्शन विंडो आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर 29 दिसंबर से 30 दिसंबर, 2025 तक एक्टिव रहेगी.

हालांकि, भर्ती फॉर्म में सुधार वो उम्मीदवार ही कर सकेंगे, जिन्होंने आवेदन प्रक्रिया आवेदन शुल्क जमा करने के साथ पूरा किया है. वहीं, यदि फॉर्म में सुधार के समय उम्मीदवार पोस्ट या कैटेगरी में बदलाव करता चाहते हैं और इसके लिए अगर उनके आवेदन शुल्क में बढ़ोतरी होती है, तो उन्हें अतिरिक्त भुगतान करना होगा.

इन डिटेल्स में कर सकेंगे सुधार

उम्मीदवार फॉर्म में नाम, स्पेलिंग, मार्कशीट नंबर और पासिंग ईयर, फोटो, सिग्नेचर, जेंडर, नेशनलिटी, आदि जैसे डिटेल में सुधार कर सकेंगे. वहीं, कैंडिडेट रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल ID, चुने गए परीक्षा शहर, डेट ऑफ बर्थ और अपने वर्ग में बदलाव नहीं कर सकेंगे. इसके अलावा कैंडिडेट आधार कार्ड या वोटर ID जैसे पहचान पत्र को भी नहीं बदल सकेंगे.

फॉर्म में ऐसे कर सकेंगे सुधार

सीबीएसई डीआरक्यू आवेदन फॉर्म में सुधार करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें.

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, वहां लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें और सबमिट कर दें.

फिर आपका आवेदन फॉर्म स्क्रीन पर खुल जाएगा, उसमें अनिवार्य सुधार करें.

इसके बाद अतिरिक्त आवेदन शुल्क का भुगतान करें और फॉर्म सबमिट कर दें.

लास्ट में सुधार किए गए फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें.

आधिकारिक वेबसाइट लिंक

भर्ती ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक

