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CBSE की टीचर्स को चेतावनी, गलती से भी लीक नहीं होनी चाहिए बोर्ड परीक्षा की कॉपी चेकिंग की जानकारी

CBSE Exam Evaluation Advisory: सीबीएसई में ऑनलाइन स्क्रीन टेस्टिंग (OST) एक सिस्टम है जिसका इस्तेमाल बोर्ड परीक्षा की आंसर शीट की चेकिंग के लिए किया जा रहा है ऑन स्क्रीन मार्किंग (OSM) भी कहा जाता है. इस चेकिंग प्रक्रिया के दौरान लीक की जाने वाली किसी भी डिटेल्स को लेकर सीबीएसई ने टीचर्स को चेतावनी दी है.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Mar 17, 2026, 10:02 AM IST
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CBSE Exam Evaluation Advisory to teachers
CBSE Exam Evaluation Advisory to teachers

CBSE Exam Evaluation Advisory: सोशल मीडिया के इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म पर इन दिनों कई Reels वायरल हो रही हैं. जबकि, अन्य प्लेटफॉर्म पर भी विभिन्न वीडियो को देखा जा रहा है. एक वीडियो तेजी से वायरल होता दिखा जिसमें फिजिक्स की कॉपी चेकिंग दिखाई जा रही है और पीछे से आवाज आ रही है- ‘स्टूडेंट ने 70 में से सिर्फ 13 नंबर हासिल किए हैं.’ ये कोई रिजल्ट लीक नहीं बल्कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की ऑनलाइन स्क्रीन टेस्टिंग (OST) की ट्रेनिंग का वीडियो लग रहा है. इस ट्रेनिंग में टीचर्स को सिखाया जा रहा है कि कैसे बोर्ड परीक्षा की कॉपियां कंप्यूटर स्क्रीन पर चेक करते हैं. सीबीएसई की नई एडवाइजरी के अनुसार अगर कोई टीचर कॉपी चेकिंग का वीडियो बना ले या किसी भी तरह से कॉपी लीक करने की कोशिश करे तो ये मजाक-मस्ती भारी पड़ सकती है.

इसका सख्ती से पालन करने के लिए बोर्ड ने कहा है. Reel बनाने के चक्कर में शिक्षकों की नौकरी ‘Real’ में जा सकती है. दरअसल, बोर्ड की कॉपियां और उनकी चेकिंग पूरी तरह गोपनीय होती है. इसलिए लगातार सीबीएसई निर्देश जारी कर रहा है कि टीचर कॉपी चेक करें, मार्क्स दें और सिस्टम सीखें मगर मोबाइल कैमरा को थोड़ा आराम देकर ही अपना काम करें. वरना 13 नंबर वाले स्टूडेंट से अधिक टेंशन शिक्षक को हो सकती है.

CBSE ने चेतावनी देते हुए क्या कहा?

सीबीएसई द्वारा जारी किए गए सर्कुलर में साफ-साफ कहा गया है कि टीचर्स किसी भी तरह की भ्रामक या अप्रमाणित जानकारी को सोशल मीडिया पर फैलाना की कोशिश न करें. परीक्षा और मूल्यांकन प्रक्रिया से संबंधित कोई जानकारी इंटरनेट पर साझा नहीं करनी है. छात्रों और अभिभावकों में अनावश्यक भ्रम फैलाने वाले शिक्षक के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा. अगर कोई निर्देशों का उल्लंघन करता है तो उस पर कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी.

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पूरी तरह गोपनीय

सीबीएसई ने साफ कहा है कि मूल्यांकन केंद्रों पर जांच पूरी तरह गोपनीय होनी चाहिए. टीचर्स ध्यान रखें कि उन्हें सीबीएसई का नाम, लोगो, भवन की फोटो या कोई भी आधिकारिक सामग्री का यूज करके उसकी डिटेल्स को कहीं भी साझा नहीं करना है. सिर्फ बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट और चैनलों के माध्यम से ही जानकारी को साझा कर सकते हैं.

साथ में स्टूडेंट्स और अभिभावकों से भी बोर्ड ने अपील की है कि वो सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की वायरल अफवाहों पर विश्वास न करें. सिर्फ प्रमाणित स्रोतों पर भरोसा करने की सलाह दी है.

जानकारी के लिए बता दें कि नई शिक्षा नीति के तहत 12वीं बोर्ड परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच अब ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) सिस्टम के जरिए की जा रही है. इसके तहत स्टूडेंट्स को डिजिटल रूप से की गई चेकिंग के माध्यम से अंक दिए जाएंगे.

ये भी पढ़ें- Bihar BSEB Inter Result Date 2026: बिहार बोर्ड 12वीं परीक्षा का रिजल्ट कब तक होगा जारी? परिणाम देखने के लिए ये हैं 3 ऑफिशियल वेबसाइट

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Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

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