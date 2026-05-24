CBSE छात्रों को बड़ी राहत! अब इस तारीख तक मंगा सकेंगे 12वीं की कॉपी, बोर्ड ने बढ़ाई डेडलाइन

CBSE ने कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 में शामिल छात्रों को बड़ी राहत दी है. बोर्ड ने स्कैन की गई उत्तर पुस्तिकाओं की कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तारीख बढ़ा दी है. पहले यह सुविधा 24 मई 2026 तक उपलब्ध थी, लेकिन अब छात्र 25 मई 2026 की मध्यरात्रि तक आवेदन कर सकेंगे. CBSE ने आधिकारिक सर्कुलर जारी कर इसकी जानकारी दी है. बोर्ड का कहना है कि कई छात्रों को आवेदन करने में समय की जरूरत थी, इसलिए यह फैसला लिया गया. हालांकि बाकी सभी नियम और शर्तें पहले की तरह ही लागू रहेंगी. ऐसे में छात्र अब बिना जल्दबाजी के आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं.

CBSE का यह फैसला उन छात्रों के लिए काफी राहतभरा माना जा रहा है, जो अपनी उत्तर पुस्तिका की जांच को लेकर संतुष्ट नहीं हैं. कई छात्र अपनी कॉपी देखना चाहते हैं ताकि यह समझ सकें कि कहां नंबर कटे हैं. बोर्ड ने कहा है कि छात्रों को पारदर्शी व्यवस्था देने के लिए यह सुविधा दी जा रही है. स्कैन कॉपी मिलने के बाद छात्र अपने उत्तरों का मिलान कर पाएंगे और जरूरत पड़ने पर आगे री-इवैल्यूएशन या वेरिफिकेशन के लिए आवेदन कर सकेंगे. विशेषज्ञों का मानना है कि इससे छात्रों को अपनी गलतियों को समझने और भविष्य में बेहतर तैयारी करने में मदद मिलेगी.

री-इवैल्यूएशन कब शुरू होगा?

CBSE ने अपने नोटिस में बताया है कि री-इवैल्यूएशन यानी पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया की शुरुआत की तारीख जल्द घोषित की जाएगी. बोर्ड ने साफ किया है कि स्कैन की गई उत्तर पुस्तिकाएं उपलब्ध कराने के बाद कम से कम दो दिन तक री-इवैल्यूएशन का पोर्टल खुला रहेगा. यानी छात्रों को अपनी कॉपी देखने के बाद फैसला लेने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा. बोर्ड ने यह भी कहा कि जो छात्र इस सुविधा का लाभ लेना चाहते हैं, वे समय रहते आवेदन कर लें. आवेदन की अंतिम समय सीमा पार होने के बाद कोई मौका नहीं दिया जाएगा. इसलिए छात्रों को आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखने की सलाह दी गई है.

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छात्रों को क्या सलाह दी गई?

CBSE ने छात्रों से कहा है कि वे केवल आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी पर ही भरोसा करें. सोशल मीडिया या फर्जी नोटिस से बचने की सलाह भी दी गई है. बोर्ड के अनुसार आवेदन करते समय छात्र अपने रोल नंबर और जरूरी डिटेल्स सही भरें ताकि बाद में कोई परेशानी न हो. इसके अलावा आवेदन की रसीद और भुगतान का रिकॉर्ड भी सुरक्षित रखने को कहा गया है. शिक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी देखने से छात्रों को अपने प्रदर्शन का सही अंदाजा मिलता है. ऐसे में जो छात्र अपने अंकों से संतुष्ट नहीं हैं, उनके लिए यह मौका काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है.

CBSE ने क्या कहा?

CBSE की परीक्षा नियंत्रक डॉ. संयम भारद्वाज की ओर से जारी सर्कुलर में कहा गया है कि छात्रों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए समय सीमा बढ़ाई गई है. बोर्ड ने यह भी दोहराया कि यह सुविधा सभी छात्रों के लिए पारदर्शी परीक्षा प्रणाली का हिस्सा है. अब छात्र 25 मई की रात तक आवेदन कर सकते हैं और इसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी.