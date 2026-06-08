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फिजिक्स ने बढ़ाई CBSE की टेंशन! सही जवाब लिखने के बाद भी नहीं मिले नंबर, छात्रों ने उठाए सवाल

CBSE 12वीं के रिजल्ट के बाद फिजिक्स विषय सबसे ज्यादा विवादों में है. हजारों छात्रों ने री-इवैल्युएशन में गलत मूल्यांकन, स्टेप मार्किंग न मिलने और कॉपी मिक्स-अप जैसी शिकायतें की हैं.

Written ByShivam Tiwari
Published: Jun 08, 2026, 08:46 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 08:46 PM IST
फिजिक्स ने बढ़ाई CBSE की टेंशन! सही जवाब लिखने के बाद भी नहीं मिले नंबर, छात्रों ने उठाए सवाल

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Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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