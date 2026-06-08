/फिजिक्स ने बढ़ाई CBSE की टेंशन! सही जवाब लिखने के बाद भी नहीं मिले नंबर, छात्रों ने उठाए सवाल

सीबीएसई कक्षा 12 के परिणाम घोषित होने के बाद फिजिक्स विषय चर्चा का केंद्र बन गया है. इस वर्ष करीब 1.64 लाख छात्रों को कंपार्टमेंट मिला है, जिनमें से लगभग 94 हजार छात्र अकेले फिजिक्स विषय से जुड़े हैं. यही वजह है कि फिजिक्स की कॉपियों की जांच और मूल्यांकन प्रक्रिया पर सवाल उठने लगे हैं. ऑन स्क्रीन मार्किंग (OSM) सिस्टम के तहत सबसे ज्यादा शिकायतें भी इसी विषय से सामने आई हैं. हजारों छात्रों और शिक्षकों ने उत्तर पुस्तिकाओं की फोटोकॉपी देखने के बाद दावा किया है कि कई जगह अंकों का सही जोड़ नहीं किया गया या उत्तरों का उचित मूल्यांकन नहीं हुआ.
कई छात्रों ने आरोप लगाया है कि उन्होंने उत्तर पुस्तिका में सही जवाब लिखे थे, लेकिन उन्हें अपेक्षित अंक नहीं मिले. कुछ मामलों में तो उत्तर लिखे होने के बावजूद पेज पर “ब्लैंक” यानी खाली लिख दिया गया. छात्रों का कहना है कि स्टेप मार्किंग के नियमों का भी कई जगह पालन नहीं किया गया. फिजिक्स जैसे विषय में जहां हल करने की प्रक्रिया महत्वपूर्ण होती है, वहां स्टेप मार्किंग न मिलने से छात्रों के अंक काफी प्रभावित हुए हैं. यही कारण है कि री-इवैल्युएशन के लिए आवेदन करने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और सोशल मीडिया पर भी यह मुद्दा तेजी से उठाया जा रहा है.
मूल्यांकन प्रक्रिया को लेकर कुछ चौंकाने वाली शिकायतें भी सामने आई हैं. एक छात्र ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि उसने गणित की उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी मांगी थी, लेकिन उसे फिजिक्स की कॉपी भेज दी गई. उसने कई बार CBSE से संपर्क किया, लेकिन समय पर जवाब नहीं मिला. वहीं गुरुग्राम के एक छात्र ने बताया कि उसे फिजिक्स में केवल 18 अंक मिले, जबकि उसे 80 से अधिक अंक आने की उम्मीद थी. पुणे के एक स्कूल की प्रिंसिपल ने भी दावा किया कि एक छात्र को दिखाई गई उत्तर पुस्तिका उसकी थी ही नहीं. शिकायत मिलने के बाद बोर्ड ने गलती स्वीकार करते हुए सही कॉपी उपलब्ध कराई.
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सोशल मीडिया पर कई शिक्षा विशेषज्ञ और छात्र फिजिक्स को इस साल का सबसे विवादित विषय बता रहे हैं. छात्रों की शिकायत है कि सही उत्तर होने के बावजूद अंक नहीं दिए गए, स्टेप मार्किंग गायब रही और कुछ प्रश्नों की गलत जांच की गई. केवल फिजिक्स ही नहीं, बल्कि गणित, रसायन विज्ञान और जीवविज्ञान में भी इसी तरह की शिकायतें सामने आई हैं. आंकड़ों के अनुसार इस साल फिजिक्स में ए1 ग्रेड पाने वाले छात्रों की संख्या भी कम हुई है. वर्ष 2025 में जहां ए1 ग्रेड की सीमा 82 अंक थी, वहीं इस बार यह घटकर 79 अंक रह गई है. इससे मूल्यांकन प्रक्रिया को लेकर बहस और तेज हो गई है.