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Hindi Newsशिक्षाCBSE 10वीं के छात्रों को मिल सकता है बड़ा तोहफा! क्या कंपार्टमेंट फॉर्म छूटने वालों को मिलेगा दूसरा मौका?

CBSE 10वीं के छात्रों को मिल सकता है बड़ा तोहफा! क्या कंपार्टमेंट फॉर्म छूटने वालों को मिलेगा दूसरा मौका?

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने CBSE को 10वीं के 25 छात्रों की ‘गोल्डन चांस’ मांग पर तीन सप्ताह में फैसला लेने का निर्देश दिया है. छात्रों का दावा है कि स्कूल की लापरवाही के कारण वे कंपार्टमेंट परीक्षा से वंचित रह गए. अब CBSE के फैसले पर हजारों छात्रों की उम्मीदें टिकी हैं.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Jun 01, 2026, 10:32 PM IST
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CBSE 10वीं के छात्रों को मिल सकता है बड़ा तोहफा! क्या कंपार्टमेंट फॉर्म छूटने वालों को मिलेगा दूसरा मौका?

CBSE 10वीं के उन छात्रों के लिए बड़ी राहत की उम्मीद लग रही है, जो कंपार्टमेंट परीक्षा की समय सीमा चूक जाने के कारण परेशान थे. पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने CBSE को ऐसे छात्रों की मांग पर फैसला लेने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया है. छात्रों का कहना है कि उनकी गलती नहीं, बल्कि स्कूल की लापरवाही के कारण वे परीक्षा प्रक्रिया पूरी नहीं कर सके. अब सभी की निगाहें CBSE के अगले कदम पर टिकी हैं. अगर बोर्ड इन छात्रों को ‘गोल्डन चांस’ देता है, तो उनका एक साल बच सकता है. यह मामला न केवल 25 छात्रों के भविष्य से जुड़ा है, बल्कि उन हजारों छात्रों के लिए भी उम्मीद की किरण बन सकता है, जो किसी तकनीकी या प्रशासनिक कारण से परीक्षा से वंचित रह जाते हैं.

जानें क्या है पूरा मामला?

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में 25 छात्रों की ओर से एक याचिका दायर की गई थी. इन छात्रों का दावा है कि उनके स्कूल की लापरवाही के कारण वे समय पर कंपार्टमेंट परीक्षा की प्रक्रिया पूरी नहीं कर सके. छात्रों ने अदालत से मांग की कि उन्हें विशेष अवसर देते हुए परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी जाए. इस मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस कुलदीप तिवारी ने CBSE को छात्रों की ओर से दी गई प्रस्तुतियों पर विचार करने और तीन सप्ताह के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने फिलहाल मामले का निपटारा करते हुए बोर्ड को इस पर जल्द फैसला लेने को कहा है.

‘गोल्डन चांस’ आखिर होता क्या है?

‘गोल्डन चांस’ का मतलब छात्रों को दिया जाने वाला एक विशेष और अंतिम अवसर होता है. यह मौका उन विद्यार्थियों को दिया जाता है जो किसी कारणवश नियमित कंपार्टमेंट या सप्लीमेंट्री परीक्षा में शामिल नहीं हो पाते. ऐसे मामलों में बोर्ड अलग परीक्षा आयोजित कर सकता है या विशेष अनुमति देकर छात्रों को मौका दे सकता है. याचिकाकर्ता छात्रों ने भी इसी तरह की राहत की मांग की है. उनका कहना है कि वे अपनी गलती से नहीं बल्कि स्कूल की चूक के कारण परीक्षा से वंचित हुए हैं. इसलिए उनके लिए अलग से परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए.

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CBSE ने क्या कहा?

CBSE की ओर से पेश वकील ने अदालत को बताया कि कंपार्टमेंट परीक्षा पहले ही आयोजित की जा चुकी है और फिलहाल ऐसे छात्रों के लिए अलग परीक्षा कराने की कोई योजना नहीं है. उन्होंने कहा कि बोर्ड इस समय कोई अतिरिक्त परीक्षा आयोजित करने पर विचार नहीं कर रहा. हालांकि जब छात्रों की मांग पर विचार करने की बात आई तो CBSE की ओर से इसका विरोध नहीं किया गया. इसी आधार पर हाईकोर्ट ने बोर्ड को छात्रों की मांग पर फैसला लेने और सक्षम अधिकारियों को इस संबंध में जानकारी देने का निर्देश दिया है.

अब छात्रों के लिए आगे क्या?

इस साल CBSE ने पहली बार 10वीं कक्षा के लिए दूसरी बोर्ड परीक्षा प्रणाली लागू की थी. मई 2026 में आयोजित दूसरे चरण की परीक्षा में करीब 6.68 लाख छात्र शामिल हुए थे. इनमें कंपार्टमेंट और सुधार परीक्षा देने वाले छात्र भी शामिल थे. अब कोर्ट के निर्देश के बाद प्रभावित छात्रों की उम्मीदें बढ़ गई हैं. यदि CBSE सकारात्मक फैसला लेता है, तो इन छात्रों को अपना साल बचाने का मौका मिल सकता है. फिलहाल सभी की नजरें बोर्ड के निर्णय पर टिकी हैं, जो अगले तीन सप्ताह के भीतर सामने आ सकता है. छात्रों और अभिभावकों को उम्मीद है कि CBSE उनके भविष्य को ध्यान में रखते हुए राहत देने वाला फैसला करेगा. 

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Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है....और पढ़ें

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