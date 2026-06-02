राहुल सिंह की विदाई के बाद लोखंडे प्रशांत सीताराम बने CBSE के नए चेयरमैन; वरुण भारद्वाज होंगे एडिशनल सेक्रेटरी, क्या अब बदल जाएगा सिस्टम?

देश के सबसे बड़े शिक्षा बोर्ड CBSE में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला है. केंद्र सरकार ने बोर्ड के चेयरमैन राहुल सिंह और सचिव हिमांशु गुप्ता का तबादला कर दिया है. उनकी जगह लोखंडे प्रशांत सीताराम को नया चेयरमैन बनाया गया है, जबकि शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग में निदेशक रहे वरुण भारद्वाज नए एडिशनल सेक्रेटरी की जिम्मेदारी संभालेंगे. यह फैसला ऐसे समय में आया है जब CBSE की डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली, ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) और री-इवैल्यूएशन प्रक्रिया को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं. छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों की शिकायतों के बीच यह बदलाव शिक्षा जगत में बड़ी चर्चा का विषय बन गया है.

नया चेयरमैन कौन बना?

केंद्र सरकार ने राहुल सिंह की जगह लोखंडे प्रशांत सीताराम को CBSE का नया चेयरमैन नियुक्त किया है. वह अब बोर्ड की परीक्षा व्यवस्था, मूल्यांकन प्रणाली और भविष्य की शैक्षणिक नीतियों की जिम्मेदारी संभालेंगे. दूसरी ओर, हिमांशु गुप्ता की जगह वरुण भारद्वाज को सचिव बनाया गया है. वरुण भारद्वाज इससे पहले शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग में निदेशक के पद पर कार्यरत थे. उनकी नियुक्ति केंद्रीय स्टाफिंग योजना के तहत की गई है और वे सितंबर 2027 तक इस पद पर रहेंगे. नए नेतृत्व के सामने छात्रों का भरोसा मजबूत करना सबसे बड़ी चुनौती मानी जा रही है.

Lokhande Prashant Sitaram has been appointed as Chairperson, Central Board of Secondary Education, Ministry of Education. Add Zee News as a Preferred Source Rahul Singh has been appointed as Additional Secretary, Department of Agriculture & Farmers Welfare, Ministry of Agriculture & Farmers Welfare. pic.twitter.com/P4kM4xAaXD — ANI (@ANI) June 2, 2026

OSM विवाद आखिर क्या है?

CBSE हाल के दिनों में ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) प्रणाली को लेकर विवादों में घिर गया था. कई छात्रों ने आरोप लगाया कि री-इवैल्यूएशन के दौरान उन्हें जो उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी दिखाई गई, वह उनकी लिखावट से मेल नहीं खाती थी. कुछ छात्रों ने धुंधली तस्वीरें, गायब पन्ने और तकनीकी समस्याओं की भी शिकायत की. इसके बाद डिजिटल मूल्यांकन प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठने लगे. अभिभावकों और शिक्षा विशेषज्ञों ने भी पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की. इसी वजह से OSM प्रणाली की कार्यप्रणाली और उसके क्रियान्वयन पर राष्ट्रीय स्तर पर बहस शुरू हो गई.

साइबर हमले ने क्यों बढ़ाई चिंता?

विवाद के बीच CBSE ने 2 जून 2026 को री-इवैल्यूएशन पोर्टल शुरू किया. बोर्ड के अनुसार पोर्टल लॉन्च होते ही उस पर बड़े पैमाने पर साइबर हमला हुआ. CBSE ने बताया कि केवल दो मिनट में वेबसाइट पर 15 लाख हिट्स दर्ज हुईं और फाइलों तक अवैध पहुंच बनाने के एक लाख से ज्यादा प्रयास किए गए. बोर्ड का दावा है कि तकनीकी टीम ने स्थिति को संभाल लिया और छात्रों की सेवाएं जारी रखीं. हालांकि इस घटना ने डिजिटल सुरक्षा और ऑनलाइन मूल्यांकन प्रणाली की विश्वसनीयता को लेकर नई चिंताएं खड़ी कर दी हैं.

अब छात्रों पर क्या असर पड़ेगा?

CBSE ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा, परिणाम, सत्यापन और री-इवैल्यूएशन की सभी प्रक्रियाएं पहले की तरह जारी रहेंगी. जिन छात्रों ने अपनी उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त कर ली है, वे ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन कर सकते हैं. नए चेयरमैन और सचिव के नेतृत्व में बोर्ड से अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और जवाबदेह व्यवस्था की उम्मीद की जा रही है. शिक्षा जगत की नजर अब इस बात पर है कि नया नेतृत्व OSM विवाद, तकनीकी चुनौतियों और छात्रों की शिकायतों को किस तरह हल करता है और CBSE की साख को कैसे मजबूत बनाता है.