शिक्षा मंत्रालय के सूत्रों ने स्पष्ट किया है कि कम से कम दो भारतीय भाषाएं पढ़ने की अनिवार्यता केवल भविष्य में कक्षा 6 में प्रवेश लेने वाले छात्रों पर लागू होगी. जो छात्र पहले से कक्षा 7, 8 और 9 में पढ़ रहे हैं, उन पर यह नियम पिछली तारीख से लागू नहीं किया जाएगा. इसलिए जिन छात्रों ने पहले के नियमों के तहत दो विदेशी भाषाएं चुनी थीं, वे कक्षा 10 तक उसी संयोजन के साथ पढ़ाई जारी रख सकेंगे. सरकार का कहना है कि यह किसी भी तरह से तीन-भाषा नीति से पीछे हटना नहीं है. शिक्षा मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, यह प्रावधान पहले से मौजूद था, लेकिन इसे स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया था. अब केवल भ्रम दूर करने के लिए आधिकारिक स्पष्टीकरण दिया जा रहा है ताकि छात्रों और अभिभावकों के बीच किसी तरह की असमंजस की स्थिति न रहे.