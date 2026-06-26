Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /शिक्षा
  • /अब बीच में नहीं बदलनी पड़ेगी भाषा; CBSE ने 7वीं, 9वीं के छात्रों को दी बड़ी राहत, जानिए पूरी डिटेल

अब बीच में नहीं बदलनी पड़ेगी भाषा; CBSE ने 7वीं, 9वीं के छात्रों को दी बड़ी राहत, जानिए पूरी डिटेल

CBSE Three Language Policy: सीबीएसई ने कक्षा 7, 8 और 9 के उन छात्रों को बड़ी राहत दी है जिन्होंने दो विदेशी भाषाएं चुनी हैं. ऐसे छात्र अब कक्षा 10 तक अपना मौजूदा विषय संयोजन जारी रख सकेंगे. जानें तीन-भाषा नीति पर सरकार ने क्या स्पष्ट किया.

Written ByShivam Tiwari
Published: Jun 26, 2026, 03:08 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 03:10 PM IST
अब बीच में नहीं बदलनी पड़ेगी भाषा; CBSE ने 7वीं, 9वीं के छात्रों को दी बड़ी राहत, जानिए पूरी डिटेल
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
अच्छी सेहत और लंबी आयु के लिए आषाढ़ माह में दें सूर्य देव को अर्घ्य, मिलेगा पुण्य
Puja Tips3 min ago
2
NEET Re-Exam 20264 min ago
3
crime news5 min ago
4
Dhruv Jurel7 min ago
5
July Rashifal 20268 min ago