सीबीएसई (CBSE) के कक्षा 7, 8 और 9 में पढ़ रहे उन छात्रों के लिए बड़ी राहत की खबर है जिन्होंने तीन-भाषा नीति के तहत दो विदेशी भाषाओं का चयन किया है. शिक्षा मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार, ऐसे छात्र अब बिना किसी बदलाव के कक्षा 10 तक अपना मौजूदा विषय संयोजन जारी रख सकेंगे. यानी इन छात्रों को बीच में अपनी भाषा का विकल्प बदलने की जरूरत नहीं होगी.
मई 2026 में सीबीएसई ने एक सर्कुलर जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि 1 जुलाई से कक्षा 9 में प्रवेश लेने वाले छात्रों को तीन भाषाएं पढ़नी होंगी और इनमें कम से कम दो भारतीय भाषाएं शामिल होना अनिवार्य होगा. यह नियम राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (NCF) के तहत लागू किया गया था. इस फैसले के बाद कई छात्रों और अभिभावकों ने विरोध जताया और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया.
शिक्षा मंत्रालय के सूत्रों ने स्पष्ट किया है कि कम से कम दो भारतीय भाषाएं पढ़ने की अनिवार्यता केवल भविष्य में कक्षा 6 में प्रवेश लेने वाले छात्रों पर लागू होगी. जो छात्र पहले से कक्षा 7, 8 और 9 में पढ़ रहे हैं, उन पर यह नियम पिछली तारीख से लागू नहीं किया जाएगा. इसलिए जिन छात्रों ने पहले के नियमों के तहत दो विदेशी भाषाएं चुनी थीं, वे कक्षा 10 तक उसी संयोजन के साथ पढ़ाई जारी रख सकेंगे. सरकार का कहना है कि यह किसी भी तरह से तीन-भाषा नीति से पीछे हटना नहीं है. शिक्षा मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, यह प्रावधान पहले से मौजूद था, लेकिन इसे स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया था. अब केवल भ्रम दूर करने के लिए आधिकारिक स्पष्टीकरण दिया जा रहा है ताकि छात्रों और अभिभावकों के बीच किसी तरह की असमंजस की स्थिति न रहे.
शिक्षा मंत्रालय के अनुसार, हर साल लगभग 24 लाख छात्र सीबीएसई कक्षा 10 की परीक्षा देते हैं. इनमें से केवल करीब 30 हजार छात्र ही विदेशी भाषाओं का चयन करते हैं. यानी लगभग 98.5 प्रतिशत छात्र पहले से ही तीन-भाषा फॉर्मूले का पालन कर रहे हैं. यह राहत मुख्य रूप से महानगरों और शहरी क्षेत्रों के उन सीमित छात्रों के लिए दी गई है जिन्होंने दो विदेशी भाषाओं का विकल्प चुना था.
तीन-भाषा नीति को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई थी. अदालत ने फिलहाल इस नीति पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया और मामले को पहले से लंबित समान याचिकाओं के साथ जोड़ने का निर्देश दिया. हालांकि, शिक्षा मंत्रालय के नए स्पष्टीकरण के बाद उन छात्रों को राहत मिल गई है जो पहले से पुराने विषय संयोजन के साथ पढ़ाई कर रहे हैं.
सूत्रों के मुताबिक, इस स्पष्टीकरण को शामिल करते हुए जल्द ही औपचारिक आदेश जारी किए जाएंगे. इसके बाद स्कूलों और छात्रों के लिए स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो जाएगी. नए नियम के तहत भविष्य में कक्षा 6 से प्रवेश लेने वाले छात्रों को ही दो भारतीय भाषाओं वाली तीन-भाषा नीति का पालन करना होगा, जबकि वर्तमान में कक्षा 7, 8 और 9 में पढ़ रहे छात्रों की पढ़ाई पहले की व्यवस्था के अनुसार जारी रहेगी. हालांकि, इस खबर से जुड़ा कोई भी नया अपडेट या आधिकारिक आदेश जारी होने पर इस खबर को अपडेट किया जाएगा.