इंतजार की घड़ियां खत्म! CBSE ने जारी किया ग्रुप A, B, C भर्ती का रिजल्ट; चेक करें मेरिट लिस्ट

CBSE group a b c posts result 2026: सीबीएसई ग्रुप A, B, C लिखित परीक्षा का रिजल्ट 2 मार्च 2026 को जारी कर दिया है. अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर मेरिट सूची और कट-ऑफ चेक कर सकते हैं, जिसके बाद अब स्किल टेस्ट की प्रक्रिया शुरू होगी.
CBSE group a b c posts result 2026: सीबीएसई ग्रुप A, B, C लिखित परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया है. ये रिजल्ट 2 मार्च को आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in. पर जारी किया गया है. ये भर्ती अभियान कुल 124 पदों के लिए था. ये सभी पद ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी श्रेणी में रखे गए हैं. बोर्ड का मुख्यालय नई दिल्ली में है. जिन अभ्यर्थियों ने लिखित परीक्षा दी थी, वे अब अपना रिजल्ट देख सकते हैं. साथ ही कट ऑफ अंक और मेरिट सूची भी जारी कर दी गई है. बोर्ड ने साफ किया है कि ये चयन पूरी तरह नियमों के अनुसार किया जा रहा है.
अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे केवल आधिकारिक वेबसाइट पर ही भरोसा करें. इस भर्ती के लिए अधिसूचना 2 दिसंबर 2025 को जारी की गई थी. आवेदन प्रक्रिया 2 दिसंबर से 27 दिसंबर 2025 तक चली थी. इस भर्ती में सहायक सचिव, सहायक निदेशक, लेखा अधिकारी, अधीक्षक, कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी, कनिष्ठ लेखाकार और कनिष्ठ सहायक जैसे पद शामिल थे.
सभी नियुक्तियां सीधी भर्ती के आधार पर की जानी हैं. अलग-अलग पदों के लिए आयु सीमा अलग तय की गई थी. आयु की गणना के लिए कट ऑफ तिथि 22 दिसंबर 2025 रखी गई थी. आरक्षित वर्गों को नियमों के मुताबिक आयु में छूट भी दी गई थी. शैक्षणिक योग्यता से जुड़ी पूरी जानकारी अधिसूचना में पहले ही दी गई थी.
लिखित परीक्षा का आयोजन 30 जनवरी, 31 जनवरी और 1 फरवरी 2026 को किया गया था. ये परीक्षाएं अलग-अलग पालियों में हुई थीं. परीक्षा से पहले 17 जनवरी 2026 को परीक्षा शहर की जानकारी जारी की गई थी. इसके बाद 11 फरवरी 2026 को उत्तर कुंजी प्रकाशित की गई थी.
अभ्यर्थियों को अपने उत्तर जांचने का मौका दिया गया था. अब अंतिम परिणाम 2 मार्च 2026 को घोषित कर दिया गया है. आवेदन पत्र में सुधार की सुविधा 29 और 30 दिसंबर 2025 को दी गई थी. आवेदन जमा करने और शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि 27 दिसंबर 2025 थी.
शुल्क की बात करें तो ग्रुप ए पदों के लिए सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों से 1750 रुपये लिए गए थे. ग्रुप बी और ग्रुप सी पदों के लिए यही शुल्क 1050 रुपये रखा गया था. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क केवल 250 रुपये था. सभी अभ्यर्थियों से शुल्क केवल ऑनलाइन माध्यम से लिया गया था. बोर्ड ने पहले ही साफ कर दिया था कि बिना शुल्क भुगतान के आवेदन स्वीकार नहीं होंगे.
चयन प्रक्रिया में सबसे पहले लिखित परीक्षा रखी गई थी. इसके बाद जरूरत के मुताबिक कौशल परीक्षा कराई जाएगी. अगला चरण दस्तावेज सत्यापन का होगा. अंत में चयनित अभ्यर्थियों की चिकित्सकीय जांच कराई जाएगी. लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को ही आगे की प्रक्रिया में बुलाया जाएगा.
बोर्ड ने यह भी कहा है कि सभी चरण पारदर्शी तरीके से पूरे किए जाएंगे. अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे समय समय पर आधिकारिक सूचना देखते रहें. भर्ती से जुड़ी अगली सूचना केवल बोर्ड की वेबसाइट पर ही जारी की जाएगी.
