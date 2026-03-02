Advertisement
trendingNow13127800
Hindi Newsशिक्षाइंतजार की घड़ियां खत्म! CBSE ने जारी किया ग्रुप A, B, C भर्ती का रिजल्ट; चेक करें मेरिट लिस्ट

इंतजार की घड़ियां खत्म! CBSE ने जारी किया ग्रुप A, B, C भर्ती का रिजल्ट; चेक करें मेरिट लिस्ट

CBSE group a b c posts result 2026: सीबीएसई ग्रुप A, B, C लिखित परीक्षा का रिजल्ट 2 मार्च 2026 को जारी कर दिया है. अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर मेरिट सूची और कट-ऑफ चेक कर सकते हैं, जिसके बाद अब स्किल टेस्ट की प्रक्रिया शुरू होगी.

Written By  harsh singh|Last Updated: Mar 02, 2026, 01:46 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

इंतजार की घड़ियां खत्म! CBSE ने जारी किया ग्रुप A, B, C भर्ती का रिजल्ट; चेक करें मेरिट लिस्ट

CBSE group a b c posts result 2026: सीबीएसई ग्रुप A, B, C लिखित परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया है. ये रिजल्ट 2 मार्च  को आधिकारिक वेबसाइट  cbse.gov.in. पर जारी किया गया है. ये भर्ती अभियान कुल 124 पदों के लिए था. ये सभी पद ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी श्रेणी में रखे गए हैं. बोर्ड का मुख्यालय नई दिल्ली में है. जिन अभ्यर्थियों ने लिखित परीक्षा दी थी, वे अब अपना रिजल्ट देख सकते हैं. साथ ही कट ऑफ अंक और मेरिट सूची भी जारी कर दी गई है. बोर्ड ने साफ किया है कि ये चयन पूरी तरह नियमों के अनुसार किया जा रहा है. 

अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे केवल आधिकारिक वेबसाइट पर ही भरोसा करें. इस भर्ती के लिए अधिसूचना 2 दिसंबर 2025 को जारी की गई थी. आवेदन प्रक्रिया 2 दिसंबर से 27 दिसंबर 2025 तक चली थी. इस भर्ती में सहायक सचिव, सहायक निदेशक, लेखा अधिकारी, अधीक्षक, कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी, कनिष्ठ लेखाकार और कनिष्ठ सहायक जैसे पद शामिल थे. 

सीधी भर्ती के आधार पर की जानी हैं सभी नियुक्तियां 

सभी नियुक्तियां सीधी भर्ती के आधार पर की जानी हैं. अलग-अलग पदों के लिए आयु सीमा अलग तय की गई थी. आयु की गणना के लिए कट ऑफ तिथि 22 दिसंबर 2025 रखी गई थी. आरक्षित वर्गों को नियमों के मुताबिक आयु में छूट भी दी गई थी. शैक्षणिक योग्यता से जुड़ी पूरी जानकारी अधिसूचना में पहले ही दी गई थी.

Add Zee News as a Preferred Source

लिखित परीक्षा का आयोजन 30 जनवरी, 31 जनवरी और 1 फरवरी 2026 को किया गया था. ये परीक्षाएं अलग-अलग पालियों में हुई थीं. परीक्षा से पहले 17 जनवरी 2026 को परीक्षा शहर की जानकारी जारी की गई थी. इसके बाद 11 फरवरी 2026 को उत्तर कुंजी प्रकाशित की गई थी. 

अभ्यर्थियों को मिला था उत्तर जांचने का मौका

अभ्यर्थियों को अपने उत्तर जांचने का मौका दिया गया था. अब अंतिम परिणाम 2 मार्च 2026 को घोषित कर दिया गया है. आवेदन पत्र में सुधार की सुविधा 29 और 30 दिसंबर 2025 को दी गई थी. आवेदन जमा करने और शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि 27 दिसंबर 2025 थी.

बिना शुल्क भुगतान के आवेदन नहीं होगा स्वीकार

शुल्क की बात करें तो ग्रुप ए पदों के लिए सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों से 1750 रुपये लिए गए थे. ग्रुप बी और ग्रुप सी पदों के लिए यही शुल्क 1050 रुपये रखा गया था. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क केवल 250 रुपये था. सभी अभ्यर्थियों से शुल्क केवल ऑनलाइन माध्यम से लिया गया था. बोर्ड ने पहले ही साफ कर दिया था कि बिना शुल्क भुगतान के आवेदन स्वीकार नहीं होंगे.

चयन प्रक्रिया में सबसे पहले लिखित परीक्षा रखी गई थी. इसके बाद जरूरत के मुताबिक कौशल परीक्षा कराई जाएगी. अगला चरण दस्तावेज सत्यापन का होगा. अंत में चयनित अभ्यर्थियों की चिकित्सकीय जांच कराई जाएगी. लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को ही आगे की प्रक्रिया में बुलाया जाएगा. 

बोर्ड ने यह भी कहा है कि सभी चरण पारदर्शी तरीके से पूरे किए जाएंगे. अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे समय समय पर आधिकारिक सूचना देखते रहें. भर्ती से जुड़ी अगली सूचना केवल बोर्ड की वेबसाइट पर ही जारी की जाएगी.

ये भी पढ़ें: बिना परीक्षा सरकारी नौकरी का सपना होगा सच! GDS भर्ती के नतीजों पर बड़ी अपडेट; चमकेगी 28,636 लोगों की किस्मत

About the Author
author img
harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

TAGS

CBSEgroup a b c posts result

Trending news

'हिंसा-नफरत की राजनीति करती है BJP', चुनाव से पहले CM एमके स्टालिन का बड़ा हमला
Tamilnadu
'हिंसा-नफरत की राजनीति करती है BJP', चुनाव से पहले CM एमके स्टालिन का बड़ा हमला
बारूद भरे आसमान में थमी उड़ानें, दुबई में अटके भारत के 84 छात्र, कब खुलेगा रास्ता?
iran crisis
बारूद भरे आसमान में थमी उड़ानें, दुबई में अटके भारत के 84 छात्र, कब खुलेगा रास्ता?
ईरान पर नहीं थम रहे हमले, कतर-तुर्किये समेत मिडिल ईस्ट में भारतीयों के लिए अलर्ट
US Israel Iran War
ईरान पर नहीं थम रहे हमले, कतर-तुर्किये समेत मिडिल ईस्ट में भारतीयों के लिए अलर्ट
क्या खाड़ी में फंसने वाले हैं 90 लाख भारतीय? पीएम मोदी का नेतन्याहू को सीधा फोन
PM Modi
क्या खाड़ी में फंसने वाले हैं 90 लाख भारतीय? पीएम मोदी का नेतन्याहू को सीधा फोन
'साहब 325 रुपये दिहाड़ी में 12000 गुजारा भत्ता नहीं दे सकता...', SC में पति की गुहार
divorce
'साहब 325 रुपये दिहाड़ी में 12000 गुजारा भत्ता नहीं दे सकता...', SC में पति की गुहार
'नेतन्याहू युद्ध अपराधी, मोदी का इजरायल दौरा शर्मनाक', ईरान पर महबूबा का बड़ा हमला!
Mehbooba Mufti
'नेतन्याहू युद्ध अपराधी, मोदी का इजरायल दौरा शर्मनाक', ईरान पर महबूबा का बड़ा हमला!
'जो 40 साल से करना चाहता था, वो अब किया जाएगा', खामेनेई के खात्मे के बाद दहाड़े PM
israel iran attack
'जो 40 साल से करना चाहता था, वो अब किया जाएगा', खामेनेई के खात्मे के बाद दहाड़े PM
अली खामेनेई की मौत की खबर से कर्नाटक का 'मिनी ईरान' बंद, 1981 में आए थे सुप्रीम लीडर
Ayatollah Ali Khamenei Death
अली खामेनेई की मौत की खबर से कर्नाटक का 'मिनी ईरान' बंद, 1981 में आए थे सुप्रीम लीडर
मिडिल ईस्ट में बिगड़ते हालात पर भारत चौकन्ना, PM मोदी ने 9.30 बजे बुलाई CCS की बैठक
israel iran attack
मिडिल ईस्ट में बिगड़ते हालात पर भारत चौकन्ना, PM मोदी ने 9.30 बजे बुलाई CCS की बैठक
खामेनेई की मौत पर भड़क उठे ओवैसी, इजरायल और US को खूब सुनाया; PAK को भी दी नसीहत
Asaduddin Owaisi
खामेनेई की मौत पर भड़क उठे ओवैसी, इजरायल और US को खूब सुनाया; PAK को भी दी नसीहत