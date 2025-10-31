CBSE ने जारी कर दी 10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षा की फाइनल डेट शीट, 3 महीने में ऐसे करें एग्जाम की तैयारी

CBSE Board Exam 2026 Preparation Tips: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से 10वीं और 12वीं परीक्षा की फाइनल डेटशीट जारी कर दी है. 17 फरवरी 2026 में बोर्ड परीक्षा की शुरुआत होगी. ऐसे में लगभग 3 महीने का समय आपके पास है और अगर अच्छे अंकों के साथ पास होना चाहते हैं तो सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 2026 की तैयारी अभी से कर लें. 10वीं और 12वीं छात्रों के लिए बोर्ड एग्जाम की तैयारी के टिप्स काम के साबित हो सकते हैं. रिवाइज के तरीके में क्या बदलाव करें और कैसे 3 महीने में बोर्ड परीक्षा की तैयारी की जा सकती है? आइए 10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षा की तैयारी के टिप्स बताते हैं.

CBSE Board Exam 2026: जल्दी तैयारी शुरू करना सही या नहीं?

अक्सर छात्रों के मन में सवाल रहता है कि परीक्षा होने में जब 3-4 महीने में है तो अभी से उसके लिए तैयारी करना क्या सही है? जी हां, बहुत जरूरी है, लास्ट मिनट के स्ट्रेस लेने से बेहतर है कि तैयारी आज से ही शुरू कर दी जाए. आपको 2-3 महीने दिख रहे होंगे, लेकिन परीक्षा 17 फरवरी से शुरू है ये समझने की गलती न करें बल्कि दिसंबर से ही एग्जाम की शुरुआत हो जाती है. पहले से की गई तैयारी मॉक टेस्ट से लेकर प्रैक्टिस एग्जाम में अच्छे मार्क्स दिला सकती है. एक टाइम मैनेजमेंट से आपके लिए रिवीजन करना आसान हो सकेगा और बोर्ड परीक्षा में सफलता की गारंटी मिल सकेगी.

सीबीएसई सिलेबस का खाका करें तैयार

अगर आप सीबीएसई सिलेबस को लेकर कंफ्यूज हैं तो सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं और वहां से 2025-26 बोर्ड परीक्षा का अपडेटेड सिलेबस डाउनलोड करें. सभी सब्जेक्ट के चैप्टर और टॉपिक को डिवाइड कर लें. शुरुआत में उन टॉपिक्स को कवर करें जो आसान हैं, ऐसा करने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और लगभग सिलेबस भी कवर होने में मदद मिल सकेगी. कठिन टॉपिक को पहले कवर करने की कोशिश करेंगे तो शुरुआत में ही समस्या होने पर पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, इसलिए आसान टॉपिक्स पहले चुनें.

बहुत जरूरी है टाइम टेबल

जाहिर सी बात है जब बोर्ड एग्जाम फरवरी में है तो बीच में लंबी छुट्टी मिलने की संभावना कम ही और अगर छुट्टियां रहेंगी भी तो वो मॉक टेस्ट, प्रोजेक्ट आदि में ही समय चला जाएगा. इसलिए स्कूल जाने के साथ-साथ पढ़ाई करने का समय के लिए टाइम टेबल शेड्यूल कर लें. सबसे प्रभावी समय सुबह का माना जाता है. आप रात के समय टाइम से सो जाएं और सुबह 4 या 5 बजे उठकर पढ़ाई करें. चाहे तो ये समय कठिन टॉपिक के लिए रख सकते हैं, ज्यादा अच्छे से याद रखने के लिए सुबह का समय प्रभाव माना जाता है. शाम के समय भी 1 से 2 घंटे पढ़ाई करें और इस दौरान नोट्स बनाएं, रिवीजन करें और अन्य टॉपिक्स को पढ़ें. दिन के कम से कम 5-6 घंटे पढ़ाई करने का लक्ष्य बनाएं.

पिछले साल के एग्जाम पेपर्स करें सॉल्व

सिर्फ रिवीजन करने से कुछ नहीं होना. आपकी तैयारी कैसी है ये देखने के लिए जरूरी है कि आप उसके लिए खुद का टेस्ट भी जरूर लें. पिछले साल के एग्जाम पेपर को सॉल्व करें. सीबीएसई के लास्ट ईयर पेपर को सॉल्व करने के अलावा मॉक टेस्ट भी देख सकते हैं जिससे तैयारी करने में मदद मिल सकेगी.

खानपान का ध्यान बहुत जरूरी

खूब पानी पिएं और सुबह के समय सूरज की पहली किरण लेने की कोशिश करें. शरीर में विटामिन डी की कमी न होने दें. इसके अलावा पोषक तत्वों से युक्त आहार का सेवन करें. ध्यान रखें कि आप जो खा-पी रहे हैं उसका बहुत असर दिमागी विस्तार पर होता है. जंक फूड या पेय पदार्थ के सेवन से शरीर को नुकसान पहुंच सकता है और फिर पढ़ाई के दौरान आप आलस और कमजोरी महसूस कर सकते हैं.

