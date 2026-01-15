CBSE छात्रों के लिए बड़ी खबर! 50000 रुपये जीतने और विदेश जाने का मौका, क्या है अंतरराष्ट्रीय पत्र लेखन प्रतियोगिता?

CBSE Letter Writing Competition: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने छात्रों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिता की शुरुआत की है. इसमें हिस्सा लेने वाले उन छात्रों को नकद इनाम और विदेश जाने का मौका मिलेगा जो अच्छा पत्र लिखेंगे. आइए अंतरराष्ट्रीय पत्र लेखन प्रतियोगिता क्या है? इसके बारे में विस्तार से समझते हैं.
Trending Photos
CBSE Letter Writing Competition: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से स्कूलों को कहा गया है कि वो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन (UPU) 2026 अंतरराष्ट्रीय पत्र लेखन प्रतियोगिता का आयोजन करें. इसके माध्यम से उस छात्र का चयन किया जाएगा जो भारत की तरफ से अंतरराष्ट्रीय पत्र लेखन प्रतियोगिता में शामिल होगा. राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर पत्र लेखन प्रतियोगिता में अलग-अलग इनाम दिया जाएगा. जबकि, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जीतने वाले छात्र को मेडल के साथ अन्य इनाम का लाभ मिल सकेगा. सीबीएसई की ओर से अंतरराष्ट्रीय पत्र लेखन प्रतियोगिता 2026 की जानकारी एक आधिकारिक सर्कुलर के माध्यम से दी गई है. आइए अंतरराष्ट्रीय पत्र लेखन प्रतियोगिता क्या है? किसे और कितना इनाम मिल सकता है? इस प्रतियोगिता के बारे में विस्तार से जानते हैं.
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से 13 जनवरी 2026 को एक सर्कुलर जारी किया गया था जिसके जरिए अंतरराष्ट्रीय पत्र लेखन प्रतियोगिता की घोषणा की गई. इस प्रतियोगिता को डाक विभाग और यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन (UPU) के साथ मिलकर कराया जाएगा.
इस साल अंतरराष्ट्रीय पत्र लेखन प्रतियोगिता 2026 की थीम ‘डिजिटल दुनिया में इंसानी रिश्ते क्यों जरूरी हैं- इस बारे में अपने दोस्त को एक पत्र लिखिए.’ सरल भाषा में समझाएं तो इस बार की थीम के अनुसार छात्रों को मोबाइल और इंटरनेट के जमाने में दोस्ती, प्यार और भावनाओं की क्या अहमियत है? इससे संबंधित पत्र लिखना होगा.
अंतरराष्ट्रीय पत्र लेखन प्रतियोगिता में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से जुड़े स्कूल के छात्र भाग ले सकते हैं. स्कूल द्वारा प्रतियोगिता करवाई जाएगी और छात्रों को इससे संबंधित जानकारी दी जाएगी. स्कूल में बच्चों को भाग लेने के लिए प्रेरित भी किया जाएगा.
भारत में राष्ट्रीय और राज्य/क्षेत्र लेवल पर अलग-अलग इनाम दिया जाएगा. राष्ट्रीय स्तर पर पहला इनाम 50000 रुपये, दूसरा इनाम 25000 रुपये और तीसरा इनाम 10000 रुपये है. जबकि, राज्य या क्षेत्र लेवल पर पहला इनाम 25000 रुपये, दूसरा इनाम 10000 रुपये और तीसरा इनाम 5000 रुपये है.
राष्ट्रीय और राज्य/क्षेत्र लेवल पर आयोजित पत्र लेखन प्रतियोगिता में पहला स्थान प्राप्त करने वाला छात्र भारत की तरफ से अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में जाने के लिए योग्य माना जाएगा. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विजेता को गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल दिया जाएगा. मेडल के अलावा सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा. गोल्ड मेडल जीतने वाले छात्र को स्विट्जरलैंड की ट्रिप भी मिल सकती है.
सीबीएसई के अनुसार स्कूल के छात्र इस प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं. ये पत्र लेखन प्रतियोगिता हिंदी, अंग्रेजी या संविधान में दी गई किसी भी मान्यता प्राप्त भाषा में आयोजित हो सकती है. छात्र अपनी सुविधा अनुसार मान्यता प्राप्त भाषा में पत्र लिख सकते हैं.
ये भी पढ़ें- ऑस्ट्रेलिया में पढ़ना मुश्किल! हाई-रिस्क कैटेगरी में भारत, क्या है इसका मतलब और क्यों लिया ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने ऐसा फैसला