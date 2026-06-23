केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने पुनर्मूल्यांकन और सत्यापन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं. सबसे बड़ा बदलाव यह है कि यदि किसी छात्र की शिकायत की जांच के बाद मूल्यांकन में कोई त्रुटि नहीं पाई जाती और उसके अंकों में कोई बदलाव नहीं होता, तब भी उसे अपनी उत्तरपुस्तिका देखने का अवसर मिलेगा. यह सुविधा पहली बार शुरू की गई है और इसका उद्देश्य छात्रों का विश्वास बढ़ाना है.
सीबीएसई के अनुसार जो छात्र चाहेंगे, वे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में जाकर अपनी उत्तरपुस्तिका का निरीक्षण कर सकेंगे. इसके लिए बोर्ड जल्द ही विस्तृत नीति और समय-सारिणी जारी करेगा. अब तक छात्रों को केवल पुनर्मूल्यांकन या सत्यापन का परिणाम मिलता था, लेकिन नई व्यवस्था के तहत वे स्वयं अपनी कॉपी देखकर संतुष्ट हो सकेंगे कि मूल्यांकन सही तरीके से किया गया है.
बोर्ड को हर वर्ष ऐसी शिकायतें मिलती हैं जिनमें छात्र दावा करते हैं कि उनकी कॉपी का कोई पन्ना गायब है, अतिरिक्त उत्तरपुस्तिका नहीं जोड़ी गई या किसी उत्तर का मूल्यांकन नहीं हुआ. CBSE का कहना है कि इस बार सभी शिकायतों की सावधानीपूर्वक जांच की गई और जहां जरूरत पड़ी वहां सुधार भी किया गया. इसी अनुभव के आधार पर बोर्ड ने उत्तरपुस्तिका निरीक्षण की नई व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है.
CBSE ने नई गाइडलाइन में स्पष्ट किया है कि जिन छात्रों के अंक पुनर्मूल्यांकन के बाद बढ़ेंगे, उन्हें संबंधित विषय के लिए जमा की गई फीस वापस कर दी जाएगी. यह कदम उन छात्रों के लिए राहत लेकर आया है जिन्होंने अपने अंकों को लेकर सही शिकायत दर्ज कराई थी. साथ ही ऐसे छात्रों को संशोधित परिणाम और नई मार्कशीट भी उपलब्ध कराई जाएगी.
पुनर्मूल्यांकन के बाद अंक बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं या पहले जैसे ही रह सकते हैं. यदि किसी छात्र के अंक कम हो जाते हैं तो संशोधित और घटा हुआ स्कोर ही अंतिम माना जाएगा. बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि पुनर्मूल्यांकन का उद्देश्य केवल सही मूल्यांकन सुनिश्चित करना है, न कि केवल अंक बढ़ाना.
जिन छात्रों के अंक बदले हैं, उनकी संशोधित मार्कशीट चरणबद्ध तरीके से डिजिलॉकर पर अपलोड की जा रही है. अधिकांश छात्रों की अपडेटेड अंकतालिका 21 जून को जारी कर दी गई है. जिनकी अभी अपडेट नहीं हुई है, उनकी भी जल्द अपलोड कर दी जाएगी. बोर्ड ने यह भी कहा है कि डिजिलॉकर पर उपलब्ध संशोधित मार्कशीट सभी शैक्षणिक और प्रवेश संबंधी उद्देश्यों के लिए पूरी तरह वैध होगी.
CBSE ने 21 जून से पुनर्मूल्यांकन और सत्यापन के परिणाम जारी करने शुरू कर दिए हैं. पहले चरण में 87 प्रतिशत से अधिक आवेदनों के परिणाम घोषित किए जा चुके हैं. जिन छात्रों ने आवेदन किया था, वे डिजिलॉकर के माध्यम से अपना संशोधित परिणाम देख सकते हैं. यदि परिणाम के सामने "Updated" लिखा है तो अंक बदल गए हैं, "No Change" का मतलब है कोई बदलाव नहीं हुआ और "Under Process" का अर्थ है कि आवेदन पर अभी कार्य चल रहा है.