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'CBSE पर अब भरोसा नहीं...' 12वीं का रिजल्ट आ गया; KVS, NVS और EMRS Tier-2 परीक्षा के परिणामों का क्या?

CBSE KVS NVS EMRS Tier-2 Exam Result OUT Date: 'पता नहीं #CBSE के लिए Mid August की क्या परिभाषा है. 135+ दिन बाद भी अभी Evaluation ही चल रहा है.' KVS, NVS और EMRS टियर-2 परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवारों द्वारा रिजल्ट में देरी को लेकर नारजगी जताई जा रही है और जल्द से जल्द परिणाम जारी की मांग कर रहे हैं.

Written BySimran Singh
Published: Aug 13, 2026, 09:52 AM IST|Updated: Aug 13, 2026, 09:52 AM IST
'CBSE पर अब भरोसा नहीं...' 12वीं का रिजल्ट आ गया; KVS, NVS और EMRS Tier-2 परीक्षा के परिणामों का क्या?
Image Credit: kvs nvs emrs tier 2 result

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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