'CBSE पर अब भरोसा नहीं...' 12वीं का रिजल्ट आ गया; KVS, NVS और EMRS Tier-2 परीक्षा के परिणामों का क्या?

CBSE KVS NVS EMRS Tier-2 Exam Result OUT Date: सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) ने कक्षा 12वीं की कम्पार्टमेंट परीक्षा 28 जुलाई 2026 को आयोजित की थी. बोर्ड की ओर से कक्षा 12वीं की सप्लीमेंट्री परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है. 12 अगस्त को देर रात कम्पार्टमेंट एग्जाम का रिजल्ट जारी कर दिया गया है. इसके साथ ही लाखों 12वीं स्टूडेंट्स का रिजल्ट को लेकर इंतजार खत्म हुआ और कुल 53.08% स्टूडेंट्स एग्जाम में पास हुए हैं, लेकिन लाखों उम्मीदवार सीबीएसई से नाराज हैं और नाराजगी 12वीं के छात्रों की नहीं बल्कि KVS, NVS और EMRS टियर-2 भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों की है.