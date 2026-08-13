'CBSE पर अब भरोसा नहीं...' 12वीं का रिजल्ट आ गया; KVS, NVS और EMRS Tier-2 परीक्षा के परिणामों का क्या?

CBSE KVS NVS EMRS Tier-2 Exam Result OUT Date: सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) ने कक्षा 12वीं की कम्पार्टमेंट परीक्षा 28 जुलाई 2026 को आयोजित की थी. बोर्ड की ओर से कक्षा 12वीं की सप्लीमेंट्री परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है. 12 अगस्त को देर रात कम्पार्टमेंट एग्जाम का रिजल्ट जारी कर दिया गया है. इसके साथ ही लाखों 12वीं स्टूडेंट्स का रिजल्ट को लेकर इंतजार खत्म हुआ और कुल 53.08% स्टूडेंट्स एग्जाम में पास हुए हैं, लेकिन लाखों उम्मीदवार सीबीएसई से नाराज हैं और नाराजगी 12वीं के छात्रों की नहीं बल्कि KVS, NVS और EMRS टियर-2 भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों की है.
इन परीक्षाओं में शामिल होने वाले उम्मीदवारों की ओर से पिछले कई दिनों से लगातार रिजल्ट जारी करने की मांग की जा रही है. सीबीएसई द्वारा आयोजित की जाने वाली KVS, NVS और EMRS टियर-2 भर्ती परीक्षा का रिजल्ट अभी तक जारी नहीं हुआ है. इन परीक्षाओं को हुए 4 महीने से ज्यादा हो चुके हैं. सोशल मीडिया एक्स प्लेटफॉर्म पर उम्मीदवारों द्वारा पोस्ट कर रिजल्ट जारी करने की मांग की जा रही है. यहां तक कि अब सीबीएसई को लेकर नाराज उम्मीदवारों ने कहा है कि उनका बोर्ड से भरोसा उठा गया है.
X पर एक यूजर ने पोस्ट कर कहा कि अब तो Mid August आ गया है और सीबीएसई की नजर में क्या परिभाषा है? कहीं रिजल्ट जारी करते-करते ये 15 सितंबर तक न ले जाए. यूजर का कहना रहा कि उनके लिए अब एक दिन, एक महीने जैसा होता जा रहा है. लापरवाही की बात करते हुए कहा कि 135+ दिन बाद भी अभी तक Evaluation ही चल रहा है.
अब तो एक एक दिन एक महीने जैसा लग रहा ।
पता नहीं #CBSE के लिए Mid August की क्या परिभाषा है।
पता नहीं पूरा Result निकालते निकालते ये लोग 15 सितंबर तक न ले जाए ।
हद होती है लापरवाही की 135+ दिन बाद भी अभी Evaluation ही चल रहा ।
राम मिलाई जोड़ी , जैसी सरकार तैसी सरकारी संस्थाएं।…
— Sushma (@SUSHMA_34) August 12, 2026
हाल ही में KVS, NVS और EMRS टियर 2 रिजल्ट के बारे में CBSE की ओर से आधिकारिक सूचना जारी किया गया था. इस नोटिफिकेशन के माध्यम से बोर्ड ने बताया कि इन परीक्षाओं का रिजल्ट अगस्त 2026 के मध्य में घोषित किया जाएगा. हालांकि, लगभग अगस्त 2026 की मध्य तिथि आ चुकी है लेकिन कोई ऐसी हलचल दिख नहीं रही कि इन परीक्षाओं का परिणाम जारी होने वाला है जिस वजह से उम्मीदवारों सोच में है कि क्या अभी और दिनों का इंतजार करना पड़ सकता है.
वहीं, अगर नोटिफिकेशन के अनुसार माना जाए तो उम्मीद है कि KVS, NVS और EMRS टियर 2 का रिजल्ट 15 अगस्त से 20 अगस्त 2026 के बीच जारी किया जा सकता है. फिलहाल, कोई आधिकारिक जानकारी के तहत डेट सामने नहीं आई है.