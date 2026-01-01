CBSE ने शिक्षकों के लिए कक्षा 6 से 8 तक 'कौशल शिक्षा' को किया जरूरी, 5 जनवरी से ट्रेनिंग शुरू; जानें क्या है स्किल एजुकेशन

CBSE Skill Education: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की ओर से स्किल एजुकेशन को सिर्फ नीतियों तक सीमित नहीं रखा जा रहा है बल्कि जमीनी स्तर पर लागू करने की पूरी तैयारी है. इसके तहत 5 जनवरी 2026 से शिक्षकों और स्कूल लीडरशिप के लिए एक दिन के लिए सीबीएसई आमने-सामने कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम (Capacity Building Programme) यानी CBPs की शुरुआत करने जा रहा है. इन ट्रेनिंग प्रोग्राम का उद्देश्य कक्षा 6वीं से 8वीं में स्किल एजुकेशन को अनिवार्य रूप से लागू करना है. सहोदया स्कूल परिसर के सहयोग से इन ट्रेनिंग प्रोग्राम को आयोजित किया जाएगा जो कि NCERT की कौशल बोध (Kaushal Bodh) गतिविधि पुस्तकों पर आधारित होगा. आइए इससे संबंधित हर जानकारी के बारे में जानते हैं.

क्यों जरूरी हैं ये CBP?

सीबीपी का मतलब कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है जिसके माध्यम से स्कूलों के छात्रों तक स्किल एजुकेशन को पहुंचाने में मदद मिल सकेगी. इसका मकसद स्किल एजुकेशन को साप्ताहिक टाइम टेबल में शामिल करने का है. CBSE ने खुद माना है कि कई स्कूलों ने स्किल एजुकेशन की किताबें जा चुकी हैं लेकिन इसका इस्तेमाल शुरू नहीं किया गया है. इसके तहत ही सीबीपी शुरू होगा जिससे शिक्षक और स्कूल प्रबंधन की जिम्मेदारी होगी कि वो स्किल एजुकेशन को नियमित टाइम टेबल का हिस्सा बनाएं.

CBP की तारीखें, टाइम और जरूरी निर्देश

आयोजन अवधि:- 5 से 31 जनवरी 2026

समय:- सुबह 9 बजे से शाम 5:30 बजे तक

फीस:- कोई फीस नहीं

जरूरी निर्देश:- NCERT की कौशल बोध किताब साथ लाना

कहां-कहां होगा कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम?

दिल्ली

गुरुग्राम

वाराणसी

लखनऊ

इनके अलावा कई अन्य शहरों में भी कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम आयोजित होंगे. इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में शिक्षकों को ही नहीं बल्कि दूसरों का शामिल होना भी जरूरी होगा. स्कूल डायरेक्टर, प्रिंसिपल, वाइस-प्रिंसिपल, अकादमिक कोऑर्डिनेटर और सब्जेक्ट टीचर को भी शामिल होना होगा. स्कूल स्तर पर सामूहिक रूप से स्किल एजुकेशन का प्लान और निगरानी की जानी है.

किन कक्षाओं के लिए होगी स्किल एजुकेशन की क्लास?

कक्षा 6 से 8 तक के लिए स्किल एजुकेशन को लागू किया जाएगा. CBSE के दिशा-निर्देशों के मुताबिक स्किल एजुकेशन को हर दिन एक तय समय पर नहीं पढ़ाया जाएगा. इसके लिए साल में 110 घंटे यानी करीब 160 पीरियड तय करने होंगे. सप्ताह में दो बार लगातार दो पीरियड हो सकते हैं. इसका उद्देश्य स्टूडेंट्स को पर्याप्त समय देना है जिससे उनके लिए प्लानिंग, वर्क और लर्निंग प्रोसेस को समझना आसान हो सके. कक्षा 8वीं के पूरे होने तक हर छात्र के लिए जरूरी होगा कि वो कुल 9 प्रोजेक्ट को पूरा कर लें.

शिक्षा में बदलाव

शिक्षा व्यवस्था में काफी समय से बदलाव का इंतजार था और इसे लेकर स्किल एजुकेशन के लागू होने का इंतजार था. 2026 में सीबीएसई ने ट्रेनिंग कार्यक्रम शुरू करने का फैसला किया है. ऐसे में कक्षा 6 से 8वीं तक के छात्रों को स्किल एजुकेशन पढ़ाया जाएगा. किताबों ज्ञान से हटकर काम करने के वास्तविक क्षमताओं को सिखाने वाली शिक्षा को स्किल एजुकेशन कहा जाता है. ऐसे में छात्रों को भविष्य में कामकाज के लिए तैयार किया जा सकता है.

