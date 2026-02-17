CBSE 10th Maths Paper Analysis: कैलकुलेशन का 'खेल' या NCERT का जादू? जानें 17 फरवरी के गणित पेपर ने छात्रों को कैसे चौंकाया!

CBSE 10th Maths Paper Analysis: 17 फरवरी 2026 को सीबीएसई बोर्ड ने गणित परीक्षा सफलतापूर्वक आयोजित की है. परीक्षा खत्म होते ही छात्रों की रिएक्शन आने लगी हैं. अधिकांश छात्रों ने बताया कि पेपर पूरी तरह से आधिकारिक पाठ्यक्रम यानी एनसीईआरआटी सिलेबस के अंदर ही था. इस बार गणित का पेपर पांच अलग-अलग सेक्शन में तैयार किया गया था. इसमें बहुविकल्पीय, शॉर्ट आंसर, केस स्टडी आधारित सवाल और लॉन्ग आंसर शामिल थे. कुल समय तीन घंटे का था और छात्रों ने इसे समय पर पूरा किया है.

आसान था पेपर

असम के गुवाहाटी जिले के मॉडर्न इंग्लिश स्कूल में गणित शिक्षक तन्मय दास ने बताया कि परीक्षा का कठिनाई स्तर सामान्य था. उन्होंने कहा कि शुरुआती MCQ थोड़े लंबे और विश्लेषणात्मक थे, जिनमें सही उत्तर तक पहुंचने के लिए केवल सतही ज्ञान पर्याप्त नहीं था. वहीं, केस स्टडी आधारित प्रश्न सरल और साफ थे. कई प्रश्न ऐसे थे जिन्हें छात्रों ने पहले भी अभ्यास किया था, इसलिए उन्हें हल करना आसान लगा.

सिलेबस के अंदर का था सवाल

सीबीएसई 10वीं गणित पेपर के पहले सेक्शन में MCQ थे. छात्रों ने बताया कि ये प्रश्न उबाऊ नहीं थे बल्कि रोचक और सोचने पर मजबूर करने वाले थे. दूसरे सेक्शन में शॉर्ट आंसर वाले सवाल थे, जो ज्यादा कठिन नहीं थे. इसमें बेसिक लेवल की गणित और आसान कैलकुलेशन वाले सवाल पूछे गए. तीसरे सेक्शन में लॉन्ग आंसर वाले सवाल थे, जिनमें भी छात्रों को विशेष कठिनाई नहीं हुई. कुल मिलाकर छात्रों ने परीक्षा को समझदारी और सिलेबस के अंदर का बताया.

बोर्ड के अनुसार इस साल परीक्षाओं की शुरुआत 17 फरवरी से हुई है. नियमित छात्र अपने स्कूल की यूनिफॉर्म में परीक्षा केंद्र पहुंचें. निजी छात्रों को हल्के रंग के साधारण कपड़े पहनने की सलाह दी गई है. छात्रों को ट्रांसपेरेंट पाउच में ही एडमिट कार्ड, पेन, पेंसिल और पानी की बोतल लेकर आने की अनुमति है. परीक्षा केंद्र पर किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या अतिरिक्त सामग्री लाने पर रोक है.

न तो बहुत आसान, ना तो बहुत कठिन

छात्रों की प्रतिक्रिया के आधार पर कहा जा सकता है कि इस साल गणित का पेपर बैलेंस था. न तो यह बहुत आसान था और न ही बहुत कठिन, छात्रों ने इसे समय पर हल कर लिया और अधिकांश ने इसे अच्छी तैयारी के अनुसार हल करने योग्य बताया. इस तरह यह परीक्षा छात्रों के लिए सिलेबस आधारित और निष्पक्ष रही है.