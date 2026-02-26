CBSE की नई पहल, स्कूल में बच्चों के तनाव को पहचान सकेंगे टीचर्स, शुरू हो रही है ये ट्रेनिंग

CBSE Mental Health Training: सीबीएसई की ओर से एक बड़ी पहल की गई है जिसके जरिए शिक्षकों और स्टाफ को मेंटल हेल्थ ट्रेनिंग देना जरूरी कर दिया जाएगा. इसके पीछे का उद्देश्य स्कूलों के बच्चों में तनाव की पहचान करना है. सीबीएसई की ओर से मेंटल हेल्थ ट्रेनिंग का आयोजन किया जाएगा जिसमें शामिल होने सभी टीचर्स और स्टाफ के लिए जरूरी होगा. इसका लक्ष्य तनावग्रस्त बच्चों को मनोवैज्ञानिक सहायता देना और उनके भावनात्मक विकास को बढ़ावा देना है. सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की ओर से काउंसलिंग, SEL और को-करिकुलर एक्टिविटीज पर जोर देते हुए ये पहल की गई है.

सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की ओर से कम से कम 2 बार मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित ट्रेनिंग का आयोजन किया जाएगा. इसके लिए टीचर्स मेंटल हेल्थ और सोशल इमोशनल लर्निंग कर सकेंगे. सीबीएसई की ओर से इन दोनों टॉपिक पर खास जोर दिया जा रहा है और बोर्ड चाहती है कि टीचर्स के लिए छात्रों में तनाव के संकेतों की पहचान की जा सके.

साल में दो बार मेंटल हेल्थ ट्रेनिंग

सीबीएसई की ओर से साल में दो बार मेंटल हेल्थ ट्रेनिंग का आयोजन किया जाएगा. इसे लेकर ट्रेनिंग बोर्ड ने एक सर्कुलर भी जारी किया है जिसमें साफ लिखा है कि टीचर्स को पढ़ाई करवाने के अलावा बच्चों की मेंटल हेल्थ की पहचान करना भी जरूरी है. टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए बोर्ड द्वारा मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी ट्रेनिंग शुरू की जाएगी.

बच्चों में तनाव संकेत की पहचान

बोर्ड के अनुसार इस मेंटल हेल्थ ट्रेनिंग के माध्यम से टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए बच्चों में तनाव के संकेत पहचानना आसान हो सकेगा. ऐसे में बच्चों को प्राथमिक मनोवैज्ञानिक सहायता और सही जगह ट्रीटमेंट के लिए रेफर भी किया जा सकता है. सिर्फ टीचर्स के लिए नहीं बल्कि अभिभावकों को भी इसे लेकर जागरूक करना होगा. स्कूल से कहा गया कि वो मेंटल हेल्थ को लेकर जागरूकता कार्यक्रम चलाएं जिससे बच्चों पर बिना वजह के पढ़ाई का दबाव ना डाला जाए और उनकी भावनात्मक जरूरतों को समझकर अभिभावक अपने बच्चों को तनाव से दूर रख सकें.

सोशल इमोशनल लर्निंग

स्कूल में सभी स्टूडेंट्स अपने आपको सुरक्षित, सम्मानित और समर्थ महसूस कर सके. इसके लिए सीबीएसई की ओर से पहल की जा रही है. सिर्फ मेंटल हेल्थ पर जोर नहीं दिया जा रहा है बल्कि अन्य -करिकुलर एक्टिविटीज को भी बढ़ावा दिया जा रहा है. सीबीएसई की ओर से रोजमर्रा की पढ़ाई का हिस्सा बनाने के लिए सोशल इमोशनल लर्निंग (SEL) पर जोर दिया गया है.

