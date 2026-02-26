Advertisement
trendingNow13123174
Hindi Newsशिक्षाCBSE की नई पहल, स्कूल में बच्चों के तनाव को पहचान सकेंगे टीचर्स, शुरू हो रही है ये ट्रेनिंग

CBSE की नई पहल, स्कूल में बच्चों के तनाव को पहचान सकेंगे टीचर्स, शुरू हो रही है ये ट्रेनिंग

CBSE Mental Health Training: स्कूल के बच्चे भी तनाव में देखे जाते हैं. ऐसे में टीचर्स उनके स्ट्रेस को पहचान सके, इसके लिए सीबीएसई की ओर से एक नई पहल की जा रही है. टीचर्स को एक ट्रेनिंग दी जाएगी जो बच्चों में तनाव को पहचानने के लिए मददगार साबित हो सकती है.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Feb 26, 2026, 01:26 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

CBSE Mental Health Training wellness program
CBSE Mental Health Training wellness program

CBSE Mental Health Training: सीबीएसई की ओर से एक बड़ी पहल की गई है जिसके जरिए शिक्षकों और स्टाफ को मेंटल हेल्थ ट्रेनिंग देना जरूरी कर दिया जाएगा. इसके पीछे का उद्देश्य स्कूलों के बच्चों में तनाव की पहचान करना है. सीबीएसई की ओर से मेंटल हेल्थ ट्रेनिंग का आयोजन किया जाएगा जिसमें शामिल होने सभी टीचर्स और स्टाफ के लिए जरूरी होगा. इसका लक्ष्य तनावग्रस्त बच्चों को मनोवैज्ञानिक सहायता देना और उनके भावनात्मक विकास को बढ़ावा देना है. सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की ओर से काउंसलिंग, SEL और को-करिकुलर एक्टिविटीज पर जोर देते हुए ये पहल की गई है.

सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की ओर से कम से कम 2 बार मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित ट्रेनिंग का आयोजन किया जाएगा. इसके लिए टीचर्स मेंटल हेल्थ और सोशल इमोशनल लर्निंग कर सकेंगे. सीबीएसई की ओर से इन दोनों टॉपिक पर खास जोर दिया जा रहा है और बोर्ड चाहती है कि टीचर्स के लिए छात्रों में तनाव के संकेतों की पहचान की जा सके.

साल में दो बार मेंटल हेल्थ ट्रेनिंग

सीबीएसई की ओर से साल में दो बार मेंटल हेल्थ ट्रेनिंग का आयोजन किया जाएगा. इसे लेकर ट्रेनिंग बोर्ड ने एक सर्कुलर भी जारी किया है जिसमें साफ लिखा है कि टीचर्स को पढ़ाई करवाने के अलावा बच्चों की मेंटल हेल्थ की पहचान करना भी जरूरी है. टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए बोर्ड द्वारा मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी ट्रेनिंग शुरू की जाएगी.

Add Zee News as a Preferred Source

बच्चों में तनाव संकेत की पहचान

बोर्ड के अनुसार इस मेंटल हेल्थ ट्रेनिंग के माध्यम से टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए बच्चों में तनाव के संकेत पहचानना आसान हो सकेगा. ऐसे में बच्चों को प्राथमिक मनोवैज्ञानिक सहायता और सही जगह ट्रीटमेंट के लिए रेफर भी किया जा सकता है. सिर्फ टीचर्स के लिए नहीं बल्कि अभिभावकों को भी इसे लेकर जागरूक करना होगा. स्कूल से कहा गया कि वो मेंटल हेल्थ को लेकर जागरूकता कार्यक्रम चलाएं जिससे बच्चों पर बिना वजह के पढ़ाई का दबाव ना डाला जाए और उनकी भावनात्मक जरूरतों को समझकर अभिभावक अपने बच्चों को तनाव से दूर रख सकें.

सोशल इमोशनल लर्निंग

स्कूल में सभी स्टूडेंट्स अपने आपको सुरक्षित, सम्मानित और समर्थ महसूस कर सके. इसके लिए सीबीएसई की ओर से पहल की जा रही है. सिर्फ मेंटल हेल्थ पर जोर नहीं दिया जा रहा है बल्कि अन्य -करिकुलर एक्टिविटीज को भी बढ़ावा दिया जा रहा है. सीबीएसई की ओर से रोजमर्रा की पढ़ाई का हिस्सा बनाने के लिए सोशल इमोशनल लर्निंग (SEL) पर जोर दिया गया है.

ये भी पढ़ें- CBSE Class 10 English Paper Analysis: सेक्शन A से C तक 10वीं का इंग्लिश पेपर; NCERT बेस्ड रहा या नहीं, शिक्षकों और छात्रों का क्या कहना?

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

CBSE

Trending news

CM भगवंत मान ने दिया किसानों को ‘पानी का ऐतिहासिक तोहफा’, चार जिलों की बदलेगी तकदीर
punjaab
CM भगवंत मान ने दिया किसानों को ‘पानी का ऐतिहासिक तोहफा’, चार जिलों की बदलेगी तकदीर
10,20,50 हजार नहीं 2 लाख सैलरी; भारत के किस राज्य में मालामाल हो रहे हैं स्वीपर?
Telangana NEWS
10,20,50 हजार नहीं 2 लाख सैलरी; भारत के किस राज्य में मालामाल हो रहे हैं स्वीपर?
इतिहास को किया गया नजरअंदाज...NCERT की किताबों पर सख्त SC, कारण बताओ नोटिस जारी
NCERT Book Controversy
इतिहास को किया गया नजरअंदाज...NCERT की किताबों पर सख्त SC, कारण बताओ नोटिस जारी
सर 1 मिनट, मेरी FIR...कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए क्यों भिड़ी दिल्ली और शिमला पुलिस
Himachal Pradesh News
सर 1 मिनट, मेरी FIR...कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए क्यों भिड़ी दिल्ली और शिमला पुलिस
Instagram पर छाए PM मोदी! 100 मिलियन फॉलोअर्स पार कर दुनिया के बने नंबर-1 नेता
Instagram
Instagram पर छाए PM मोदी! 100 मिलियन फॉलोअर्स पार कर दुनिया के बने नंबर-1 नेता
जंग की आहट के बीच इजरायल पहुंचे मोदी, नेतन्याहू से मुलाकात और UN में ईरान का समर्थन
DNA
जंग की आहट के बीच इजरायल पहुंचे मोदी, नेतन्याहू से मुलाकात और UN में ईरान का समर्थन
सदन में MLA पत्नी ने CM पति से पूछे सवाल, इस राज्य के सदन में दिखा अनोखा नजारा
Meghalaya Assembly Viral Video
सदन में MLA पत्नी ने CM पति से पूछे सवाल, इस राज्य के सदन में दिखा अनोखा नजारा
कैसे फेल हुआ ISRO का NVS-02 नेविगेशन सैटेलाइट? ये छोटी से चूक बना कारण
ISRO
कैसे फेल हुआ ISRO का NVS-02 नेविगेशन सैटेलाइट? ये छोटी से चूक बना कारण
‘राजनीतिक साजिश’ या भ्रष्टाचार? JK के डिप्टी-सीएम के भाई पर कसा ACB का शिकंजा
jammu kashmir news
‘राजनीतिक साजिश’ या भ्रष्टाचार? JK के डिप्टी-सीएम के भाई पर कसा ACB का शिकंजा
पीएम मोदी की इजरायल यात्रा पर भड़के ओवैसी; नेतन्याहू पर जड़ा 'नरसंहार' का आरोप
Asaduddin Owaisi
पीएम मोदी की इजरायल यात्रा पर भड़के ओवैसी; नेतन्याहू पर जड़ा 'नरसंहार' का आरोप