अंग्रेजी बनेगी ‘विदेशी भाषा’, स्कूल में दो भारतीय भाषाएं होंगी अनिवार्य, क्लास 6 से लागू होगा थ्री लैंगुएज फॉर्मूला?

नई शिक्षा नीति के अनुसार छात्रों को ज्यादा भाषाएं सीखने का मौका देने पर जोर दिया जा रहा है. इसी के तहत अब कक्षा 6 से तीन भाषा पढ़ाने की योजना बनाई जा रही है. इसमें अंग्रेजी को फॉरेन लैंग्वेज यानी विदेशी भाषा के तौर पर माना जा सकता है. CBSE 2026-27 सत्र से कक्षा 6 में तीन भाषा वाला फॉर्मूला लागू कर सकता है. इसका मतलब है कि छात्रों को दो भारतीय भाषाओं के साथ एक और भाषा पढ़नी होगी. अगर किसी स्कूल में अंग्रेजी पढ़ाई जाती है तो उसे तीसरी भाषा यानी विदेशी भाषा माना जाएगा. वहीं अगर कोई स्कूल जर्मन या फ्रेंच जैसी भाषा पढ़ाता है तो उसके साथ दो भारतीय भाषाएं पढ़ाना जरूरी होगा.

NEP और NCF के तहत फैसला

यह बदलाव नई शिक्षा नीति 2020 और स्कूल एजुकेशन के नए पाठ्यक्रम ढांचे 2023 के अनुसार किया जा रहा है. इन दोनों का उद्देश्य है कि बच्चे अलग-अलग भाषाएं सीखें और बेहतर तरीके से संवाद कर सकें. बताया जा रहा है कि 2031 से कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा में भी तीसरी भाषा शामिल की जा सकती है. अभी तक छात्र दो भाषाओं की परीक्षा देते हैं लेकिन नए नियम के बाद तीनों भाषाओं का पेपर देना होगा.

बोर्ड परीक्षा साल में दो बार

नई योजना के तहत कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा साल में दो बार कराने की भी तैयारी है. पहला एग्जाम फरवरी में होगा और दूसरा मई में. जो छात्र अपने नंबर सुधारना चाहते हैं, वे दूसरी परीक्षा दे सकेंगे. इससे छात्रों पर दबाव कम करने की कोशिश की जा रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

कक्षा 9 और 10 तक जारी रहेंगी तीन भाषाएं

नई व्यवस्था के अनुसार कक्षा 6 से शुरू हुई तीनों भाषाएं कक्षा 10 तक पढ़ाई जाएंगी. इस दौरान छात्रों को तीनों भाषाओं में बुनियादी समझ और बोलने-लिखने की क्षमता विकसित करनी होगी. बता दें, इस बदलाव से छात्रों को ज्यादा भाषाएं सीखने का मौका मिलेगा. इससे उनकी समझ और कम्युनिकेशन स्किल बेहतर होगी. हालांकि कुछ छात्रों के लिए यह नया सिस्टम थोड़ा चुनौती भरा भी हो सकता है.

कौन-कौन सी भाषाएं होंगी शामिल

CBSE 2026-27 के लिए 9 भाषाओं में पढ़ाई का मटेरियल तैयार कर रहा है. इसमें तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, गुजराती और बांग्ला जैसी भाषाएं शामिल होंगी.

यह भी पढ़ें: CBSE Board Exam: क्लास 10वीं का AI बोर्ड एग्जाम... सिर्फ 2 घंटे के पेपर से भर-भरकर मिल सकेंगे अंक, स्टूडेंट्स जान लें ये जरूरी बातें