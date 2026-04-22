CBSE में भाषा शिक्षा में बदलाव: फ्रेंच-जर्मन पीछे, संस्कृत आगे; समझिए कक्षा 6वीं से 10वीं का नया थ्री लैंग्वेज सिस्टम

CBSE New Language Policy: थ्री-लैंग्वेज सिस्टम (R1, R2, R3)... केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने इसे कक्षा 6वीं से 10वीं के स्टूडेंट्स के लिए जरूरी कर दिया है जिसे नई शिक्षा नीति (NEP 2020) के तहत लागू किया गया है. शैक्षणिक सत्र 2026-27 से तीन भाषा पढ़ना जरूरी हो गया है. इसे लेकर तमाम तरह की बहस भी छिड़ी हुई है. दो भारतीय भाषा का महत्व बढ़ाने के साथ और अंग्रेजी को विदेशी भाषा में जोड़ने के बाद शिक्षा के इस बदलाव को लेकर एक अलग चिंता बनी हुई है. अंग्रेजी जहां एक वर्ल्ड वाइड भाषा बन चुकी है. वहीं, भारत में इसे तीसरा स्थान देने पर लोगों द्वारा एजुकेशन सिस्टम से तमाम सवाल पूछे जा रहे हैं. हालांकि, नए नियम के लागू होने से अंग्रेजी नहीं, अब फ्रेंच और जर्मनी भाषा को संस्कृत ने पीछे कर दिया है. आइए सीबीएसई के थ्री-लैंग्वेज सिस्टम के बारे में विस्तार से समझते हैं.

R1, R2, R3 का मतलब क्या है?

सीबीएसई के अनुसार सभी स्कूलों के लिए जरूरी है कि वो कक्षा 6वीं से 10वीं तक स्टूडेंट्स को थ्री-लैंग्वेज सिस्टम के तहत पढ़ाएं जिसमें R1 प्रथम भाषा, R2 पहली वाली भाषा से अलग, R3 विदेशी भाषा हो सकती है. नई शिक्षा नीति थ्री-लैंग्वेज फार्मूला का मतलब दो भारतीय भाषा और तीसरी विदेशी भाषा को जरूरी कर दिया है.

अंग्रेजी-हिंदी ली तो क्या संस्कृत भी जरूरी?

जी हां, नए शिक्षा सिस्टम के तहत दो भारतीय भाषा में एक स्थानीय भाषा, एक हिंदी भाषा हो सकती है. अंग्रेजी को विदेशी भाषा कहा गया है और ये तीसरी भाषा में आती है. स्कूल में अगर फ्रेंच, जर्मन और स्पेनिश जैसी विदेशी भाषाएं हैं तो स्टूडेंट्स को वो भाषा नहीं बल्कि संस्कृत और अन्य भारतीय क्षेत्रीय भाषाओं को प्राथमिकता देनी होगी.

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फ्रेंच-जर्मन पीछे, संस्कृत आगे

शिक्षा मंत्रालय ने साफ तौर पर स्कूल से कहा है कि सीबीएसई का तीन भाषा फॉर्मूला पूरी तरह से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी (NEP) 2020 पर आधारित है. कक्षा 6 से 8 तक के स्टूडेंट्स के लिए तीन भाषाओं को पढ़ना जरूरी है. तीनों में कम से कम दो भाषाएं भारतीय होनी चाहिए. इससे पहले स्कूलों में दो विदेशी भाषाएं या एक भारतीय या फिर एक विदेशी भाषा का ऑप्शन दिया जाता था. अगर कोई छात्र अंग्रेजी और हिंदी भाषा की पढ़ाई कर रहा है तो उसके लिए जरूरी है कि उसे तीसरी भाषा के रूप में संस्कृत या अन्य क्षेत्रीय भारतीय भाषा चुनने का ऑप्शन दिया जाए.

सीधे सरल शब्दों में कहें तो हिंदी-अंग्रेजी पढ़ने के साथ संस्कृति या क्षेत्रीय भारतीय भाषा को पढ़ना सभी स्टूडेंट्स के लिए जरूरी होगा. इस निर्देश का पालन हर स्कूल को करना होगा. अब संस्कृत और अन्य भारतीय भाषाएं तेजी से भारत में प्रमुख स्थान प्राप्त कर रही हैं. एजुकेशन सिस्टम में ये बदलाव सिर्फ पढ़ाई के ढांचे को नहीं बदल रहा है, बल्कि शिक्षा के जरिए सांस्कृतिक जुड़ाव और बहुभाषी क्षमता को भी मजबूत करने की कोशिश में जुटा हुआ है.

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