CBSE New Rules for Menstrual Hygiene: स्कूलों में अनिवार्य हुए बायो-डिग्रेडेबल नैपकिन और अलग टॉयलेट; यहां पढ़ें पूरी रिपोर्ट

CBSE New Rules for Menstrual Hygiene: सीबीएसई ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक स्कूलों में मासिक धर्म स्वच्छता के लिए नए नियम लागू किए हैं, जिसके तहत अलग टॉयलेट और सैनिटरी नैपकिन अनिवार्य होंगे. स्कूलों को इन सुविधाओं की स्टेटस रिपोर्ट 30 अप्रैल 2026 तक ऑनलाइन जमा करनी होगी, अन्यथा उन पर कड़ी कार्रवाई की जा सकती है.
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CBSE New Rules for Menstrual Hygiene: CBSE ने अपने सभी स्कूलों के लिए पीरियड्स से जुड़ी साफ-सफाई को लेकर नए नियम लागू करने का निर्देश दिया है. ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश के बाद लिया गया है. कोर्ट ने 20 जनवरी 2026 को दिए अपने फैसले में कहा था कि पीरियड्स से जुड़ी सेहत भी सम्मान के साथ जीने के अधिकार का हिस्सा है. इसलिए स्कूलों में लड़कियों के लिए बेहतर सुविधाएं देना जरूरी है.
कोर्ट ने यह भी साफ किया कि अगर स्कूलों में सही सुविधाएं नहीं होंगी, तो इसका असर लड़कियों की पढ़ाई पर पड़ेगा. कई छात्राएं पीरियड्स के दौरान स्कूल नहीं आ पाती हैं. इससे उनकी पढ़ाई और आत्मविश्वास दोनों प्रभावित होते हैं. इसलिए जरूरी है कि उन्हें सुरक्षित और साफ माहौल मिले. इससे उनकी उपस्थिति भी बढ़ेगी और वे पढ़ाई में बराबरी से हिस्सा ले सकेंगी.
नए निर्देशों के मुताबिक स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग और साफ टॉयलेट होना जरूरी होगा. साथ ही कपड़े धोने की सुविधा भी उपलब्ध करानी होगी. स्कूलों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन आसानी से मिल सकें. इसके अलावा हर स्कूल में एक खास MHM कॉर्नर बनाया जाएगा, जहां जरूरत की चीजें और जानकारी उपलब्ध होगी. सैनिटरी कचरे को सुरक्षित तरीके से निपटाने की व्यवस्था भी जरूरी की गई है.
इसके साथ ही स्कूलों को जागरूकता कार्यक्रम भी चलाने होंगे. ये कार्यक्रम नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग और स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग की गाइडलाइंस के मुताबिक होंगे. इनमें बच्चों को पीरियड्स, सेहत और शरीर में होने वाले बदलावों के बारे में सही जानकारी दी जाएगी. इससे बच्चों में झिझक कम होगी और वे खुलकर अपनी बात रख पाएंगे.
इन नियमों को लागू कराने के लिए सख्त निगरानी भी रखी जाएगी. जिला शिक्षा अधिकारी समय-समय पर स्कूलों का निरीक्षण करेंगे. हर स्कूल को 31 मार्च और 30 अप्रैल 2026 तक ऑनलाइन पोर्टल पर अपनी रिपोर्ट जमा करनी होगी. इस रिपोर्ट में यह बताना होगा कि उन्होंने सभी निर्देशों का पालन किया है या नहीं. अगर कोई स्कूल नियमों का पालन नहीं करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है.
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