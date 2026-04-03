CBSE New School Curriculum: स्कूली पढ़ाई में बड़ा बदलाव! कक्षा 6 से 10वीं तक 3 भाषाएं पढ़ना जरूरी, जानें कब नई शिक्षा नीति होगी लागू

CBSE New School Curriculum 2026-27: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE ने 2026-27 के लिए नया सिलेबस जारी किया है और इस बार बदलाव सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं हैं. 2 अप्रैल को CBSE के चेयरमैन राहुल सिंह ने दिल्ली में नए सेकेंडरी स्कूल करिकुलम की शुरुआत की जिसमें कई अहम घोषणाएं की गईं. इस दौरान कक्षा 6वीं से लेकर 10वीं के स्टूडेंट्स को लेकर भी बड़ा ऐलान किया गया. तीन भाषाओं की पढ़ाई करना सभी स्टूडेंट्स के लिए अब जरूरी किया जा सकता है. सीबीएसई की अहम घोषणा एजुकेशन सिस्टम में एक बड़े बदलाव को लेकर आ सकती है.

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP) के तहत सीबीएसई ने पहला कदम उठा लिया है. दरअसल, NEP 2020 के अनुसार कक्षा 10वीं तक हर स्टूडेंट को 3 भाषाएं सीखनी चाहिए. इस पर एक कदम बढ़ाते हुए सीबीएसई ने कक्षा 6 के स्टूडेंट्स के 3 भाषा की पढ़ाई करना जरूरी कर दिया. अभी तक सिर्फ दो भाषाएं पढ़ाई जाती थीं.

कब से लागू होगा नियम?

सीबीएसई के चेयरमैन राहुल सिंह ने बताया कि इस साल कक्षा 6 में तीसरी भाषा यानी R3 की किताबें शुरू होंगी. तीन भाषाओं को पढ़ने वाले ये वो बच्चे होंगे जो 2031 में पहली बार 10वीं बोर्ड परीक्षा में तीन भाषाओं का पेपर देंगे. पूरी तरह से 2031 में ये योजना लागू हो जाएगी. साल 2026-27 सत्र से ही कक्षा 6वीं के स्टूडेंट्स को तीन भाषाएं पढ़ाना शुरू कर दिया जाएगा और तीन भाषाओं का फॉर्मूला पूरी तरह से 2031 तक लागू हो जाएगा. इस साल अप्रैल से ही R3 के लिए पढ़ाई का सामान ऑनलाइन उपलब्ध हो सकता है. CBSE की अकादमिक निदेशक प्राग्या सिंह ने बताया कि तीसरी भाषा के लिए NCERT के साथ मिलकर किताबें तैयार की जाएगी.

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तीन में से दो भारतीय भाषाएं होनी जरूरी

NEP के तहत तीन भाषाओं में से कम से कम दो भारतीय भाषाएं होनी चाहिए. ऐसे में शिक्षा जगत के कुछ जानकारों ने सवाल उठाया है कि 2031 में बोर्ड देने वाले स्टूडेंट्स अगर अंग्रेजी को तीसरी भाषा चुनते हैं तो क्या ये NEP की मंशा के खिलाफ नहीं होगा? अंग्रेजी को विदेशी भाषा माना जाता है, इसलिए ये बहस आगे भी जारी रहने की संभावना है. विदेशों में चल रहे CBSE से जुड़े स्कूलों को थोड़ी छूट दी गई है. उन्हें दो भारतीय भाषाएं अनिवार्य करने की बजाय एक भारतीय भाषा पढ़ाने का विकल्प मिलेगा.

9वीं में Math और Science के एडवांस लेवल शामिल

एक और दिलचस्प बदलाव कक्षा 9 के छात्रों के लिए आया है. अब गणित और विज्ञान दो स्तरों पर पढ़ाए जाएंगे, एक सामान्य लेवल और एक एडवांस लेवल, जो स्टूडेंट्स एडवांस लेवल चुनेंगे उन्हें सामान्य सिलेबस से ज्यादा पढ़ना होगा और एक अलग से 25 अंकों की एक घंटे की परीक्षा भी देनी होगी. अगर स्टूडेंट एडवांस लेवल पास करता है तो मार्कशीट में उसका जिक्र होगा. अगर नहीं करता तो मार्कशीट में कोई उल्लेख नहीं होगा. सीबीएसई के मुताबिक साल 2028 की बोर्ड परीक्षा में ये विषय एडवांस स्तर पर भी उपलब्ध होंगे. इसका मकसद ये है कि बच्चे और उनके माता-पिता समय रहते ये समझ सकें कि बच्चे की रुचि और क्षमता किस दिशा में है.

कला, खेल और AI भी अनिवार्य

CBSE ने ये भी तय किया है कि कक्षा 9वीं और 10वीं में कला शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा और शारीरिक शिक्षा को अनिवार्य बनाया जाएगा. फिलहाल कक्षा 10 में कला और शारीरिक शिक्षा का मूल्यांकन स्कूल स्तर पर ही होगा. व्यावसायिक शिक्षा को 2027-28 से अनिवार्य विषय बनाया जाएगा. इसके अलावा CBSE ने Computational Thinking यानी कंप्यूटर आधारित सोच और Artificial Intelligence को भी कक्षा 9वीं और 10वीं में शामिल किया है. अभी ये मॉड्यूल के रूप में स्कूल स्तर पर मूल्यांकन के साथ पढ़ाए जाएंगे, लेकिन 2029 से कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा में ये अनिवार्य विषय बन जाएंगे.

CBSE के ये बदलाव धीरे-धीरे लागू होंगे, लेकिन जो स्टूडेंट इस साल 6वीं कक्षा में दाखिल हो रहे हैं, उनकी पूरी स्कूली पढ़ाई इसी नए ढांचे के अनुसार होगी. कक्षा 9वीं से 12वीं तक का नया सिलेबस CBSE के आधिकारिक अकादमिक पोर्टल पर 'Curriculum 2026-27' सेक्शन में उपलब्ध है. अधिक डिटेल्स के लिए वेबसाइट पर जा सकते हैं.

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