CBSE Notice: 10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षा में कितने जुड़ेंगे थ्योरी और प्रैक्टिकल के अंक? छात्र जल्दी देखें लेटेस्ट अपडेट

CBSE Important Notice: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) द्वारा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के संबंध में नोटिस जारी किया गया है. इस नोटिफिकेशन में दोनों कक्षा के सभी विषयों के थ्योरी और प्रैक्टिकल परीक्षा के अंकों के डिवीजन के बारे में जानकारी दी गई है. किस तरह से अंकों को बांटा जाएगा और कितने नंबर जुड़ेंगे? उसकी जानकारी का नोटिस जारी किया गया है. बोर्ड की अधिकारिक वेबसाइट पर सर्कुल को जारी किया गया है. आइए प्रैक्टिकल और इंटरनल असेसमेंट की तारीखें और अंकों के डिवाइडेशन के बारे में जान लेते हैं.

कब से शुरू होगा प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट और इंटरनल असेसमेंट?

सीबीएसई ने सर्कुलर जारी किया है जिसमें प्रैक्टिकल परीक्षाओं से लेकर प्रोजेक्ट और इंटरनल असेसमेंट की तारीख के बारे में जानकारी दी गई है. 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए होने वाले ये असेसमेंट 1 जनवरी 2026 से शुरू होंगे और 14 फरवरी 2026 तक जारी रहेंगे. सभी स्कूलों को कहा गया है कि वो इन तारीखों के बीच मूल्यांकन प्रोसेस पूरा कर लें.

कैसे बांटे जाएंगे थ्योरी और प्रैक्टिकल के अंक

सीबीएसई के नोटिस के मुताबिक 10वीं और 12वीं के सभी सब्जेक्ट के लिए प्रोजेक्ट और इंटरनल असेसमेंट के अंकों की सही जानकारी दी गई है. बोर्ड परीक्षा में किस तरह से थ्योरी और प्रैक्टिकल के अंक डिवाइड किए जाएंगे उसकी जानकारी दी गई है जिससे स्कूलों के लिए परीक्षाओं को सही से आयोजित करने में भी सहायता मिल सकेगी.

CBSE ने स्कूलों के लिए जारी किए निर्देश

सीबीएसई की ओर से स्कूलों को कुछ निर्देशों का पालन करने के लिए कहा है. साथ ही स्कूलों से ये भी कहा गया कि अंक सुधार के लिए किसी तरह का कोई अनुरोध बाद में नहीं होना चाहिए. स्कूलों को निर्देश दिया गया कि वो पहले ही सही और सटीक जानकारी दें. अंकों को अपलोड करने के दौरान कोई गलती न करें.

