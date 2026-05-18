पहली बार नहीं, 2014 में आ गया CBSE का ऑनलाइन ऑन-स्क्रीन मार्किंग सिस्टम, दोबारा लागू करने की बड़ी वजह आई सामने!

CBSE On-Screen Marking System 2026: देशभर में कक्षा 12वीं के रिजल्ट घोषित होने के बाद पिछले साल की तुलना में इस बार पास प्रतिशत कम रहने पर सीबीएसई के नए डिजिटल मूल्यांकन सिस्टम यानी ऑनलाइन ऑन-स्क्रीन मार्किंग सिस्टम (OSM) को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है. 13 मई 2026 को सीबीएसई ने कक्षा 12वीं के परिणाम जारी किए थे, जिसके बाद से बोर्ड के इस नए सिस्टम को लेकर छात्रों और अभिभावकों के बीच कई सवाल उठने लगे. हालांकि, सीबीएसई ने इन आरोपों पर सफाई देते हुए कहा है कि उसकी मूल्यांकन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और सही है. बोर्ड का कहना है कि अगर किसी छात्र को अपने अंक कम लगते हैं, तो वो अपनी उत्तर पुस्तिका दोबारा जांच के लिए भेज सकते हैं.

ऑन-स्क्रीन मार्किंग सिस्टम पर खड़े हुए सवाल

इस साल 12वीं के छात्रों के अंक कम आना और कुछ छात्रों की ओर से ये दावा करना कि उनके अंक जेईई में ज्यादा है जबकि, वो परीक्षा में या तो फेल हुए हैं या फिर साइंस सब्जेक्ट में अंक कम आए हैं और इसके साथ ही सीबीएसई ऑन-स्क्रीन मार्किंग सिस्टम को गलत ठहराया जा रहा है. क्या आप जानते हैं कि ऐसा पहली बार नहीं है जब ओएसएम तो भारत में लागू किया गया हो, इससे पहले 2014 में ऑन-स्क्रीन मार्किंग सिस्टम को लागू किया गया था.

सबसे पहले कब इस्तेमाल हुआ ऑन-स्क्रीन मार्किंग सिस्टम?

जी हां, CBSE ने सबसे पहले साल 2014 में ऑन-स्क्रीन मार्किंग सिस्टम का इस्तेमाल किया था. हालांकि, उस दौरान ये कामयाब न रहा सका जिसके पीछे की वजह स्कैनिंग व्यवस्था और जरूरी डिजिटल उपकरणों की कमी रही. कई तरह की तकनीकी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था.

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2026 में क्यों फिर से लागू किया गया ओएसएम?

सीबीएसई बोर्ड के अनुसार साल 2026 में ऑन-स्क्रीन मार्किंग सिस्टम को दोबारा इसलिए लागू करना संभव हो पाया क्योंकि समय के साथ बड़े बदलाव किए जा सकते थे. 2014 की तुलना में ओएसएम के लिए बेहतर स्कैनिंग तकनीक, मजबूत क्वालिटी चेक सिस्टम, स्कूलों में बेहतर डिजिटल सुविधाएं, शिक्षकों और परीक्षकों के लिए ट्रेनिंग कार्यक्रम जैसी सुविधाएं मिल सकती. सीबीएसई की ओर से ये भी जानकारी दी गई कि सीबीएसई स्कूलों के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए रखना अनिवार्य कर दिया गया है जिससे बिना किसी परेशानी के इस सिस्टम को सही तरीके से लागू किया जा सके.

क्या 12वीं के छात्र री-इवैल्यूएशन के लिए आवेदन कर सकते हैं?

सीबीएसई के ओएसएम सिस्टम लागू होने के बाद भी री-इवैल्यूएशन और वेरिफिकेशन प्रोसेस को बंद नहीं किया गया है. 12वीं के स्टूडेंट्स फिर से कॉपी की जांच करा सकते हैं. इसके लिए री-इवैल्यूएशन प्रोसेस के लिए आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए सीबीएसई बोर्ड के पुराने नियम ही लागू रहेंगे.

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