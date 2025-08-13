Open Book Exam: क्या होती है ओपन बुक परीक्षा और कैसे छात्रों के लिए फायदेमंद? यहां जानिए

CBSE Open Book Exam: बदलते समय के साथ पढ़ाई और परीक्षा में बदलाव जरूरी है. भारतीय शिक्षा व्यवस्था को एडवांस लेवल तक पहुंचने के लिए सीबीएसई की कोशिश जारी है. इनमें से एक ओपन बुक एग्जाम भी है. हाल ही में घोषणा की जा चुकी है कि कक्षा 9वीं के लिए सत्र 2026-27 से नए तरह के एग्जाम की शुरुआत होगी जिसे ओपन बुक एग्जाम कहा जा रहा है. ये कदम छात्रों के मानसिक तनाव को भी कम कर सकेगा और उनमें नई स्कील को बढ़ावा देने के लिए मददगार हो सकेगा. आइए सीबीएसई के ओपन बुक परीक्षा के बारे में जानने के साथ इसके फायदे के बारे में भी जानते हैं.

क्या है ओपन बुक परीक्षा?

ओपन बुक परीक्षा, ये एक ऐसी परीक्षा होती है जिसमें छात्रों के सामने किताबें, क्लास नोट्स समेत अन्य स्टडी मटेरियल होता है और वो उनमें से सवाल के जवाब को ढूंढ़ सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये न समझ कि ओपन बुक परीक्षा आसान है. यहां 'नकल के लिए अक्ल' मुहावरा सही बैठता है. मतलब कि अगर आपके सामने परीक्षा के लिए खुली किताबें भी हैं तब भी यहां समझदारी ही काम आ सकेगी. ज्ञान का सही उपयोग और सही फैक्ट्स पर गौर करना जरूरी होता है. परीक्षा में सवाल ऐसे-ऐसे होते हैं कि जवाब को ढूंढना आसान नहीं हो पाता है.

CBSE ओपन बुक एग्जाम कैसे होंगे?

दरअसल, सीबीएसई द्वारा ओपन बुक एग्जाम को कक्षा 9वीं के लिए शुरू किया जाएगा. 2026-27 सत्र से तीनों टर्म एग्जाम में ओपन बुक एक असेसमेंट होगा. इस परीक्षा में छात्र विषयों की किताबें और नोट्स लेकर जा सकते हैं. पेन-पेपर दिया जाएगा और एक क्वेश्चन पेपर होगा जिसके जवाब को खुली किताबों के जरिए दे सकेंगे.

किन सब्जेक्ट्स के होंगे ओपन बुक एग्जाम?

भाषा गणित विज्ञान सामाजिक विज्ञान

ओपन बुक परीक्षा क्यों हो रही है शुरू?

ओपन बुक परीक्षा को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क 2023 के अनुरूप शुरू किया जा रहा है. इसके माध्यम से रटने की पढ़ाई में कमी देखी जा सकेगी. प्रैक्टिकल और स्किल बेस्ड एजुकेशन में बढ़ोतरी होगी. ओपन बुक एग्जाम से छात्रों में रियल-लाइफ स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग और बेहतर समझ जैसे बदलाव हो सकेंगे. इतना ही नहीं, इससे छात्रों के बीच तनाव में भी कमी होती है और सिर्फ रटाई पर छात्र निर्भर नहीं रहते हैं.

ओपन बुक परीक्षा कैसे फायदेमंद?

भले ही ओपन बुक परीक्षा आसान नहीं है लेकिन ये छात्रों को तनाव मुक्त रखने के काम आ सकती है. मेंटल स्ट्रेस से दूरी बनी रहेगी और छात्रों को ये सिरदर्दी नहीं रहेगी कि उन्हें एग्जाम की तैयारी के लिए रटना पढ़ेगा या याद करना होगा बल्कि ओपन बुक एग्जाम के लिए उनकी समझदारी ही काम आ जाएगी. बस सही ज्ञान, तरीका और गहराई से सीखने की कला उनके लिए ओपन बुक एग्जाम को आसान बना सकती है.