CBSE Re-Evaluation Row Explained: कैसे कॉपियों की जांच बना राष्ट्रीय विवाद, जानिए हर सवाल का जवाब

सीबीएसीई का 2026 का रिजल्ट सिर्फ अंकों और मेरिट लिस्ट की वजह से चर्चा में नहीं रहा, बल्कि इस बार कॉपियों की जांच से जुड़ा ओएसएम (On-Screen Marking) सिस्टम देशभर में बहस का विषय बन गया. पहले छात्रों ने कम अंक मिलने की शिकायत की, फिर साइबर सुरक्षा से जुड़े आरोप सामने आए. इसके बाद एक छात्र और एथिकल हैकर ने पोर्टल की खामियों का दावा किया तो मामला संसद की स्थायी समिति तक पहुंच गया. देखते ही देखते ये मुद्दा छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों, नेताओं और सरकार के बीच चर्चा का केंद्र बन गया. विवाद इतना बढ़ा कि सीबीएसीई के शीर्ष अधिकारियों का तबादला कर दिया गया और केंद्र सरकार को जांच समिति तक बनानी पड़ी. आइए समझते हैं कि पूरा OSM विवाद आखिर है क्या.

OSM सिस्टम क्या है?

इस साल सीबीएसीई ने पारंपरिक कॉपी जांच व्यवस्था की जगह OSM यानी ऑन-स्क्रीन मार्किंग सिस्टम लागू किया. इस प्रक्रिया में उत्तर पुस्तिकाओं को स्कैन करके डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया जाता है और परीक्षक स्क्रीन पर बैठकर मूल्यांकन करते हैं. बोर्ड का दावा था कि इससे मूल्यांकन अधिक पारदर्शी और तेज होगा. हालांकि रिजल्ट आने के बाद बड़ी संख्या में छात्रों ने आरोप लगाया कि उन्हें उम्मीद से काफी कम अंक मिले हैं. सोशल मीडिया पर हजारों पोस्ट सामने आईं, जिनमें छात्रों ने OSM सिस्टम की सटीकता पर सवाल उठाए. यहीं से पूरे विवाद की शुरुआत हुई और मामला तेजी से राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गया.

कितने छात्रों ने री-इवैल्यूएशन मांगा?

सीबीएसीई के अनुसार 3 जून 2026 की दोपहर तक 43980 आवेदन सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए प्राप्त हुए. इनमें 4924 छात्रों ने अंकों के सत्यापन के लिए आवेदन किया, जबकि 39056 छात्रों ने री-इवैल्यूएशन की मांग की. इससे पहले चार लाख से ज्यादा छात्रों ने अपनी उत्तर पुस्तिकाओं की कॉपी देखने के लिए आवेदन किया था. कुल मिलाकर 11 लाख से अधिक उत्तर पुस्तिकाएं छात्रों को उपलब्ध कराई गईं. इतनी बड़ी संख्या में री-इवैल्यूएशन आवेदन आने के बाद छात्रों की चिंताओं को लेकर बहस और तेज हो गई. कई अभ्यर्थियों ने अपने बोर्ड और प्रतियोगी परीक्षाओं के अंकों में बड़े अंतर का मुद्दा भी उठाया.

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साइबर सुरक्षा पर सवाल कैसे उठे?

विवाद उस समय और बढ़ गया जब छात्र और एथिकल हैकर निसर्ग अधिकारी ने OSM पोर्टल की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े किए. उन्होंने दावा किया कि वेबसाइट के सोर्स कोड में एक पासवर्ड साधारण टेक्स्ट के रूप में दिखाई दे रहा था. उनके मुताबिक कोई भी सामान्य उपयोगकर्ता वेबसाइट का कोड देखकर इस जानकारी तक पहुंच सकता था. निसर्ग ने वीडियो और स्क्रीनशॉट के जरिए अपने दावे सार्वजनिक किए. इसके बाद सोशल मीडिया पर ये मुद्दा तेजी से वायरल हुआ और लोगों ने छात्रों के डेटा तथा उत्तर पुस्तिकाओं की सुरक्षा को लेकर चिंता जतानी शुरू कर दी.

OTP और डेटा सुरक्षा में क्या गड़बड़ी थी?

निसर्ग अधिकारी ने आरोप लगाया कि पोर्टल का OTP सुरक्षा सिस्टम प्रभावी नहीं था. उनका दावा था कि लॉगिन के दौरान OTP स्वतः भर जा रहा था, जिससे सत्यापन प्रक्रिया को दरकिनार किया जा सकता था. उन्होंने यह भी कहा कि उपयोगकर्ता पुराने पासवर्ड के बिना नया पासवर्ड सेट कर सकते थे. सबसे गंभीर आरोप यह था कि AWS सर्वर पर मौजूद कुछ उत्तर पुस्तिकाएं सार्वजनिक रूप से देखी जा सकती थीं. इन दावों के समर्थन में उन्होंने कथित तौर पर कुछ स्कैन की गई उत्तर पुस्तिकाओं के स्क्रीनशॉट भी साझा किए. इन आरोपों ने छात्रों के डेटा संरक्षण को लेकर नई चिंता पैदा कर दी.

सार्थक सिद्धांत ने क्या आरोप लगाए?

कक्षा 12 के छात्र सार्थक सिद्धांत ने विवाद को नया मोड़ दिया. उन्होंने संसद की शिक्षा संबंधी स्थायी समिति के सामने उपस्थित होकर OSM टेंडर प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं के बारे में जानकारी दी. सार्थक ने दावा किया कि उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैनिंग और डिजिटल मूल्यांकन का काम संभालने वाली कंपनी कोएंप्ट एडुटेक प्राइवेट लिमिटेड को ठेका देने के दौरान कुछ पात्रता शर्तों में बदलाव किया गया था. उन्होंने आरोप लगाया कि वित्तीय और प्रदर्शन संबंधी कुछ शर्तों को हटाया या संशोधित किया गया. उनका कहना था कि यह शोध उन्होंने एथिकल हैकर और पत्रकारों की मदद से तैयार किया.

टेंडर विवाद में क्या सामने आया?

रिपोर्ट्स के अनुसार 2025 के मूल टेंडर दस्तावेज में नियम उल्लंघन करने वाले विक्रेता को ब्लैकलिस्ट करने का प्रावधान था. लेकिन बाद में जारी संशोधन में यह क्लॉज हटा दिया गया. हालांकि आर्थिक दंड और अनुबंध समाप्त करने जैसे प्रावधान बने रहे. CBSE ने सफाई देते हुए कहा कि यह बदलाव थर्ड पार्टी सेवा प्रदाता TCS के अनुरोध पर किया गया था. अंतिम अनुबंध में गंभीर तकनीकी समस्याओं के समाधान में देरी होने पर एक लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान रखा गया. इसके बावजूद टेंडर प्रक्रिया को लेकर सवाल उठते रहे.

CBSE ने शुरुआत में क्या कहा था?

जब सुरक्षा खामियों के आरोप सामने आए तो CBSE ने पहले कहा कि सोशल मीडिया पर जिस वेबसाइट का जिक्र हो रहा है, वह केवल टेस्टिंग पोर्टल था और वास्तविक मूल्यांकन प्लेटफॉर्म नहीं था. लेकिन बाद में बोर्ड ने स्वीकार किया कि स्कैन की गई उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में उपयोग होने वाले प्लेटफॉर्म पर कुछ साइबर सुरक्षा कमजोरियां मौजूद थीं. इसके बाद विभिन्न सरकारी एजेंसियों और IIT विशेषज्ञों की मदद ली गई. CBSE ने कहा कि पहचानी गई खामियों को दूर कर दिया गया है और अतिरिक्त जांच भी जारी है ताकि भविष्य में ऐसी समस्याएं दोबारा न हों.

वेदांत का मामला क्यों चर्चा में आया?

23 मई को वेदांत नाम के एक छात्र ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर दावा किया कि री-इवैल्यूएशन प्रक्रिया के दौरान उसे किसी दूसरे छात्र की फिजिक्स उत्तर पुस्तिका मिल गई. यह पोस्ट देखते ही देखते वायरल हो गई और 40 लाख से अधिक लोगों तक पहुंच गई. मामले ने OSM सिस्टम की विश्वसनीयता पर और सवाल खड़े कर दिए. 26 मई को CBSE ने कहा कि उसने मामले को प्राथमिकता से लिया है. बोर्ड ने वेदांत को उसकी सही उत्तर पुस्तिका भेजी और बताया कि नए सिरे से समीक्षा के बाद उसके अंक संशोधित किए जाएंगे.

फीस गड़बड़ी और राजनीतिक विवाद क्या था?

कई छात्रों ने री-इवैल्यूएशन पोर्टल पर फीस से जुड़ी तकनीकी गड़बड़ियों की शिकायत भी की. जहां प्रति प्रश्न 25 रुपये शुल्क होना चाहिए था, वहां कुछ छात्रों को हजारों रुपये तक की राशि दिखाई देने लगी. इसी बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी OSM अनुबंध को लेकर सवाल उठाए. CBSE ने उनके आरोपों को भ्रामक और तथ्यहीन बताया. बोर्ड का कहना था कि पूरा अनुबंध सामान्य वित्तीय नियमों के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार दिया गया था. वहीं शिक्षा मंत्रालय ने OSM के समर्थन में वीडियो बनवाने के आरोपों को भी खारिज कर दिया.

सरकार ने क्या कार्रवाई की?

विवाद बढ़ने के बाद CBSE अध्यक्ष राहुल सिंह और सचिव हिमांशु गुप्ता का तबादला कर दिया गया. उनकी जगह IAS अधिकारी प्रशांत सीताराम लोखंडे को नया अध्यक्ष और वरुण भारद्वाज को नया सचिव बनाया गया. केंद्र सरकार ने क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष एस. राधा चौहान की अगुवाई में एक सदस्यीय जांच समिति का गठन किया. समिति को OSM सेवाओं की खरीद प्रक्रिया की जांच कर एक महीने में रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया है. केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी छात्रों और अभिभावकों को भरोसा दिलाया कि OSM से जुड़ी सभी तकनीकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा. इससे स्पष्ट है कि यह मामला केवल मूल्यांकन नहीं, बल्कि पूरी डिजिटल परीक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता से जुड़ गया है.