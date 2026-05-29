2026 से OSM सिस्टम शुरू, तो पहले ही कैसे होने लगी CBSE के डिजिटल चेकिंग सिस्टम तारीफ? छात्रों के बयान वीडियो से हंगामा!

CBSE OSM Controversy Video: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा कॉपियों की जांच के लिए इस साल 2026 से ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम की शुरुआत की, लेकिन इससे कई छात्र नाखुश हैं. लगातार ओएसएम सिस्टम को लेकर विवाद चल रहा है. एक के बाद एक नया मामला सामने आ रहा है. सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होने के बाद फिर से सीबीएसई के ओएसएम सिस्टम पर सवाल उठ रहे हैं, लोगों द्वारा पूछा जा रहा है कि जब इस साल से ओएसएम शुरू हुआ तो कैसे पिछले साल इसकी तारीफ की गई और ये छात्र को हैं जो ओएसएम का प्रमोशन करते दिख रहे हैं. इस वायरल वीडियो से इंटरनेट पर हंगामा मचा हुआ है.

क्या है पूरा मामला?

हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें कुछ छात्र CBSE के नए ऑन स्क्रीन मार्किंग (OSM) की तारीफ करते नजर आ रहे हैं. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर ये वीडियो साझा किया गया है जो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें छात्रों का समूह OSM सिस्टम को निष्पक्ष, पारदर्शी, सिस्टमैटिक और जवाबदेह बता रहे हैं.

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि केन्द्रीय विद्यालय (KV) इम्फाल के छात्रों ने OSM सिस्टम को लेकर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी. एक छात्र ने कहा कि नया OSM सिस्टम पूरी तरह से पारदर्शी और बिना भेदभाव वाला है. उसने ये भी कहा कि वो अपने अंकों से संतुष्ट है और छात्रों को टेक्नोलॉजी को अपनाना चाहिए. छात्रों ने इसे समय बचाने वाला और न्यायपूर्ण सिस्टम बताया. एक अन्य छात्र ने कहा कि ये ऑन-स्क्रीन मार्किंग प्रक्रिया निष्पक्ष और त्रुटि-रहित है. उसके अनुसार इस सिस्टम से गलतियों की संभावना कम होती है और इसे भविष्य की परीक्षाओं में और अधिक पारदर्शिता के साथ जारी रखना चाहिए.

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My brother from KV Imphal just shared me a video of students being asked to praise The crazy part is OSM was introduced this year. 2024-25 batch didn’t even study under it, yet toppers are now being used for promotion like it changed their board experience. pic.twitter.com/M61S6nRqPL — Mohit Tyagi (@mxtyagi) May 28, 2026

सोशल मीडिया पर बहस

सोशल मीडिया पर एक यूजर ने दावा किया कि ये वीडियो प्रमोशनल तरीके से तैयार किया गया है. उसने ये भी कहा कि वीडियो में ऐसे छात्रों को दिखाया गया है जो 2024-25 बैच के टॉपर हैं, जबकि OSM सिस्टम इसी साल 2026 लागू हुआ है. इस वीडियो पर अलग-अलग यूजर्स की प्रतिक्रिया देखने को मिल रही हैं.

कुछ यूजर्स ने इसे PR और इमेज मैनेजमेंट कहा था, तो कुछ ने शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए. जबकि, कुछ यूजर्स ने इसे स्टूडेंट्स की राय का हिस्सा मानते हुए सपोर्ट भी किया. पहले ही सीबीएसई के OSM सिस्टम पर सवाल उठे हुए हैं और अब इस वीडियो के आने के बाद से ये मुद्दा और ज्यादा चर्चाओं में आ गया है. स्टूडेंट्स की ओर से शिकायत की जा रही है कि ओएसएम के माध्यम से हुई चेकिंग के कारण उनके कम अंक आए हैं. कई स्टूडेंट्स का दावा है कि इस सिस्टम के जरिए सही तरह से कॉपी चेक नहीं हुई हैं.

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