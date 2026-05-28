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Hindi Newsशिक्षाOSM Controversy: 12वीं के फिर से एग्जाम या री-चेकिंग? CBSE कॉपी चेकिंग विवाद के बाद क्यों उठ रही है ये मांग

OSM Controversy: 12वीं के फिर से एग्जाम या री-चेकिंग? CBSE कॉपी चेकिंग विवाद के बाद क्यों उठ रही है ये मांग

CBSE OSM Controversy: सीबीएसई के डिजिटल मार्किंग को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं जो कहीं-कहीं शिक्षा व्यवस्था पर छात्रों के विश्वास को कम भी कर रहे हैं. छात्रों की ओर से कहा जा रहा है कि उनकी साल भर की मेहनत का सही मूल्यांकन नहीं हुआ है जिससे उनके लिए कॉलेज में एडमिशन और भविष्य में भी समस्या खड़ी हो सकती है.

Written By  Simran Singh|Last Updated: May 28, 2026, 03:49 PM IST
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CBSE OSM Controversy
CBSE OSM Controversy

CBSE OSM Controversy: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने इस साल से कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा की कॉपियों की चेकिंग ऑन-स्क्रीन मार्किंग सिस्टम (OSM) के तहत की जिसके परिणाम की घोषणा के बाद से ओएसएम को लेकर लगातार विवाद बना हुआ है. सीबीएसई की डिजिटल चेकिंग प्रोसेस की गड़बड़ी को लेकर छात्रों की ओर से भी दावा किया जा रहा है. जबकि, शिक्षकों, अभिभावकों समेत अन्य लोगों की ओर से भी सीबीएसई के ओएसएम पर सवाल उठाया जा रहे हैं. इतना ही नहीं, छात्रों की ओर से 12वीं की फिर से परीक्षा या फिर से कॉपियों की फिजिकल चेकिंग की जाए, ये मांग की जा रही है. हालांकि, सीबीएसई का कहना है कि सिस्टम में कोई खराबी नहीं है और इसका मकसद सिर्फ कॉपियों की चेकिंग प्रोसेस को तेज, पारदर्शी और सटीक बनाना था.

सही जवाबों पर भी कम अंक

सीबीएसई की ओर से 12वीं के छात्रों को स्कैन कॉपी डाउनलोड करने और आंसर शीट को चेक करने की सुविधा दी गई जिसके बाद छात्रों ने देखा कि उनके द्वारा दिए गए सही जवाबों पर भी कम अंक दिए गए हैं जो उनके भविष्य के लिए चिंता की बात है. री-इवैल्यूएशन और वेरिफिकेशन प्रोसेस को अपनाने वाले 4 लाख से अधिक स्टूडेंट्स रहे थे जिन्होंने आवेदन किया था. लाखों में आवेदन की संख्या से साफ पता चल रहा है कि कितने सारे सीबीएसई छात्र अपने 12वीं के अंकों से खुश नहीं है. 

फिर से चेकिंग और एग्जाम करवाने की मांग

अपने 12वीं के अंकों से नाखुश छात्रों ने कहा कि उन्हें सही जवाबों पर भी कम नंबर दिए गए हैं. स्टूडेंट्स और कुछ अभिभावकों द्वारा सभी छात्रों को ग्रेस मार्क्स देने की मांग की जा रही है जिससे उनके साथ न्याय हो सके. इसके अलावा कुछ का कहना है कि डिजिटल चेकिंग की जगह कॉपियों को फिजिकली चेक किया जाए. इसके साथ ही कुछ छात्रों ने दोबारा एग्जाम आयोजित करने की मांग की है.

री-इवैल्यूएशन से भी घबराए छात्र

ऐसा कहा जा रहा है कि सीबीएसई के डिजिटल मार्किंग सिस्टम की गड़बड़ी को देखते हुए छात्रों के मन में एक डर बना हुआ है कि अगर वो  री-इवैल्यूएशन के लिए आवेदन करते हैं तो कहीं उनके अंक फिर से चेकिंग के बाद कम न हो जाए. अंक के कम हो जाने के डर से कई छात्रों ने आवेदन नहीं किया है. फिलहाल, देखना होगा कि इसे लेकर सीबीएसई क्या कदम उठाती है और कैसे लोगों के बीच कम हो रहे अपने विश्वास को मजबूत कर पाती है. 

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Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डि...और पढ़ें

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