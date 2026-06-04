'हमें तो अपनों ने लूटा'... CBSE छात्रों का फूटा गुस्सा, आखिर क्यों बोर्ड परीक्षा के नंबरों पर उठ रहे बड़े सवाल?

'हमें तो अपनों ने लूटा'... यह सिर्फ एक मशहूर गीत की लाइन नहीं, बल्कि इन दिनों कई CBSE छात्रों की भावना बन चुकी है. बोर्ड रिजल्ट के बाद नंबरों को लेकर उठे विवाद, मूल्यांकन प्रक्रिया पर सवाल और री-इवैल्यूएशन से जुड़ी परेशानियों ने छात्रों की चिंता बढ़ा दी है. जिन विद्यार्थियों ने सालभर मेहनत की, रातों की नींद गंवाई और अच्छे अंकों की उम्मीद लगाई थी, उनमें से कई अब अपने रिजल्ट को लेकर असमंजस में हैं.

वहीं, कुछ छात्रों का कहना है कि उन्हें उम्मीद से काफी कम अंक मिले, जबकि कई अभिभावक भी मूल्यांकन प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठा रहे हैं. यही वजह है कि अब बोर्ड परीक्षा के अंकों से ज्यादा पूरे सिस्टम की विश्वसनीयता चर्चा का विषय बन गई है.

क्या छात्रों का भरोसा टूट गया है?

CBSE के OSM विवाद के बाद कई छात्रों ने खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर की है. NDTV से बात करते हुए, रांची के 17 वर्षीय छात्र और व्हिसलब्लोअर सार्थक सिद्धांत ने कहा कि अधिकांश छात्रों को लगता है कि उनके साथ न्याय नहीं हुआ. उनका मानना है कि शिक्षा व्यवस्था छात्रों की चिंताओं को गंभीरता से नहीं ले रही है. सार्थक के अनुसार, छात्रों का सिस्टम पर भरोसा कमजोर हुआ है, लेकिन उनके पास उसी व्यवस्था का हिस्सा बने रहने के अलावा कोई विकल्प भी नहीं है. यही वजह है कि सोशल मीडिया पर भी बड़ी संख्या में छात्र अपने अनुभव साझा कर रहे हैं और मूल्यांकन प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं.

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कम अंकों ने क्यों बढ़ाई चिंता?

हमदर्द पब्लिक स्कूल की छात्रा नामीरा मिर्जा का कहना है कि इस पूरे विवाद ने छात्रों की असुरक्षा को और बढ़ा दिया है. उनके अनुसार अब यह भरोसा करना मुश्किल हो गया है कि अच्छी तैयारी और अच्छा पेपर लिखने के बाद भी अपेक्षित अंक मिलेंगे. कई छात्रों को लगने लगा है कि मूल्यांकन प्रक्रिया पूरी तरह अनुमानित नहीं रह गई है. यही कारण है कि रिजल्ट आने के बाद बड़ी संख्या में छात्रों ने पुनर्मूल्यांकन और सत्यापन के लिए आवेदन किया. इस स्थिति ने बोर्ड परीक्षा की विश्वसनीयता को लेकर नई बहस छेड़ दी है.

अगली पीढ़ी के छात्र क्यों घबराए हुए हैं?

इस विवाद का असर केवल मौजूदा छात्रों तक सीमित नहीं है. अगले साल बोर्ड परीक्षा देने वाले छात्र भी चिंतित हैं. कक्षा 11 के छात्र वहबी अली खान का कहना है कि अब उन्हें मूल्यांकन प्रक्रिया की निष्पक्षता पर भरोसा नहीं रहा. उनके मुताबिक छात्र महीनों मेहनत करते हैं, रातों की नींद गंवाते हैं और कई त्याग करते हैं, लेकिन अगर अंक सही तरीके से नहीं मिलें तो पूरी मेहनत पर सवाल खड़े हो जाते हैं. इसी चिंता के कारण उन्होंने अब बोर्ड परीक्षा की तुलना में CLAT जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं पर ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया है.

क्या छात्र बोर्ड से आगे के विकल्प तलाश रहे हैं?

दिल्ली के मॉडर्न स्कूल, बाराखंबा रोड के छात्र व्यान अग्रवाल का कहना है कि OSM विवाद के बाद उन्होंने SAT और AP जैसी अंतरराष्ट्रीय परीक्षाओं पर अधिक ध्यान देना शुरू कर दिया है. उनका मानना है कि अब छात्रों को अपने उत्तरों की प्रस्तुति पर पहले से ज्यादा सावधानी बरतनी होगी. कई छात्र यह महसूस कर रहे हैं कि केवल बोर्ड परीक्षा पर निर्भर रहना भविष्य के लिए पर्याप्त नहीं है. यही वजह है कि विदेशी विश्वविद्यालयों और वैकल्पिक शैक्षणिक मार्गों में रुचि बढ़ती दिखाई दे रही है.

प्रतियोगी परीक्षाओं की ओर क्यों बढ़ रहा रुझान?

नोएडा के एमिटी इंटरनेशनल स्कूल के छात्र मानस पांडे का कहना है कि अब उनका फोकस बोर्ड परीक्षा से ज्यादा प्रतियोगी प्रवेश परीक्षाओं पर है. उनके अनुसार बोर्ड के अंक अब मूल्यांकन प्रणाली की सटीकता पर निर्भर नजर आते हैं. मानस का मानना है कि जिस तकनीक को पारदर्शिता लाने के लिए लागू किया गया था, उसी पर सवाल खड़े होने लगे हैं. इस कारण कई छात्र JEE, NEET, CLAT और अन्य प्रवेश परीक्षाओं को अधिक महत्व देने लगे हैं.

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माता-पिता क्या सलाह दे रहे हैं?

अभिभावकों की सोच में भी बदलाव दिखाई दे रहा है. मोहम्मद अलमास, जिनकी बेटी अगले साल बोर्ड परीक्षा देगी, कहते हैं कि उन्होंने अपनी बेटी को परीक्षा पैटर्न और मूल्यांकन मानकों को अच्छी तरह समझने की सलाह दी है. साथ ही उन्होंने प्रतियोगी परीक्षाओं पर अधिक ध्यान देने को कहा है. कई माता-पिता मानते हैं कि सिर्फ बोर्ड अंकों पर निर्भर रहना अब जोखिम भरा हो सकता है. इसलिए वे बच्चों को वैकल्पिक अवसरों के लिए भी तैयार कर रहे हैं.

शिक्षकों ने क्या बदलाव महसूस किया है?

नोएडा के एक स्कूल में पढ़ाने वाले इतिहास शिक्षक ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि OSM विवाद सामने आने के बाद छात्रों के व्यवहार में बदलाव दिख रहा है. उनके अनुसार पहले जहां छात्र बोर्ड परीक्षा को लेकर बेहद गंभीर रहते थे, वहीं अब कई छात्र उदासीन नजर आते हैं. आर्थिक रूप से सक्षम परिवारों के छात्र विदेश में पढ़ाई के विकल्प तलाश रहे हैं. शिक्षकों का मानना है कि ऐसी घटनाएं छात्रों के आत्मविश्वास और भविष्य की योजनाओं को प्रभावित कर सकती हैं.

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मेंटर्स क्यों दे रहे हैं मानसिक तैयारी पर जोर?

दिल्ली के कोचिंग संस्थान Learnivio के फिजिक्स शिक्षक डॉ. सैयद आजम हुसैन का कहना है कि अब छात्रों को केवल पढ़ाई ही नहीं, बल्कि मानसिक रूप से भी तैयार करना जरूरी हो गया है. उनके अनुसार छात्रों को समझना चाहिए कि कभी-कभी सिस्टम में भी त्रुटियां हो सकती हैं. यदि किसी छात्र को अपेक्षा से कम अंक मिलते हैं तो उसे अपनी पूरी क्षमता पर संदेह नहीं करना चाहिए. शिक्षकों का मानना है कि छात्रों का आत्मविश्वास बनाए रखना अब पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो गया है.

क्या CBSE से दूसरे बोर्डों की ओर पलायन बढ़ेगा?

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि ऐसी विवादित घटनाएं दोबारा होती हैं तो कुछ छात्र CBSE छोड़कर अंतरराष्ट्रीय बोर्डों का रुख कर सकते हैं. हालांकि फिलहाल कई मामलों के समाधान की प्रक्रिया जारी है, लेकिन हालिया घटनाओं ने छात्रों और अभिभावकों के मन में गहरी छाप छोड़ी है. यही वजह है कि अब बड़ी संख्या में छात्र बोर्ड परीक्षा के साथ-साथ वैकल्पिक शैक्षणिक रास्तों पर भी विचार कर रहे हैं. आने वाले समय में शिक्षा व्यवस्था के लिए सबसे बड़ी चुनौती छात्रों का भरोसा फिर से जीतना होगी.