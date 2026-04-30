CBSE का बड़ा कदम, स्कूल के बच्चों के साथ माता-पिता भी बनेंगे पढ़ाई के पार्टनर! जानिए क्या है पेरेंटिंग कैलेंडर?

CBSE Parenting Calendar 2026-27: आजकल बच्चों की पढ़ाई केवल स्कूल तक सीमित नहीं रह गई है बल्कि घर और माता-पिता की भूमिका भी उतनी ही खास हो गई है जितनी स्कूल में शिक्षकों की होती है. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने इस शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए पेरेंटिंग कैलेंडर (Parenting Calendar) को लॉन्च किया है. सीबीएसई का अहम कदम स्कूल और माता-पिता को एक साथ जोड़कर बच्चों की पढ़ाई और उनके विकास को और बेहतर बनाना है. ऐसे में तो बोर्ड ने भी साफ कर दिया है कि माता-पिता का काम सिर्फ देखरेख करने का नहीं है बल्कि बच्चों की एजुकेशन जर्नी में एक्टिव पार्टनर के रूप में शामिल होना जरूरी हो गया है. आइए समझते हैं कि आखिर सीबीएसई का पेरेंटिंग कैलेंडर क्या है और ये कैसे बच्चों की पढ़ाई का तरीका बदल सकता है?

यूट्यूब पर लाइव कार्यक्रम से किया पेश

सीबीएसई ने नए शैक्षणिक सत्र के लिए पेरेंटिंग कैलेंडर को अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर पोस्ट करते हुए लॉन्च किया. बच्चों के माता-पिता और स्कूल के बीच बेहतर तालमेल बनाने के उद्देश्य से इसकी शुरुआत की गई है. बोर्ड ने ये कैलेंडर 29 अप्रैल 2026 को सीबीएसई के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर लाइव कार्यक्रम के माध्यम से पेश किया है.

Join us live for the launch of the CBSE Parenting Calendar for the Academic Session 2026–27. Add Zee News as a Preferred Source Watch here: https://t.co/99WME0d4oV pic.twitter.com/gVWssgXPQQ — CBSE HQ (@cbseindia29) April 29, 2026

पिछले साल से पहल शुरू

नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 (NEP 2020) के अनुसार पहली बार इसकी पहल 2025 से 26 सत्र में की गई थी. इसका उद्देश्य माता-पिता और स्कूलों के बीच सहयोग बढ़ाना और बच्चों के मानसिक, सामाजिक और शैक्षणिक विकास को बेहतर बनाना है. देशभर से इस पहल को पिछले साल अच्छा रिस्पॉन्स मिला था. इसी दिशा के साथ बोर्ड ने 2026-27 के लिए भी पेरेंटिंग कैलेंडर को अधिक बेहतर और व्यवस्थित बनाया है.

इस साल जोड़ी गईं नई एक्टिविटी

इंगेजमेंट स्ट्रेटजी (स्कूल और माता-पिता के बीच सर्वोत्तम सुविधाएं)

टीचर्स लीड एक्टिविटी (शिक्षकों द्वारा किए जाने वाली कार्यशालाएं)

मनो-सामाजिक सहायता (बच्चों के मानसिक और सांस्कृतिक विकास में मदद)

इस बार के कैलेंडर में कुछ नए सेक्शन शामिल?

हर तरह के बच्चों के लिए समान अवसर और संवेदनशीलता

नए सिलेबस और बदलावों को समझने और अपनाने में मदद

माता-पिता के लिए उम्र के अनुसार उपयोगी ट्रेनिंग और सुझाव

इस कैलेंडर के जरिए माता-पिता और बच्चों के बीच बेहतर बातचीत को बढ़ावा मिलेगा. घर और स्कूल के रिश्ते को मजबूत बनाया जा सकेगा. माता-पिता CBSE की आधिकारिक वेबसाइट पर इस कैलेंडर को देख सकते हैं.

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