Advertisement
trendingNow13199066
Hindi Newsशिक्षाCBSE का बड़ा कदम, स्कूल के बच्चों के साथ माता-पिता भी बनेंगे पढ़ाई के पार्टनर! जानिए क्या है पेरेंटिंग कैलेंडर?

CBSE का बड़ा कदम, स्कूल के बच्चों के साथ माता-पिता भी बनेंगे पढ़ाई के पार्टनर! जानिए क्या है पेरेंटिंग कैलेंडर?

CBSE Parenting Calendar 2026-27: बच्चों को शिक्षित करने के लिए सिर्फ स्कूली पढ़ाई ही काफी नहीं होती है बल्कि स्कूल के साथ-साथ घर में भी परिवार का खास योगदान रहना चाहिए. इस दिशा में सीबीएसई बोर्ड ने एक बड़ा कदम उठाया है और पेरेंटिंग कैलेंडर को पेश किया है जिसका उद्देश्य बच्चों के साथ माता-पिता की पार्टनरशिपिंग का है.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Apr 30, 2026, 02:35 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

CBSE Parenting Calendar 2026-27
CBSE Parenting Calendar 2026-27

CBSE Parenting Calendar 2026-27: आजकल बच्चों की पढ़ाई केवल स्कूल तक सीमित नहीं रह गई है बल्कि घर और माता-पिता की भूमिका भी उतनी ही खास हो गई है जितनी स्कूल में शिक्षकों की होती है. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने इस शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए पेरेंटिंग कैलेंडर (Parenting Calendar) को लॉन्च किया है. सीबीएसई का अहम कदम स्कूल और माता-पिता को एक साथ जोड़कर बच्चों की पढ़ाई और उनके विकास को और बेहतर बनाना है. ऐसे में तो बोर्ड ने भी साफ कर दिया है कि माता-पिता का काम सिर्फ देखरेख करने का नहीं है बल्कि बच्चों की एजुकेशन जर्नी में एक्टिव पार्टनर के रूप में शामिल होना जरूरी हो गया है. आइए समझते हैं कि आखिर सीबीएसई का पेरेंटिंग कैलेंडर क्या है और ये कैसे बच्चों की पढ़ाई का तरीका बदल सकता है?

यूट्यूब पर लाइव कार्यक्रम से किया पेश

सीबीएसई ने नए शैक्षणिक सत्र के लिए पेरेंटिंग कैलेंडर को अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर पोस्ट करते हुए लॉन्च किया. बच्चों के माता-पिता और स्कूल के बीच बेहतर तालमेल बनाने के उद्देश्य से इसकी शुरुआत की गई है. बोर्ड ने ये कैलेंडर 29 अप्रैल 2026 को सीबीएसई के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर लाइव कार्यक्रम के माध्यम से पेश किया है.

पिछले साल से पहल शुरू

नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 (NEP 2020) के अनुसार पहली बार इसकी पहल 2025 से 26 सत्र में की गई थी. इसका उद्देश्य माता-पिता और स्कूलों के बीच सहयोग बढ़ाना और बच्चों के मानसिक, सामाजिक और शैक्षणिक विकास को बेहतर बनाना है. देशभर से इस पहल को पिछले साल अच्छा रिस्पॉन्स मिला था. इसी दिशा के साथ बोर्ड ने 2026-27 के लिए भी पेरेंटिंग कैलेंडर को अधिक बेहतर और व्यवस्थित बनाया है. 

इस साल जोड़ी गईं नई एक्टिविटी

  • इंगेजमेंट स्ट्रेटजी (स्कूल और माता-पिता के बीच सर्वोत्तम सुविधाएं)

  • टीचर्स लीड एक्टिविटी (शिक्षकों द्वारा किए जाने वाली कार्यशालाएं)

  • मनो-सामाजिक सहायता (बच्चों के मानसिक और सांस्कृतिक विकास में मदद)

इस बार के कैलेंडर में कुछ नए सेक्शन शामिल?

  • हर तरह के बच्चों के लिए समान अवसर और संवेदनशीलता

  • नए सिलेबस और बदलावों को समझने और अपनाने में मदद

  • माता-पिता के लिए उम्र के अनुसार उपयोगी ट्रेनिंग और सुझाव

इस कैलेंडर के जरिए माता-पिता और बच्चों के बीच बेहतर बातचीत को बढ़ावा मिलेगा. घर और स्कूल के रिश्ते को मजबूत बनाया जा सकेगा. माता-पिता CBSE की आधिकारिक वेबसाइट पर इस कैलेंडर को देख सकते हैं. 

ये भी पढ़ें- CBSE में भाषा शिक्षा में बदलाव: फ्रेंच-जर्मन पीछे, संस्कृत आगे; समझिए कक्षा 6वीं से 10वीं का नया थ्री लैंग्वेज सिस्टम

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डि...और पढ़ें

TAGS

CBSE School

Trending news

Exit Polls तो देख लिए, अब फलोदी सट्टा बाजार के आंकड़ों ने भी चौंकाया, अचानक बदले रेट
West Bengal Election 2026
Exit Polls तो देख लिए, अब फलोदी सट्टा बाजार के आंकड़ों ने भी चौंकाया, अचानक बदले रेट
सपने में आ रही थी आत्मा तो दीया जलाने लगे, 34 साल बाद फिर एक दिन कुएं से निकला रहस्य
crime news
सपने में आ रही थी आत्मा तो दीया जलाने लगे, 34 साल बाद फिर एक दिन कुएं से निकला रहस्य
जंग ने बढ़ाया हाजियों का बोझ! हज 2026 के लिए हर यात्री को देना होगा अतिरिक्त पैसा
Hajj 2026
जंग ने बढ़ाया हाजियों का बोझ! हज 2026 के लिए हर यात्री को देना होगा अतिरिक्त पैसा
एक विवाह ऐसा भी... 66 साल के बुजर्ग ने पोती की उम्र की युवती से की शादी
Himachal Pradesh
एक विवाह ऐसा भी... 66 साल के बुजर्ग ने पोती की उम्र की युवती से की शादी
वो कभी मां नहीं बन पाएगी... बच्ची के गर्भपात के खिलाफ एम्स, जानें SC में क्या हुआ
Supreme Court News
वो कभी मां नहीं बन पाएगी... बच्ची के गर्भपात के खिलाफ एम्स, जानें SC में क्या हुआ
मान सरकार की से 4600 घुटनों का हुआ ट्रांसप्लांट, फिर अपने पैरों पर लौटीं जिंदगियां
Bhagwant Mann
मान सरकार की से 4600 घुटनों का हुआ ट्रांसप्लांट, फिर अपने पैरों पर लौटीं जिंदगियां
लू के प्रभाव को कम करने के लिए हमें क्‍या करना चाहिए, एम्‍स के डॉक्‍टर ने दी ये सलाह
Heatwave
लू के प्रभाव को कम करने के लिए हमें क्‍या करना चाहिए, एम्‍स के डॉक्‍टर ने दी ये सलाह
ईंट-गारे से ऐप तक: क्या 21वीं सदी में मजदूर की नई परिभाषा लिखी जा रही है?
labour day
ईंट-गारे से ऐप तक: क्या 21वीं सदी में मजदूर की नई परिभाषा लिखी जा रही है?
हम लंबी लड़ाई के लिए तैयार थे... ऑपरेशन सिंदूर के एक साल बाद राजनाथ का बड़ा खुलासा
operation sindoor news
हम लंबी लड़ाई के लिए तैयार थे... ऑपरेशन सिंदूर के एक साल बाद राजनाथ का बड़ा खुलासा
काला जादू-अघोरी अनुष्‍ठान के नाम पर लिए 1.90 लाख रुपये, पोल खुलने पर हुए गिरफ्तार
Maharashtra
काला जादू-अघोरी अनुष्‍ठान के नाम पर लिए 1.90 लाख रुपये, पोल खुलने पर हुए गिरफ्तार