CBSE Portal Flaws: सीबीएसई का पोर्टल बना परेशानी की वजह! आखिर क्या हुई गलती, जिससे छात्रों की बढ़ी टेंशन?

CBSE ने आखिरकार अपने Onmark पोर्टल में सुरक्षा खामियों को स्वीकार कर लिया है. क्लास 12 की कॉपियों की जांच के लिए इस्तेमाल किए गए इस सिस्टम में कई गंभीर कमजोरियां सामने आईं, जिनसे डेटा सुरक्षा को लेकर सवाल उठ गए हैं.
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क्लास 12 बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट और कॉपियों की जांच को लेकर इस साल CBSE ने पहली बार ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) सिस्टम लागू किया था. इस डिजिटल व्यवस्था का उद्देश्य मूल्यांकन प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाना था, लेकिन अब इसी सिस्टम को लेकर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं. कई दिनों तक इनकार करने के बाद CBSE ने स्वीकार किया है कि Onmark पोर्टल में कुछ सुरक्षा कमजोरियां मौजूद थीं. इन खामियों का खुलासा युवा एथिकल हैकर्स और साइबर सुरक्षा शोधकर्ताओं ने किया, जिन्होंने सोशल मीडिया पर इसके सबूत भी साझा किए. इसके बाद छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के बीच चिंता बढ़ गई है.
रिपोर्ट के अनुसार सबसे गंभीर आरोप यह था कि मुख्य वेबसाइट cbse.onmark.co.in के कोड में एक पासवर्ड सामान्य टेक्स्ट के रूप में दिखाई दे रहा था. साइबर सुरक्षा शोधकर्ता निसर्ग अधिकारी ने इसका वीडियो रिकॉर्डिंग के जरिए प्रमाण भी साझा किया. यदि ऐसा पासवर्ड गलत हाथों में पहुंच जाता, तो सिस्टम की सुरक्षा पर बड़ा खतरा पैदा हो सकता था. विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में संवेदनशील जानकारी को इस तरह खुला छोड़ना साइबर सुरक्षा के बुनियादी नियमों के खिलाफ माना जाता है. यही वजह है कि इस मामले ने तेजी से ध्यान आकर्षित किया.
सुरक्षा विशेषज्ञों के अनुसार Onmark सिस्टम से जुड़े कम से कम नौ अलग-अलग डोमेन में कमजोरियां पाई गईं. इनमें मुख्य पोर्टल के अलावा cbse1 से cbse6 तक के मिरर पोर्टल, cbseosm.onmark.co.in और cbseprod.onmark.co.in जैसे डोमेन शामिल थे. बताया गया कि मुख्य वेबसाइट पर मिली कई खामियां इन मिरर पोर्टलों पर भी मौजूद थीं. फिलहाल ये सभी वेबसाइटें सार्वजनिक रूप से एक्सेस नहीं की जा सकती हैं. इससे यह संकेत मिलता है कि सुरक्षा जांच और सुधार का काम जारी हो सकता है. हालांकि, CBSE ने अभी तक विस्तृत तकनीकी जानकारी सार्वजनिक नहीं की है.
CBSE द्वारा सुरक्षा कमजोरियों को स्वीकार करने के बाद अब निगाहें इस बात पर हैं कि बोर्ड इन समस्याओं को कितनी जल्दी और प्रभावी तरीके से दूर करता है. विशेषज्ञों का कहना है कि डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली में सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण पहलू होती है, क्योंकि इसमें लाखों छात्रों का शैक्षणिक डेटा जुड़ा होता है. फिलहाल ऐसा कोई संकेत नहीं है कि छात्रों के रिजल्ट या अंकों से छेड़छाड़ हुई हो, लेकिन इन खामियों ने सिस्टम की विश्वसनीयता पर सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं. आने वाले समय में CBSE को साइबर सुरक्षा के मानकों को और मजबूत बनाना होगा ताकि छात्रों और शिक्षकों का भरोसा बना रहे.प
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