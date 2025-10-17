CBSE Practical Exams 2026 OUT: फेस्टिवल छुट्टी के बाद 10वीं-12वीं के छात्र कस लें कमर, शुरू हो जाएगी सीबीएसई बोर्ड प्रैक्टिकल परीक्षा

CBSE Practical Exam Date 2025 OUT: अक्टूबर के आखिरी सप्ताह तक त्योहार का सिलसिला रहेगा. दिवाली-छठ होने पर फेस्टिवल छुट्टियों का भी माहौल बना रहेगा. त्योहार के खत्म होने के बाद 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए जरूरी हो जाएगा कि वो पढ़ाई में ध्यान देनें और होने वाले बोर्ड 2026 की तैयारी में जुट जाएं. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से आगामी 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए CBSE प्रैक्टिकल एग्जाम की तारीख को जारी कर दिया गया है.

नवंबर में होगी प्रैक्टिकल परीक्षा

सीबीएसई द्वारा जारी की गई डेट के मुताबिक नवंबर 2025 के शुरुआती हफ्ते में स्कूलों में प्रैक्टिकल परीक्षाएं होगी. इस दौरान प्रोजेक्ट और इंटरनल असेसमेंट्स की शुरुआत भी हो जाएगी. ये परीक्षाएं सभी स्कूलों के लिए नहीं होगी. सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर सर्कुलर नोटिस जारी किया गया है. इसमें परीक्षा के संबंध में जानकारी दी गई है. ये परीक्षाएं कैसी होंगी? कितने छात्रों का बैच होगा और कैसे अंक अपलोड होंगे? आदि गाइडलाइंस को जार किया गया है.

सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकंडरी एग्जामिनेशन द्वारा ऑफिशियल वेबसाइट- cbse.gov.in पर प्रैक्टिकल डेट को जारी किया गया है. 10वीं और 12वीं के लिए प्रैक्टिकल तारीखों का ऐलान नोटिस को जारी किया है. ठंडे प्रदेशों में स्थित स्कूलों में 10वीं और 12वीं के लिए परीक्षाओं की शुरुआत हो जाएगी.

विंटर बाउंड स्कूलों के लिए प्रैक्टिकल परीक्षाएं पहले

विंटर बाउंड स्कूलों में प्रैक्टिकल परीक्षाओं को पहले आयोजित किया जा सकता है. 6 नवंबर 2025 से इसकी शुरुआत हो जाएगी और 6 दिसंबर 2025 तक ये पूरा कर लिया जाएगा. ये तारीखें सिर्फ उन स्कूलों के लिए हैं जो ठंडे एरिया में हैं. रेगुलर सेशन स्कूलों पर ये लागू नहीं होगा.

कब तक होगी सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 2026?

सीबीएसई के अनुसार 10वीं और 12वीं बोर्ड एग्जाम 2026 की शुरुआत 15 फरवरी 2026 से होगी. फिलहाल, डेटशीट को जारी नहीं किया है. उम्मीद है कि सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2026 की डेटशीट का डिटेल शेड्यूल दिसंबर 2025 तक जारी कर दिया जाएगा.

