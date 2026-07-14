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CBSE का बड़ा फैसला: तीसरी भाषा (R3) में फेल होने पर भी 9वीं में मिलेगा प्रमोशन, मगर 10वीं का सर्टिफिकेट नहीं

CBSE Three Language Rules: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की ओर से एक बड़ा फैसला लिया गया है. बोर्ड ने कहा कि अगर कक्षा 9वीं में छात्र तीसरी भाषा (R3) में फेल हो जाते हैं तो उन्हें उस क्लास में आगे के लिए प्रमोट कर दिया जाएगा लेकिन 10वीं का सर्टिफिकेट तभी मिलेगा जब वो उस परीक्षा में पास होंगे.

Written BySimran Singh
Published: Jul 14, 2026, 01:01 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 01:07 PM IST
CBSE का बड़ा फैसला: तीसरी भाषा (R3) में फेल होने पर भी 9वीं में मिलेगा प्रमोशन, मगर 10वीं का सर्टिफिकेट नहीं
Image Credit: CBSE Three Language Policy Latest UpdateSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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