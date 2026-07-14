/CBSE का बड़ा फैसला: तीसरी भाषा (R3) में फेल होने पर भी 9वीं में मिलेगा प्रमोशन, मगर 10वीं का सर्टिफिकेट नहीं

अगर कोई छात्र 9वीं कक्षा में R3 विषय में पास नहीं हो पाता है, तब भी उसे 10वीं कक्षा में प्रमोट कर दिया जाएगा लेकिन उसे 10वीं में पढ़ाई के दौरान R3 विषय को पास करना होगा. हालांकि, 10वीं का सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा. सीबीएसई ने स्पष्ट किया है कि 10वीं के छात्रों के लिए R3 विषय में सफल होना अनिवार्य होगा. अगर छात्र R3 में पास नहीं होता है, तो उसे CBSE का सेकेंडरी पास सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जाएगा.