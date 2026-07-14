/CBSE का बड़ा फैसला: तीसरी भाषा (R3) में फेल होने पर भी 9वीं में मिलेगा प्रमोशन, मगर 10वीं का सर्टिफिकेट नहीं

CBSE Three Language Rules: क्या तीसरी भाषा (R3) में फेल होने पर छात्र 9वीं में रुक जाएंगे? इस सवाल का जवाब अब केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने साफ कर दिया है. बोर्ड ने R3 भाषा मूल्यांकन ढांचा जारी करते हुए बताया है कि इस साल तीसरी भाषा की कोई बोर्ड परीक्षा नहीं होगी. इसका मूल्यांकन स्कूल स्तर पर होगा. हालांकि, 10वीं का CBSE सेकेंडरी पास सर्टिफिकेट पाने के लिए R3 में पास होना अनिवार्य रहेगा.
सर्कुलर में कहा गया है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी (NEP) 2020 तीन भाषाएं सीखने की सलाह देती है, जिनमें से कम से कम दो भारतीय भाषाएं और एक विदेशी भाषा शामिल हो सकती है. इस नई नीति के तहत CBSE का मकसद छात्रों को कई भारतीय भाषाओं में माहिर बनाना और भाषा सीखने को बढ़ावा देना है.
सीबीएसई ने तीसरी भाषा (R3) के मूल्यांकन से जुड़ी नई गाइडलाइन जारी की है. इसके अनुसार R3 विषय की परीक्षा केवल स्कूल स्तर पर आयोजित होगी. इस साल इसके लिए अलग से CBSE बोर्ड परीक्षा नहीं होगी.
अगर कोई छात्र 9वीं कक्षा में R3 विषय में पास नहीं हो पाता है, तब भी उसे 10वीं कक्षा में प्रमोट कर दिया जाएगा लेकिन उसे 10वीं में पढ़ाई के दौरान R3 विषय को पास करना होगा. हालांकि, 10वीं का सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा. सीबीएसई ने स्पष्ट किया है कि 10वीं के छात्रों के लिए R3 विषय में सफल होना अनिवार्य होगा. अगर छात्र R3 में पास नहीं होता है, तो उसे CBSE का सेकेंडरी पास सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जाएगा.
बोर्ड ने छात्रों को राहत देते हुए कहा है कि अगर कोई छात्र 10वीं में R3 विषय में असफल होता है, तो बोर्ड रिजल्ट घोषित होने से पहले उसे दोबारा मूल्यांकन का अवसर दिया जाएगा. अगर वो इस अवसर में सफल हो जाता है, तो उन्हें पास माना जाएगा.
सीबीएसई के अनुसार, कक्षा 8 में जिन तीन भाषाओं का अध्ययन छात्र कर रहे हैं, वही तीन भाषाएं कक्षा 9 में भी जारी रहेंगी. इन्हीं तीन भाषाओं में से किसी एक को R3 के रूप में चुना जाएगा. अध्ययन की जाने वाली 3 भाषाओं में से 2 भारतीय भाषाएं (देशी भारतीय भाषाएं) होनी चाहिए और एक विदेशी भाषा को R3 के रूप में तभी चुना जा सकता है जब अन्य दो भाषाएं भारतीय भाषाएं होंगी.
बता दें कि 2026-27 के दौरान कक्षा 10वीं में पढ़ रहे छात्रों के लिए कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो मौजूदा दो-भाषा सिस्टम के तहत ही अपनी पढ़ाई जारी रखे सकते हैं, उनके लिए तीसरी भाषा का चयन करना जरूरी नहीं है.
छात्रों और स्कूलों की मदद के लिए NCERT ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर R3 भाषा सीखने के संसाधन उपलब्ध करा दिए हैं, जिनका इस्तेमाल करके छात्र तीसरी भाषा की बेहतर तैयारी कर सकेंगे. यहां से कक्षा 9वीं के छात्र R3 भाषा के संसाधनों को वेबसाइट से जाकर देख और डाउनलोड कर सकते हैं.